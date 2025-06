太ももの98％があらわに…女優ハン・ソヒ、妖艶ボディースーツで“完璧すぎる”スタイル披露【PHOTO】 | RBB TODAY

女優ハン・ソヒが、気品と妖艶さを兼ね備えた姿を披露した。

【写真】ハン・ソヒ、妖艶なドレス姿

ハン・ソヒは最近、自身のインスタグラムを更新し、「women in motion」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真のハン・ソヒは、ユニークなデザインのボディスーツを着用し、家具の上に横たわったり、階段にもたれかかるなど、独特の雰囲気を醸し出している。

特に目を引いたのは、ハン・ソヒの洗練された美しさと妖艶なオーラ。透き通るような白い肌に、無駄のない引き締まったボディライン、そしてスラリとした脚線美が際立ち、見る者を魅了した。

(写真=ハン・ソヒInstagram)

なお、ハン・ソヒは7月20日に東京・Zepp DiverCityにて、ファンミーティング「2025 HAN SOHEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,]」を開催予定だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡~Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

