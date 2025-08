ENHYPEN初の日本2都市スタジアツアー完走！次はVRコンサートと世界ツアーへ | RBB TODAY

ボーイグループENHYPENが、グループ初となる日本2都市スタジアムツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』(以下、「SUMMER EDITION」)を8月3日、大阪・ヤンマースタジアム長居にて大盛況のうちに終えた。

このツアーは、昨年11月から今年1月にかけて開催された日本3都市6公演のドームツアー『WALK THE LINE』の追加公演として行われたもので、東京・味の素スタジアム(7月5日・6日)に続くものだ。

デビューからわずか約4年7か月でのスタジアム公演開催は海外アーティスト史上最速であり、日本2都市でのスタジアムツアー実現はK-POP第4世代グループ初の快挙。ドーム・スタジアム含む全10公演を通じて約40万人を動員し、グループ史上最大規模のツアーとなった。

(写真=BELIFT LAB Inc.)

大阪公演では、2日間にわたりオンライン配信や全国112館でのライブビューイングも実施され、現地に足を運べなかったENGENE(ファンの呼称)とも熱い時間を共有。全世界56の国と地域で視聴された配信を通じて、ENHYPENのグローバルな人気の高さが改めて示された。

公演は『Brought The Heat Back』でスタート。HEESEUNGが「今日も楽しみましょう!」と呼びかけると、JUNGWONが「夏といえば水遊びでしょう?」と水の演出への期待を煽った。

(写真=BELIFT LAB Inc.)

代表曲『Future Perfect (Pass the MIC)』『Given-Taken』『Bite Me』では、迫力あるバンドサウンドと緻密なパフォーマンスで観客を魅了。続く『Your Eyes Only』『Orange Flower』では、トロッコに乗ってスタジアムを一周しながらファンと触れ合い、水鉄砲の演出で会場を盛り上げた。

(写真=BELIFT LAB Inc.)

気温37度を超える酷暑の中、日が落ち始めるとともに披露された新曲『Shine On Me』では、会場は一転して感動的な雰囲気に。SUNGHOONは「初めてのスタジアム公演で、オリジナルの日本タイトル曲を披露できて感慨深い」と語り、JAYが「ENGENEの声で聞いてみたい」と呼びかけると、会場全体での合唱が響きわたった。

(写真=BELIFT LAB Inc.)

さらに『Tamed-Dashed』『Go Big or Go Home』では水の演出を取り入れたダンスブロックで熱狂を誘い、特別バージョンの『Moonstruck』では満月の演出とともに幻想的なステージを披露。JAKEの「いかがでしたか?」という問いかけに、客席からは大きな歓声が返った。

終盤のトークでは、SUNOOが「夏のコンサートらしい体験ができてうれしい」と語り、NI-KIは「スタジアムでコンサートをするなんて夢のよう。本当に感謝しています」と感極まった様子を見せた。

(写真=BELIFT LAB Inc.)

ラストは『XO (Only If You Say Yes)』『No Doubt』『Bad Desire (With or Without You)』などを含む全26曲を披露し、スタジアムツアーの幕を閉じた。

ENHYPENはこれにより、“公演強者”としての地位をさらに確固たるものにした。今後は、8~9月にアメリカ・ヨーロッパの10都市、10月にシンガポールを巡る『WALK THE LINE』ワールドツアーを予定。さらに、グループ初のVRコンサート『ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION』も8月8日より日本4都市で順次公開され、世界展開も控えている。

(写真=BELIFT LAB Inc.)

一方、ENHYPENは7月29日に日本4thシングル『宵 -YOI-』をリリース。7月28日付のオリコンデイリーアルバムランキングで1位を記録し、これまでの全16作すべてでデイリー1位を達成している。快進撃を続けるENHYPENの今後の活躍にも、大きな注目が集まっている。

◇ENHYPENとは?

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER:儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、躍進を続けている。

