Hearts2Hearts、本日（18日）初カムバック！新曲『STYLE』へ込めた想いをインタビュー【一問一答】 | RBB TODAY

ガールズグループHearts2Heartsが、本日(6月18日)、ニューシングル『STYLE』でカムバックし、新たな音楽とパフォーマンスを披露する。

Hearts2Heartsは、6月18日午後6時に各種音楽配信サイトで新曲『STYLE』をリリースする。また、SMTOWNの公式YouTubeチャンネルなどを通じてMVも同時公開し、世界中の音楽ファンから注目が集まっている。

『STYLE』は、軽快なリズムとグルービーなベースに、メンバーたちの爽やかで弾けるようなボーカルが調和して心地よいエネルギーを届けるアップテンポなダンスナンバーで、デビュー曲『The Chase』の幻想的で神秘的な雰囲気とはまた違うHearts2Heartsの新しい魅力を見ることができる。

また、“ヒットメーカー”として知られるKENZIEが手がけた歌詞には、何気ないようで確固たるスタイルを持った相手への好奇心と曖昧な感情と、「私があなたのありのままのスタイルが好きなように、あなたもHearts2Heartsのスタイルを好きになる」という呪文のようなメッセージが込められている。

Hearts2Heartsの一問一答は、以下の通り。

2月のデビュー以来、初カムバックを迎える心境は?

カルメン:デビューから約4か月ぶりのカムバックで、ファンの皆さんと会えて本当に嬉しいです。デビュー曲とは全く違うコンセプトをお見せするので、ぜひ期待してください。

エイナ:初めてのカムバックなのでとてもワクワクしています。どうすればもっと素敵なステージが届けられるか悩みながら、本当に一生懸命準備しました。多くの方々に喜んでいただけると信じています!

『STYLE』ならではの魅力ポイントは?

ユハ: Hearts2Heartsならではのフレッシュな魅力がぎゅっと詰まった、夏にぴったりの爽やかな楽曲です。私たちの明るい歌声が聴けるので、期待してください。

イアン:「私があなたのありのままのスタイルが好きなように、あなたもHearts2Heartsのスタイルを好きになる」という可愛い歌詞と、ポップな雰囲気がとても魅力的です。

お気に入りの歌詞は?

ステラ:コーラス部分が一番気に入っています。私たちが『STYLE』で伝えたいメッセージが一番よく表現されていると思います。

イェオン:呪文のように繰り返される「Cause you’re just my type and I like your style」という歌詞が一番好きです。 タイトルが強調される部分でもあり、聞いた瞬間に耳にすっと入ってくる気がします!

『The Chase』では息のそろったダンスなど完成度の高いパフォーマンスが話題になりましたが、『STYLE』のポイントダンスやステージのハイライトは?

ジウ:『STYLE』のポイントダンスは、コーラス部分に出てくるシャッフルダンスです。キャッチーな歌詞とリズムに合わせてHearts2Heartsならではのダンスを披露します。誰でも簡単に楽しく真似できると思います。

ジュウン:ステージのハイライトは、最後3番のコーラスパートだと思います。1番、2番とは違う振付で構成されていて、曲の盛り上がりとともにエネルギーが爆発する部分なので、ドーパミンが爆発する感じがします。

『The Chase』ではイアンが目を何度も瞬きする“マグネシウム不足パート”や、腰を使った振付が印象的な“Cropパート”が話題でしたが、今回も“キリングパート”はありますか?

エイナ:『The Chase』では様々なパートを愛してくださって感謝していましたが、今回は全てのパートが“キリングパート”と言えるほど魅力的です。特に、コーラス部分の「Baby you make me smile」という歌詞に合わせて写真を撮るようなポーズで笑顔を見せるところは、新たな“キリングパート”になると思います!

イアン:“マグネシウム不足パート”は、自分の魅力をどう見せるか悩んだ末に生まれたもので、多くの方に注目していただけて嬉しかったです。今回も全員がそれぞれの個性を活かした魅力的なパートを披露する予定なので、期待していてください!

MVでは、学校を舞台に、生徒たちの間に紛れて“愛と幸運を伝える妖精”になったメンバーたちの姿が描かれています。映像から心地よいエネルギーが感じられますが、MVの撮影中に特に印象に残っている思い出はありますか?

カルメン:MV撮影中、久しぶりに自転車に乗りました!待ち時間にメンバーたちと一緒に学校の周辺を自転車で回って本当に癒しの時間でした。

ステラ:今回のカムバック準備の中で、MV撮影が1番記憶に残っています。撮影場所の学校がとても綺麗で、すごく気に入りました!待ち時間にメンバーたちと自転車に乗ったりバレーボールをしたり、楽しい思い出がいっぱいです。

デビュー当時の目標だった“新人賞”や、夢見ていたSMTOWN出演など、夢を次々叶えていますが、2025年に叶えたい夢や新たな目標は?

ジウ:多くの方々に愛され、大きなステージに立てたことが、今でも信じられません。より良いパフォーマンスを届けなければという責任感が強くなりました。今年はHearts2Heartsの多彩なカラーを盛り込んだ音楽を届けて、たくさんの方々に驚きや新鮮さを与えたいです。これからは、私たちだけの道を本格的に作る1年になればと思います。

ユハ:残された今年の活動を成功させたい気持ちが一番大きいです。まだ見せられていない私たちの魅力を多くの方々に知っていただきたいし、応援してくださるファンの皆さんともっと多くの時間を過ごしたいです!

初カムバックを待っているファンへひとこと!

ジュウン:『STYLE』を通じて、S2U(ファンダム名)の皆さんに明るいエネルギーと元気を届けたいです。S2U!たくさん会えるのを楽しみにしていてください!もっと素敵な姿を見せられるように頑張ります。いつもありがとう、そして愛しています!

イェオン:明るく楽しい楽曲でカムバックするので、ファンの皆さんと一緒にもっと楽しめるステージを届けられるのが、とても嬉しいです。そして様々なコンテンツにも出演する予定なので、楽しみにしていてください!

◇Hearts2Hearts プロフィール

大手芸能事務所SMエンターテインメントがaespa以来、5年ぶりにローンチしたガールズグループ。ジウ、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、「多様な感情と真心からのメッセージを込めた神秘的で美しい音楽の世界を通じて、グローバルファンと心をつなぎ、より大きな一つの存在へと成長していく」という意味が込められている。2025年2月24日、1stシングル『The Chase』でデビュー。

