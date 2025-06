ENHYPEN、音源超えの神ライブ…「Killing Voice」で新曲『Bad Desire』披露！圧巻の歌唱力を証明 | RBB TODAY

ENHYPENが「Killing Voice」に出演し、エネルギーあふれる歌声を披露した。

【写真】ニキ、破壊力抜群の銀髪「息できん」

6月17日午後7時、YouTubeチャンネル「dingo music」に、ENHYPENが出演した「Killing Voice」の動画が公開された。

公開された動画でENHYPENは「子どもの頃から「Killing Voice」が好きだったので出演できて嬉しいです。招待してくださってありがとうございます」と挨拶し、ダークファンタジーの世界観が詰まった『Bite Me』で華やかにオープニングを飾った。

『CRIMINAL LOVE』『Drunk-Dazed』『Sweet Venom』『XO(Only If You Say Yes)』など、ENHYPENらしい音楽カラーが詰まったヒット曲を次々と披露し、ブレないライブスキルを見せつけた。

(写真=dingo music)

続いて、グローバルファンにも愛されている『FEVER』『Bills』『Moonstruck』『Helium』『Polaroid Love』『Loose(Korean Ver.)』『Highway 1009』などの多彩な楽曲を披露し、視覚と聴覚の両方を魅了した。

さらに、6月5日にリリースされた6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』のタイトル曲『Bad Desire(With Or Without You)』を熱唱し、グローバルファンをさらに熱狂させた。彼らは、ダークな雰囲気の低音から鋭く伸びる高音まで幅広い音域を披露し、卓越した歌唱力を改めて証明した。

(写真=dingo music)

また、新曲『Bad Desire(With Or Without You)』は、「君をヴァンパイアにしたい」という支配的な欲望をシックなムードで描いたダンスポップジャンルの楽曲で、叙情的で訴えかけるようなメロディーラインに、ENHYPENの魅惑的で洗練されたイメージが溶け込んでいる。

合間にはユーモアのあるコメントを交えながら、ファンの心を射抜く高品質なライブパフォーマンスで“グローバルトップティアグループ”としての実力を存分に見せつけた彼らは、最後に「ありがとうございます、また会いましょう。蚊に気を付けて、風邪にも気を付けて、暑さにも気を付けて、おやすみなさい」と挨拶し「Killing Voice」を締めくくった。

「Killing Voice」は、アーティストが自ら選んだセットリストで全ての人を“Killing”する“Voice”をライブで楽しめる人気コンテンツだ。これまでにも、IU、MAMAMOO、ソン・シギョン、テヨン、INFINITE、SEVENTEEN、BTOB、EXO、AKMUなど多彩なジャンルのアーティストが出演し、音楽ファンから熱い支持を集めてきた。

(記事提供=OSEN)

◇ENHYPENとは?

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER:儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、躍進を続けている。

■【写真】「どうなってんの?」ジェイ、完璧スーツ姿

■【写真】ソンフン、芸術的な横顔「どの瞬間も絵」

■【写真】ヒスン、“イケ散らかした“ビジュアル