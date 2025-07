夏全開のビジュアルに釘付け！本田仁美がリーダーのSAY MY NAME、新曲『iLy』コンセプトフォト公開 | RBB TODAY

SAY MY NAMEの夏が始まる。

【写真】本田仁美の“バキバキ腹筋”

SAY MY NAMEは7月23日、公式SNSを通じて1stシングル『iLy』の第1弾コンセプトフォトを公開した。

今回公開されたのは、ユニットバージョンの計3枚のコンセプトフォト。メンバーたちは夏の日差しの中、眩しいビジュアルを披露している。

全体的にスポーティーかつキッチュなムードのスタイリングで、愛らしいエネルギーを放っており、ヘアバンドやバンダナといったアイテムを活かして、それぞれの個性も際立たせている。

(写真=iNKODEエンターテインメント)

また、今回の撮影場所や衣装は、すでに公開されている『iLy』のショートフォーム映像にも登場しており、ファンにとっては嬉しいサプライズに。夏らしい爽やかさあふれるコンテンツが次々と公開されており、新曲への期待もますます高まっている。

そんなSAY MY NAMEは、フランキー・ヴァリの名曲『Can’t Take My Eyes Off You』をインターポレーション(編曲引用)した楽曲『iLy』でカムバックする。グループならではの感性で再解釈し、トレンディなサウンドとキッチュでポップな魅力を詰め込んだサマーソングとして、リスナーのもとへ届けられる見込みだ。

ミュージックビデオティーザーに続いて第1弾コンセプトフォトを公開したSAY MY NAMEは、7月25日を皮切りに、今後もさまざまなティーザーコンテンツを順次披露していく予定だ。

(写真=iNKODEエンターテインメント)

なお、SAY MY NAMEの1stシングル『iLy』は、8月1日18時に各種音楽配信サイトでリリースされる。

◇SAY MY NAMEとは?

ジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメント初のガールズグループ。2024年10月16日に1st EP『SAY MY NAME』でデビュー。AKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美がリーダーを務め、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドフィ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成されていたが、2025年7月10日に中国出身のシュイが加入し、8人組へと生まれ変わった。最年長は2001年生まれの本田で、最年少は2010年生まれのスンジュ。

