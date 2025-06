ENHYPEN、“究極のダークコンセプト”に注目！新曲『Bad Desire』MVで圧巻の世界観披露 | RBB TODAY

ENHYPENが、これまで以上にダークなコンセプトのミュージックビデオで、その世界観の極致を見せた。

【写真】ソンフン、反則級のメガネ×スーツ姿

ENHYPENは6月5日13時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて、6thミニアルバム『DESIRE:UNLEASH』のタイトル曲『Bad Desire (With or Without You)』のミュージックビデオを公開した。

ミュージックビデオは、悪魔のようにささやくニキの低く不気味なナレーションで幕を開け、どこかへ落下するメンバーたちの姿が映し出され、見る者の好奇心をかき立てる内容となっている。

(画像=BELIFT LAB)ENHYPEN

物語は、幻想(天国)と地獄が交差する世界を舞台に、一部のメンバーが亀裂から漏れ出た悪魔の誘惑に陥り、次第に“欲望”に染まっていくという構成だ。幻想と地獄という対照的な空間を背景に、コンセプチュアルな演出が随所に盛り込まれ、多彩な見どころを提供している。

華やかな3Dグラフィックやダイナミックな撮影手法は、混乱するメンバーの感情をよりドラマチックに演出。原色を活かした色彩、シネマティックな雰囲気、そして東洋的な要素が融合し、感覚的な映像美を生み出している。

楽曲のテンポに合わせて展開されるENHYPENの力強いパフォーマンスも圧巻だ。あふれる感情を激しいダンスで表現した今回のステージでは、メンバーを包む謎の黒い煙や、欲望に支配されていく様子がワンテイク形式で描かれ、より一層の臨場感と没入感を生んでいる。

幻想的でありながらワイルドな衣装をまとい、幻想と地獄を行き来するような成熟したビジュアルも大きな注目を集めている。

なお、ENHYPENは本日(6月5日)18時、韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』(Mnet)で新曲ステージを初披露する予定だ。その後、ソウル・KBSアリーナでファンショーケースを開催し、ENGENE(ENHYPENファン)と直接交流を図る。

(記事提供=OSEN)

◇ENHYPENとは?

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER:儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、大躍進を続けている

■【写真】「どうなってんの?」ジェイ、完璧スーツ姿

■【写真】ニキ、破壊力抜群の銀髪「息できん」

■【写真】ヒスン、“イケ散らかした“ビジュアル