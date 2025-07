BIGBANG・D-LITE、日本オリジナル曲『Umbrella（Japanese ver.）』デジタルリリース決定！ | RBB TODAY

BIGBANGのD-LITE(デソン)が、日本のファンへの感謝の気持ちを込めた日本オリジナル曲をリリースする。

D-LITEは、7月22日に兵庫・GLION ARENA KOBEで開催された「D-LITE 2025 ASIA TOUR [D’s WAVE] IN JAPAN」のステージで、日本オリジナル曲『Umbrella(Japanese ver.)』を8月27日にデジタルリリースすることを発表した。

2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューしてから、“K-POPの象徴”というべくグローバルアーティストとして活躍したD-LITEは、グループと並行してソロとしても精力的に活動し、2017年には日本ソロドームツアーを達成した。その後兵役期間を経て、2024年に日本でのライブ活動を本格的に再開した。

(撮影=田中聖太郎)D-LITE

『Umbrella』は、待っていてくれたファンに向けた感謝の気持ちを届けるために、D-LITE自身が作詞に参加し、日本オリジナルの日本語歌詞の新曲として制作された。2024年末のアンコールツアーで初披露となった楽曲。『Umbrella(Japanese ver.)』の音源は、アンコールツアー公演の会場限定で販売され、その後、2025年4月8日にリリースされたミニアルバム『D‘s WAVE』にボーナストラックとして韓国語の歌詞で収録された。

(撮影=田中聖太郎)D-LITE

今回、より多くの日本のリスナーに届けるために、アジアツアーの日本公演を記念してデジタルリリースが決定した。

圧倒的な歌唱力と爽やかな歌声に乗せた「君への想いが舞うように Dancing in the rain」、「I promise you, I’ll be your umbrella」という優しく寄り添う歌詞が、感動的かつポップな印象を与える楽曲となっている。

アジアツアー「D-LITE 2025 ASIA TOUR [D’s WAVE] 」は、2025年4月の韓国・ソウル公演を皮切りにアジアを中心に展開される。日本公演は、兵庫・GLION ARENA KOBE(7月22日・23日)に続き、神奈川・ぴあアリーナMM(8月30日・31日)にて開催される。

◇D-LITE(デソン) プロフィール

1989年4月26日生まれ、本名カン・デソン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。リードボーカルを務め、『LIES』『Last Farewell』『HARU HARU』『SUNSET GLOW』『BAD BOY』『LOSER』『BANG BANG BANG』など数多くのヒット曲を生み出した。グループ活動の他にもソロアーティストとしても高く評価されており、センスあふれる話術を通じてタレントとしても活躍。YGエンターテインメントを離れ、2023年4月にR&Dカンパニーと契約した。

