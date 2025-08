BTS復帰のHYBE、第2四半期売り上げが過去最高に　“ミセス”参加のWeverseも追い風 | RBB TODAY

HYBEが2025年4~6月期(第2四半期)も過去最高水準の業績を記録し、堅調な成長を続けている。

8月6日に発表された連結売上高は7056億ウォン(約750億円)で、前年同期(6405億ウォン)比で10.2%増、前四半期(1~3月期)比では41%増と、急激な伸びを示した。

営業利益は659億ウォン(約70億円)で、前年同期比29%増、前期比では205%増という大幅な増益。営業利益率も前年の7.9%から9.3%へと上昇した。

ライブ部門が急成長、180万人動員

アーティストの活動と直結する「直接参加型売上」は4479億ウォン(約475億円)。なかでもライブ部門の売上は1887億ウォン(約200億円)で、前年同期比31%の大幅増を記録した。

第2四半期には、BTSのJINとJ-HOPEのソロ公演、SEVENTEENの日本ファンミーティング、TOMORROW X TOGETHERやLE SSERAFIMのワールドツアーなどが次々と開催され、約180万人を動員。下半期にも各アーティストのツアーが予定されており、ライブ部門の好調は今後も続く見込みだ。

(写真提供=OSEN)HYBEのパン・シヒョク議長

一方、CD部門の売上は2286億ウォン(約240億円)で、前年同期比8.4%の微減。K-POP全体でCD販売が減少傾向にあるなかでも、HYBEは安定した実績を維持している。

JINは2ndミニアルバム『Echo』で米ビルボード「Billboard 200」3位にランクイン。SEVENTEENはデビュー10周年記念アルバム『HAPPY BURSTDAY』で、2025年上半期の国内アルバム売上1位を記録した。ENHYPENのミニ6集『DESIRE: UNLEASH』は初動ダブルミリオンを達成し、「Billboard 200」で3位入り。LE SSERAFIMは日本4thシングル『DIFFERENT』でオリコン日間1位・週間2位となった。BOYNEXTDOORやILLITも、それぞれの最新作で自己最高記録を更新している。

音源チャートでも存在感

音源分野でも、グローバルでの成果が目立った。JINの『Don’t Say You Love Me』、J-HOPEの『Killin’ It Girl』はビルボードのメインシングルチャート「HOT 100」にランクイン。

グローバルガールズグループKATSEYEは、デビュー1年でEP『BEAUTIFUL CHAOS』収録曲『Gabriela』『Gnarly』を「HOT 100」入りさせた。イギリスのオフィシャルチャートやSpotifyグローバルチャートでも高順位を記録し、ラテンアメリカやヨーロッパでも注目を集めている。

また、米ビッグマシン・レーベルグループ所属のトーマス・レットはRIAAのダイヤモンド認定を取得。ライリー・グリーンの『Worst Way』は米カントリーラジオ・エアプレイチャートで1位を獲得した。

グッズ販売&Weverseも好調

アーティストグッズやライセンス商品、映像コンテンツ、ファンクラブ売上などの「間接参加型売上」は2578億ウォン(約273億円)。このうちグッズおよびライセンス売上は1529億ウォン(約162億円)で、前年同期比40%の増加。ツアー関連グッズや応援棒、IPを活用したキャラクター商品の販売が好調だった。

(写真提供=BIGHIT MUSIC)BTS

ファンクラブ部門も前年同期比46%増の346億ウォン(約37億円)で、過去最高を更新した。

グローバルファンプラットフォーム「Weverse(ウィバース)」の月間アクティブユーザー(MAU)は平均1090万人。特に、BTSメンバー全員が復帰した6月には過去最多の1200万人を記録した。

さらに、Mrs. GREEN APPLEや香取慎吾といった日本の人気アーティストの新規参加も、MAU増加の追い風に。主要アーティストの活動が活発化したことで、Weverse全体の決済金額も前期比41%の増加となった。

■【画像】“あえぎ声”を挿入…HYBE女性グループに批判殺到

■【写真】日本人中年女性、BTSに性加害の瞬間

■【写真】HYBE発ガールズグループメンバー、カミングアウト