BTS・JUNG KOOK、“アジアソロ初”の大記録！Spotifyで再生回数9億回超えの楽曲が4曲に | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKが、圧倒的な存在感を見せつけた。

【写真】BTS・JUNG KOOK、真夜中デートのお相手は?

世界最大の音楽ストリーミングプラットフォーム「Spotify」にて、JUNG KOOKの2023年9月発表のソロシングル『3D』が、フィルタリング前の数値で再生回数9億回を突破した。

『3D』は、1日あたり約100万回という高いストリーミング数を維持しており、2025年に入ってからだけでも1億回以上の再生回数を記録するなど、その人気は衰えることを知らない。JUNG KOOKの音源パワーと、世界中から寄せられる支持の強さを改めて証明した。

(写真提供=OSEN)JUNG KOOK

これによりJUNG KOOKは、Spotifyにおいて再生数9億回を超えた楽曲を4曲(『Seven』(24億)、『Standing Next to You』(12億)、『Left and Right』(10億)、『3D』)持つ、アジアのソロアーティストとして初の快挙を達成した。名実ともにグローバルアーティストとしての地位を確立している。

なお、『3D』はSpotifyの「Daily Top Songs Global」で1位を獲得し、通算200日以上チャートインするなど、ロングヒットを記録している。

また、アメリカのビルボード「Hot 100」では5位で初登場し、9週連続でチャート入り。「Global 200」「Global Excl. U.S.」ではともに1位を獲得し、それぞれ27週、33週にわたってチャートインするなど、グローバルチャートでも圧倒的な存在感を放っている。

iTunesでも、『3D』はリリース直後に111カ国の「トップソングチャート」で1位を獲得。さらに、「Worldwide iTunes Songs Chart」「European iTunes Songs Chart」でも4日連続で1位に輝くなど、各国の主要チャートを席巻した。

JUNG KOOKのSpotify個人プロフィールの累計再生数(全クレジット含む)は、アジアアーティスト史上最速で90億回(フィルタリング前)を突破。K-POPソロアーティストとしても初の記録となった。

また、『3D』の公式ミュージックビデオは、ユーチューブでの再生回数が2億3000万回を超え、映像面でもグローバルな人気を誇っている。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

