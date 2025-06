写真から夏の香りが漂う…ZEROBASEONE・ハンビン、自然に包まれた“ひと足早い夏休み”【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループZEROBASEONEのソン・ハンビンが、ファッションマガジン『Allure Korea』のデジタルカバーを飾り、本格的な夏の幕開けを告げた。

【写真】肌ツヤツヤ…ハンビンの夏コーデが「大優勝」

今回公開された写真は、「森の奥深くにある別荘で楽しむ、少し早めの夏休み」をテーマに、自然に囲まれた静かなひとときを過ごすハンビンの姿を捉えたもの。

柔らかな陽光に包まれたロケーションの中で、彼の透明感あふれるビジュアルと洗練されたバカンススタイルが調和し、夏らしい爽やかさを演出している。

カメラの前に立った瞬間、ハンビンは爽やかな笑顔と余裕のあるまなざしで視線を引きつけた。まるで漫画の主人公を思わせるような清涼感に加え、自然体で見せる繊細な表情の変化が、見る者の心を静かに揺さぶる。

撮影現場では、誠実でフレンドリーな態度とポジティブなエネルギーで場の雰囲気を和ませたというハンビン。真摯な姿勢で撮影に臨む彼のプロフェッショナルな姿勢に、現場スタッフからも称賛の声が相次いだと伝えられている。

(写真=『Allure Korea』)ハンビン

そんなハンビンは最近、Mnetのダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』で初の単独MCを務め、安定感ある進行と的確なリアクションで高く評価され、マルチな才能を証明している。

なお、ソン・ハンビンが所属するZEROBASEONEは、5月29日に神奈川県・Kアリーナ横浜で開催された『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 presented by ZOZOTOWN』にて、「Performance of the Year」と「The Platinum」を受賞し、2冠を達成。音楽とパフォーマンスの両面で、グループとしての存在感を強く印象づけた。

◇ZEROBASEONE(ZB1)とは?

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999:少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人と中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1=ZEROBASEONE」は、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。活動期間は2年6カ月を予定している。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビューした。

