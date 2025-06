Stray Kids、本日（18日）発売！日本3rdミニAL『Hollow』収録曲が日本映画の主題歌に抜擢 | RBB TODAY

Stray Kidsが本日(18日)、日本3rdミニアルバム『Hollow』をリリースした。

『Hollow』は、Stray Kidsが2022年6月にリリースした日本2ndミニアルバム『CIRCUS』以来、約3年ぶりの日本ミニアルバムであり、日本デビュー以来初めて、全収録曲を日本オリジナル楽曲で構成した特別な作品となっている。

今回もグループ内のプロデュースチーム「3RACHA」のバンチャン、チャンビン、ハンが、タイトル曲『Hollow』をはじめ全曲の制作に参加し、“セルフプロデュースグループ”としての実力を発揮した。アルバムには『Hollow』を筆頭に、『Parade』『Never Alone』『just a little』『宿命』の全5曲が収録されている。

タイトル曲『Hollow』は、英語の「Hollow(空虚)」と、韓国語で「ひとり・孤独」を意味する「홀로(ホルロ)」を掛け合わせた楽曲で、突然感じる虚しさや空虚な感情を、力強いシンセリードとエレキギター、感性的なピアノの旋律に乗せたポップナンバーとなっている。この楽曲は、5月10日~11日、17日~18日の4日間で計22万人を動員した、グループ初の日本スタジアム公演となる、静岡エコパスタジアム公演で初披露された。

また、アルバムリリースに先立ち、6月11日に『Hollow』の音源とMVが先行公開された。音源は、レコチョク「デイリーシングルランキング」、AWA「リアルタイム急上昇楽曲・トップ100」、iTunes Japan「ソングチャート」など日本の各種音楽チャートで1位を獲得した。さらに、メキシコ、スウェーデン、ポーランドなど8か国と地域のiTunes「総合ソングチャート」でも1位を記録した。

切ない歌詞を視覚的に表現したサビのパフォーマンスや、メンバーのヒョンジンとスンミンによるワイヤーアクションなどが話題となったMVは、6月11日の公開当日にユーチューブMVトレンドワールドワイドで1位を記録した。アメリカでは4位を獲得し、日本、ブラジル、イギリスなどでも急上昇ランキングに入り、世界的な人気を証明した。

新アルバムのリリースとともに、嬉しいニュースも届いた。今回のアルバムの2曲目の収録曲『Parade』が、9月5日公開の映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」の主題歌に決定した。『Parade』はHIPHOPをベースとしたエッジの効いたサウンドと圧倒的なビートが特徴の楽曲で、次々と迫りくる恐怖を描いたループ型ホラー映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」の緊張感を高め、観客の心拍数を一気に上げる楽曲として期待されている。

Stray Kidsの楽曲が日本映画の主題歌となるのは今回が初めてで、リーダーのバンチャンは「予告映像と楽曲の雰囲気がとてもマッチしていて、映画の世界観をより深めることができそうで嬉しいです。『Parade』をたくさん愛してください」とコメントを寄せた。

なお、Stray Kidsは本日(18日)放送される音楽バラエティ番組「週刊ナイナイミュージック」(フジテレビ)に出演し、『Hollow』のステージを披露する。また、深夜バラエティ番組「よるのブランチ」(TBS)にも出演し、新アルバムについて語る予定だ。

