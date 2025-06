SEVENTEENコンサート映画『RIGHT HERE』、入場者特典第4弾は「オリジナルビジュアルカード」 | RBB TODAY

全国で公開中のSEVENTEENのコンサート映画『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』より、入場者特典第4弾の情報が解禁された。

【写真】SEVENTEENが日本の居酒屋に!?

本作は、SEVENTEENにとって4度目となるワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」を映画化した作品。北米、日本、アジアの主要都市を含む全14都市・30公演にわたり、オン・オフラインを合わせて103万人以上のCARAT(SEVENTEENファン)を熱狂させたツアーの感動が、スクリーンで蘇る。

映画では、ツアー初日の韓国・高陽(コヤン)公演を収録。ツアー限定バージョンの『Fear』や『LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)』『Ash』など、貴重なフルセットリストのライブパフォーマンスが堪能できる。

ⓒ 2025 PLEDIS & HYBE. & CJ 4DPLEX Co., Ltd.

また、VOCAL TEAM・HIPHOP TEAM・PERFORMANCE TEAMの3ユニットによる個性あふれるステージや、グループの軌跡をたどる歴代のタイトル曲も大迫力で再現される。上映は通常の2Dに加え、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXなどの特別フォーマットでも楽しめる。

5月26日にデビュー10周年を迎えたSEVENTEENは、5thアルバム『HAPPY BURSTDAY』のリリースや、K-POP初となるソウル・漢江の潜水橋(チャムスギョ)でのコンサート開催など、ますます注目を集めている。

そんな彼らの伝説的ツアーを映像化した本作の入場者特典ラストとなる第4弾「オリジナルビジュアルカード」のビジュアルが公開された。

ⓒ 2025 PLEDIS & HYBE. & CJ 4DPLEX Co., Ltd.

「オリジナルビジュアルカード」は、映画のメインポスターとスペシャルポスターを両面にデザインした、ここでしか手に入らないスペシャルアイテム。6月6日より、全国の上映劇場にて配布される。

さらに、全国の劇場では「発声OK!応援上映」も開催中。SEVENTEENとCARATがともに作り上げた熱狂のステージを、大スクリーンで体感してみてはいかがだろうか。

