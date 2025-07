BTS、韓国の歌手最多トップ10入り記録更新！新ライブALが米「ビルボード200」10位に | RBB TODAY

ボーイズグループBTSが「ビルボード200」で韓国の歌手の新記録を打ち立てた。

7月28日、アメリカの音楽専門メディアビルボードが公式ホームページに公開したチャート予告記事によると、BTSが去る7月18日リリースしたライブアルバム『PERMISSION TO DANCE ON STAGE-LIVE』がメインアルバムチャート「ビルボード200」(8月2日付)10位にチャートインした。

新曲がないライブアルバムでビルボードのメインチャートの上位に入り“21世紀のポップアイコン”の地位をより一層強固にした。

これで、BTSは同チャートに通算16枚のアルバムが入った。このうち、アンソロジーアルバム『Proof』、4thフルアルバム『MAP OF THE SOUL:7』などで6回1位を獲得した。

特に、BTSはこれまで8枚のアルバムが「ビルボード200」トップ10にチャートインした。これは韓国の歌手のうち、同チャートにトップ10入りした最多の記録だ。

また、彼らは歌手テイラー・スウィフト、バンドのメタリカに続き2020年からライブアルバムで「ビルボード200」トップ10入りした3番目のアーティストとなる快挙を成し遂げた。

(写真=BIGHIT MUSIC)BTS

『PERMISSION TO DANCE ON STAGE-LIVE』は、今週ビルボードチャートでアルバムセールス3万6000枚、SEAユニット(ストリーミング回数を換算したアルバムセールス)5000枚、TEAユニット(デジタル音源のダウンロード回数を換算したアルバムセールス)2000枚を記録した。

同アルバムは、BTSが初めてリリースするライブアルバムだ。2021~2022年に韓国・ソウル、アメリカ・ロサンゼルス、ラスベガスでオン・オフライン計12回にわたって行われた同名のツアー「BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE」の臨場感溢れる現場を盛り込んだ。

アルバムにはデジタルシングル『Dynamite』『Butter』『Permission to Dance』、2ndフルアルバム『WINGS』のタイトル曲『Blood Sweat&Tears』、6thミニアルバム『MAP OF THE SOUL:PERSONA』のタイトル曲『Boy With Luv(Feat. Halsey)』など、22曲が収録された。

なお、BTSは2026年春のカムバックを公式発表した。7月1日、グローバルスーパーファンプラットフォームWeverseの生配信を通じて、7月から全メンバーが順次アメリカに渡り本格的な音楽制作と公演の準備に突入する予定だと明らかにした。

彼らは2026年、新アルバムのリリースとともに大規模なワールドツアーを開催し、完全体の活動を再開する予定だ。

(記事提供=OSEN)

