【注目の日本ワインに“本格泡”が登場！】60ヶ月熟成スパークリング含む数量限定3種発売 | RBB TODAY

サントリーから、「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 津軽 ソーヴィニヨン・ブラン ２０２４」「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 津軽 シャルドネ＆ピノ・ノワール スパークリング ２０２１」「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 津軽 シャルドネ＆ピノ・ノワール スパークリング ２０１９ ６０ヶ月熟成」が、2025年8月5日（火）より、全国で数量限定新発売になります。
日本ワインブランド「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ」より、新ヴィンテージ「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 津軽 ソーヴィニヨン・ブラン ２０２４」「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 津軽 シャルドネ＆ピノ・ノワール スパークリング ２０２１」、新商品「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 津軽 シャルドネ＆ピノ・ノワール スパークリング ２０１９ ６０ヶ月熟成」が新発売になります。
「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 津軽 ソーヴィニヨン・ブラン ２０２４」は、りんごやレモンを思わせる果実の香り、甘さと酸味のバランスの良さが感じられる、津軽産ワインぶどうの特徴を引き出した白ワイン。
「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 津軽 シャルドネ＆ピノ・ノワール スパークリング ２０２１」は、りんごや桃を思わせる甘い香りにトーストのような香ばしさが調和し、口に含むと、ぶどうの果実味と旨味の複雑さが感じられる1本。
「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 津軽 シャルドネ＆ピノ・ノワール スパークリング ２０１９ ６０ヶ月熟成」は、瓶内二次醗酵スパークリングワインならではの旨味や熟成由来の風味を引き出すため、60カ月間にわたり熟成させた1本。黄色いりんごのコンポートを思わせる甘い香りにトーストのような香ばしさ、長期熟成したことによるなめらかな旨味と余韻の長さが特徴となっています。
サントリーが、津軽で地元栽培家と共に、畑からぶどうと向き合い造り上げたという新ヴィンテージ・新商品を、ぜひチェックしてみてください！
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商品概要
商品名：①ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 津軽 ソーヴィニヨン・ブラン ２０２４
②ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 津軽 シャルドネ＆ピノ・ノワール スパークリング ２０２１
③ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 津軽 シャルドネ＆ピノ・ノワール スパークリング ２０１９ ６０ヶ月熟成
色／タイプ：①白／辛口
②③白／スパークリング・辛口
容量：750ml
アルコール度数：11.5%
品目：果実酒
価格：オープン価格
発売期日：2025年8月5日（火）
発売地域：全国（数量限定）
「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ」ホームページ：http://suntory.jp/NIHON/