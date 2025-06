宇多田ヒカル、「First Love – From THE FIRST TAKE」配信決定！ ライブ映像のプレミア公開も | RBB TODAY

宇多田ヒカルが、「First Love – From THE FIRST TAKE」の音源を6月9日に配信リリースすることが決定した。

5月にYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に出演し、「Mine or Yours」と「First Love」の2曲を披露した宇多田。とくに「First Love」のパフォーマンス映像は、公開直後にYouTubeの急上昇ランク1位を獲得し、現在までに800万再生を突破している。コメント欄には国内外のファンから多くのコメントが寄せられ、いまだに盛り上がりを見せている。

また「First Love – From THE FIRST TAKE」の音源リリースを記念して、昨年開催された「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」で披露した「First Love」のパフォーマンス映像を公開することも決定した。同映像は6月6日AM0時より、宇多田の公式YouTubeチャンネルでプレミア公開されている。

⇒宇多田ヒカル「First Love」(HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024)はこちら