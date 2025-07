元AKB48本田仁美がリーダー！ジェジュンプロデュースのSAY MY NAME、夏のカムバックを予告 | RBB TODAY

元AKB48の本田仁美がリーダーを務め、ジェジュンがプロデュースするガールズグループ・SAY MY NAMEが、アツい夏のカムバック合戦への参戦を予告した。

SAY MY NAMEは7月7日午前、公式SNSを通じて、意味深なフレーズとキッチュなロゴが盛り込まれた映像を公開。さらに同日午後には、「8:01」と記されたミュージックプレイヤー風のデザインとロゴが登場する動画も投稿され、カムバックへの期待とときめきをファンに抱かせた。

SAY MY NAMEは、今年3月に2nd EP『My Name Is...』をリリースしたばかりだが、今回、カムバックを予感させるサプライズコンテンツを突然公開し、ファンの間ではさまざまな憶測が飛び交っている。

レトロなテレビ風の画面にポップなグラフィックと弾けるようなサウンドを組み合わせたカムバック予告映像を次々に公開するなど、目を引くコンセプトでSAY MY NAMEの新たな音楽への関心を一層高めている。

SAY MY NAMEは、今年2月に開催された「HANTEO MUSIC AWARDS」および最近行われた「第34回ソウル歌謡大賞」にて、「今年の発見賞」を受賞。すでに2つのトロフィーを手にし、“K-POP第5世代ルーキー”として注目を集めている。

特に、前回の活動では春らしいムード満載の『ShaLala』で多くの支持を得ただけに、今回の夏のカムバックでどんなサマーソングを披露するのか、期待が高まっている。

バラエティ番組や広告業界からのラブコールも絶えないSAY MY NAMEは、今後もさまざまなコンテンツを通じて、カムバックに関する情報を順次発信していく予定だ。

◇SAY MY NAMEとは?

ジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメント初のガールズグループ。2024年10月16日に1st EP『SAY MY NAME』でデビュー。AKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美がリーダーを務め、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドフィ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成。最年長は2001年生まれの本田で、最年少は2010年生まれのスンジュ。

