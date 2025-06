韓国バンドQWER、元NMB48メンバーが1人演技に挑戦した新ALトレーラー公開！人々の夢を応援 | RBB TODAY

韓国のガールズバンドQWERが夢見るすべての人のために信じることへの呪文を唱える。

【写真】「ハンパない美貌!」元NMB48イ・シヨンの現在

去る6月1日、QWERは公式YouTubeチャンネルを通じて3rdミニアルバム『In a million noises, I’ll be your harmony』のトレーラーを公開した。

トレーラーは、新しいアルバムが投げかける核心的なメッセージを貫く。厳しい現実のなかで夢に向かって頑張る人々のための応援と慰めが込められた。

動画のなかの過去のシヨンは、晴れる気配のない日々のなかで、次第に自分を信じる心を失いつつあった。シヨンがダイアリーに書いた「それぞれのときがある」という文字は形もわからないくらいに雨水に消され、彼女は結局座り込んでしまう。

(写真=TAMAGOプロダクション)シヨン

これを見た現在のシヨンは過去のシヨンに「私はあなたの味方だ。世界中が不協和音であっても」という言葉を伝える。

『In a million noises, I’ll be your harmony』はQWERが1stシングル『Harmony from Discord』からの話の欠片を1つにしたアルバムだ。不協和音のようだった世のなかで、同じ夢に向かって前に進むという4人のメンバーの変わらない約束を盛り込んだ。

タイトル曲『涙を我慢』(原題)を含めた6曲が含まれ、メンバー全員が全曲の制作に参加し、一層進化した音楽の実力を発揮する。

なお、QWERの3rdミニアルバム『In a million noises, I’ll be your harmony』は来る6月9日18時にリリース予定だ。