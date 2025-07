ENHYPEN、VRコンサートツアー開催決定！“ゼロ距離”で体感する次世代ライブ | RBB TODAY

ENHYPENが、初のVRコンサートツアーを開催する。

日本2都市スタジアムツアーを開催中のENHYPENによる、初のVRコンサートツアー『ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION』(以下、『IMMERSION』)が、8月8日より日本を含む世界約40都市の映画館で順次開催されることが決定した。

『IMMERSION』とは、日本4都市(東京・愛知・大阪・福岡)と韓国、アメリカ、中国、東南アジア、ヨーロッパなど、世界約40の主要都市でのグローバル公開が事前に確定・同時発表された、初のVRコンサートプロジェクトだ。北中米からヨーロッパまでを網羅する過去最大規模の本プロジェクトは、ENHYPENの揺るぎない世界的人気を裏付けている。8月8日に日本と韓国で同時に幕を開け、その後世界で順次公開される。

“ゼロ距離”で堪能…『IMMERSION』の魅力

ENGENE(ファンダム名)に向けた、ENHYPENからの神秘的な招待によって始まる『IMMERSION』は、見慣れない廊下に響くメンバーたちのささやきとともに現実と非現実の境界が溶け合い、観客は巨大なオフィス、廃工場、ピンクとレッドの月が共存するルーフトップなど、絶えず変化する空間で、これまでに見たことのないENHYPENの新たな姿に出会う。

VRコンサートでなければ実現し得ない“ゼロ距離”ともいえるまさに目の前で、ENHYPENのビジュアルと完成度の高いパフォーマンスを堪能することができる作品となっており、あらゆる角度からアーティストを間近に感じられる究極の“没入”体験が提供される。

グローバルヒット曲の『Bite Me』や『XO (Only If You Say Yes)』、メンバー全員が作詞に参加した初のファンソング『Highway 1009』まで、ENHYPENの代表曲で構成されたステージと心のこもったメッセージが、ENGENEに特別な瞬間を届ける。

さらに、VRヘッドセットが観客の手を認識し、ライトスティック(ペンライト)を振ることができたり、手で作ったハートがコンテンツに反映されるインタラクション、そして7人のメンバーの中から1人を選んで自分と2人だけの空間を楽しめるシーンなど、新たな体験要素も用意されている。

スペシャル特典も配布予定!「スタートダッシュチケット」の販売も

『IMMERSION』の日本公演は、8月8日の東京を皮切りに10月5日まで、大阪、名古屋、福岡の劇場にて順次公開され、劇場ごとに異なる期間で特典が配布される。また、各劇場の上映開始日から3日目までのチケット「スタートダッシュチケット」を購入した場合、上記特典に加えて「スタートダッシュ限定特典」がプレゼントされる。なお、特典内容やデザインなどの詳細は、後日公式サイトにて公開される。「スタートダッシュチケット」は、7月8日正午よりローソンチケットにて販売開始となる。

新次元の没入体験を叶える、革新的な「VRコンサート」

本VRコンサートでは、映画館の座席に設置されたVRヘッドセットを着用することで、目の前に広がる高精細な映像と高品質な音響環境で、臨場感あふれる体験を楽しむことができる。手が届きそうな“最前列以上の近さ”までアーティストが迫ってくる圧倒的な迫力と、リアルに再現されたバーチャル空間の中で、まるで自分だけのためにパフォーマンスをしてくれているかのような没入感が味わえる。

(写真=HYBE)

『IMMERSION』は、K-POPをはじめとする数々のグローバルアーティストのVRコンサートの制作・流通で実績とノウハウを持つAMAZEが手掛けている。AMAZEが制作するVRコンサートは、CGではなく、実際のアーティストをVR専用に特殊撮影し、その身体の比率や外見を現実さながらに再現した技術主導のコンテンツだ。

日本で巻き起こる「VRコンサート」の反響、エンタメの新しい可能性を開く

『IMMERSION』を日本で主催するHYBE JAPANは、2024年に開催されたTOMORROW X TOGETHERのVRコンサート『HYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT』で制作を担当したAMAZEとタッグを組み、大規模なVRコンサートツアーを成功させた。SNSやメディアでも大きな話題を呼び、公開初日には「#TXTゼロ距離」がX(旧Twitter)のトレンド入りをするなど、高い満足度を記録した。

なお、ENHYPENの初となるVRコンサートツアー『ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION』に関する詳しい情報は、公式サイトで確認可能だ。

◇ENHYPENとは?

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER:儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、躍進を続けている。

