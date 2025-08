CRAVITY、3度目の「KCON LA」出演へ！進化したステージに期待高まる | RBB TODAY

CRAVITYが、3度目の「KCON LA」に出演する。

8月1日~3日(以下、現地時間)にアメリカ・ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナおよびロサンゼルス・コンベンションセンターで開催されるK-POPイベント「KCON LA 2025」に出演する。

彼らは2022年に「KCON LA 2022」のステージに立ったほか、「KCON 2022 ROOKIES」に選出され、アメリカ6都市を巡るツアーを成功させた。さらに「KCON LA 2023」にも出演し、今回で3度目の「KCON LA」となることから、世界中のファンの関心が集まっている。

(画像=STARSHIPエンターテインメント)

CRAVITYは初日、「ARTIST STAGE」で優れたパフォーマンスと多彩な音楽を披露する予定だ。デビュー以来、階段を登るように着実に成長を重ね、“成長の定石”ともいえる姿を見せてきたCRAVITYだけに、さらにパワフルなパフォーマンスで“万能ビティ”として進化した姿を見せてくれると期待される。

(画像=STARSHIPエンターテインメント)

さらに、3日目には「MEET&GREET」を通じて、世界中のファンと直接交流する機会も予定されている。会場を訪れた観客と近くで触れ合いながら、9人9色の魅力や、ステージとはひと味違う和やかなグループの雰囲気を伝える計画だ。

CRAVITYは絶え間ない挑戦を続け、昨年はボーイズグループサバイバル番組「Road to Kingdom:ACE OF ACE」(Mnet)で優勝し、その実力と無限の可能性を証明した。さらに、今年6月にリリースされた2ndフルアルバム『Dare to Crave』では、従来とは異なるコンセプトに挑戦し、幅広い音楽的スペクトラムを披露した。メンバー全員が作曲・作詞・編曲などのアルバム制作に参加し、より深まった音楽的力量を示した。

また、7月12日・13日に開催された単独コンサート「Dare to Crave」で、デビュー後初となるハンドボール競技場での公演を行い、ステージ上での圧倒的存在感を見せつけた彼らが、今回の「KCON LA 2025」でどのような活躍を見せるのか期待が高まっている。

なお、CRAVITYが参加する「KCON LA 2025」は8月1日から3日まで3日間にわたり開催される。

(記事提供=OSEN)

