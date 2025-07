ENHYPEN、日本4thSG『宵 -YOI-』リリース！ENGENEの夏を彩る「素敵な姿をお見せする」 | RBB TODAY

ENHYPENの日本4thシングル『宵 -YOI-』がついにリリースされた。

ENHYPENは本日(29日)0時、各音楽配信サイトを通じて『宵 -YOI-』を公開。シングルには、タイトル曲『Shine On Me』をはじめ、収録曲『Echoes』、さらに6thミニアルバム『DESIRE:UNLEASH』のタイトル曲『Bad Desire (With or Without You)』の日本語バージョンなど、“愛する人への欲望と本能”を表現した全3曲が収録されている。

タイトル曲『Shine On Me』は、真夏の情緒を繊細に描いたJ-POPバラードで、メンバーたちの柔らかなボーカルと切ない感情表現が際立つ楽曲だ。同曲は中京テレビのドラマ『海老だって鯛が釣りたい』(日本テレビ系全国ネット・水曜プラチナイト)のエンディングテーマとして起用され、早くから話題を集めていた。

『Shine On Me』のミュージックビデオは、大切な“君”を星にたとえ、真夏の夜のロマンティックな情緒を映し出した。感性的なアニメーションとENHYPENのビジュアルが交差する演出が、幻想的な雰囲気をいっそう引き立てている。

映像を観たファンからは「MVのストーリーと映像美、歌詞、メンバーのビジュアル、すべてが美しい」「聴いていると癒される」といった反応が寄せられた。

ENHYPENは所属事務所BELIFT LABを通じて、「東京・味の素スタジアムで『Shine On Me』のステージを初披露したときの感動を忘れられない。2年ぶりに発表する日本シングルということで一生懸命準備したので、ENGENE(ENHYPENファン)の皆さんにもきっと気に入っていただけると思う。今年の夏、『宵 -YOI-』を通してたくさん素敵な姿をお見せするので、一緒に大切な思い出をたくさん作りましょう」とコメントを寄せた。

なお、ENHYPENは7月31日18時、東京で『宵 -YOI-』発売記念ショーケースを開催する。このショーケースは同日19時10分からHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルとENHYPEN公式TikTokチャンネルを通じてオンラインでも配信される予定だ。

さらに日本スタジアムツアーも控えており、ENHYPENは8月2・3日、大阪・ヤンマースタジアム長居で「ENHYPEN WORLD TOUR “WALK THE LINE” IN JAPAN -SUMMER EDITION-」を開催する。

◇ENHYPENとは?

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER:儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、躍進を続けている。

