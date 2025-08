「帰宅した夫が遺体を発見」パク・ボゴムの音楽番組にも出演したばかり…突然この世を去ったイ・ミンさん | RBB TODAY

女性デュオ「As One(アズワン)」のイ・ミンさんが遺体のまま発見されたと報じられ、衝撃が広がっているなかで、少しずつ状況が明らかになっている。

8月6日、イ・ミンさんの所属事務所BRANDNEW MUSICの関係者は、複数の韓国メディアに「5日夜、イ・ミンの夫が仕事から帰宅後に発見し、通報した」とし、「現在、警察が死因を調査中だ」と伝えた。

イ・ミンさんは8月5日夜、自宅で死亡した状態で発見された。享年46歳。

所属事務所の関係者は「まだ葬儀場も設けられていない状況であり、警察が調査中の案件なので、結果が出次第明らかにする」と述べた。

(画像=KBS)『パク・ボゴムのカンタービレ』に出演したイ・ミンさん(右)

イ・ミンさんは最近まで音楽活動を精力的に行っていた。

彼女が所属するAs Oneは、今年5月にKBSの音楽番組『THE SEASONS~パク・ボゴムのカンタービレ』に出演し、6年ぶりにテレビに姿を見せた。また、6月にはシングルアルバム『Happy Birthday To You』をリリースしている。

1978年12月15日生まれのイ・ミンさんは、1999年にAs Oneとしてデビュー。『Desire and Hope』『Day by Day』『I'm fine』など多くのヒット曲を残した。

As Oneは2017年に活動を一時中断したが、2019年に『It's ok not to be ok』をリリースして活動を再開。今年2月には『Still My Baby』を発表した。

イ・ミンさんは2013年11月、2歳年上の一般男性と結婚。2人の間に子どもはいないと知られている。

【相談窓口】

一般社団法人日本いのちの電話連盟(電話、メール相談可能)

TEL:0570-783-556=ナビダイヤル 午前10時から午後10時まで

■【写真】天国に旅立つ4日前に恋人と結婚式…37歳の若さで亡くなった韓国女優

■KARAク・ハラさんが残した日記の内容に専門家も絶句するしかなかった理由

■代役を使わずスカイダイビングの訓練中に行方不明に…不慮の事故でこの世を去った韓国女優