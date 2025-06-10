 SEVENTEEN、日本での快進撃続く！新AL『HAPPY BURSTDAY』が50万枚突破で「ダブルプラチナ」認定獲得 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 韓国・芸能 記事

SEVENTEEN、日本での快進撃続く！新AL『HAPPY BURSTDAY』が50万枚突破で「ダブルプラチナ」認定獲得

エンタメ 韓国・芸能
注目記事
SEVENTEEN、日本での快進撃続く！新AL『HAPPY BURSTDAY』が50万枚突破で「ダブルプラチナ」認定獲得
  • SEVENTEEN、日本での快進撃続く！新AL『HAPPY BURSTDAY』が50万枚突破で「ダブルプラチナ」認定獲得

SEVENTEENが5thフルアルバム『HAPPY BURSTDAY』で、日本においてまた1つ成果を加えた。

【写真】SEVENTEEN、日本の居酒屋でほろ酔い!?

6月10日、日本レコード協会によると、SEVENTEENが5月26日にリリースした『HAPPY BURSTDAY』は、5月時点で累積出荷枚数50万枚を突破し、ゴールドディスク「ダブルプラチナ」認定を受けた。

同協会では、毎月の累積出荷枚数に応じて、ゴールド（10万枚以上）、プラチナ（25万枚以上）、ダブルプラチナ（50万枚以上）、トリプルプラチナ（75万枚以上）などの段階で認定を行っている。

SEVENTEEN
（写真＝PLEDISエンターテインメント）SEVENTEEN

これによりSEVENTEENは、日本レコード協会から通算19回目となるゴールドディスク認定を獲得。上半期だけでも、3月にリリースした日本4thシングル『消費期限』がトリプルプラチナに認定されたのに続き、2作連続の快挙となった。

『HAPPY BURSTDAY』は、日本の主要音楽ランキングでも1位を席巻し、ヒットの勢いを維持している。オリコン「デイリーアルバムランキング」で通算7度の1位を獲得したほか、「週間アルバムランキング」「週間合算アルバムランキング」でもトップに立った。また、Billboard JAPANの「Hot Albums」「Artist 100」「Top Albums Sales」など4部門でも首位を記録した。

その人気は日本国内にとどまらず、韓国を含む世界の主要チャートでも存在感を発揮している。5thフルアルバムの初動売上（発売から1週間の販売枚数）は252万枚を突破し、HANTEOチャートとCIRCLEチャートの週間アルバムランキングでもいずれも1位を記録した。さらに、アメリカ・ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」（6月14日付）では2位にチャートインし、自己最高順位タイを達成。グローバルな影響力を改めて証明した。

なおSEVENTEENは、6月11日22時に公式SNSおよびYouTubeチャンネルを通じて、世界的アーティストでプロデューサーのファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）とコラボした新曲『Bad Influence (Prod. by Pharrell Williams)』のミュージックビデオを公開する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

【写真】SNSで大バズり！バッキバキのミンギュ

【写真】エスクプス、学ラン姿の“爆イケビジュ”

【衝撃】「欠席は100万、遅刻は…」SEVENTEEN、“罰金ルール”

《スポーツソウル日本版》

関連記事

【注目の記事】[PR]

関連ニュース

ピックアップ

page top