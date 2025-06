東京公演も控えるハン・ソヒ、初のファンミツアー台湾公演が“即完売”！グローバル人気を証明 | RBB TODAY

女優ハン・ソヒの初となるワールドツアーファンミーティングが、大きな注目を集めている。

【写真】ハン・ソヒ、首元から腕まで「タトゥーびっしり」

5月31日、ハン・ソヒのファンミーティング「2025 HAN SO HEE 1st FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,]」台湾公演のチケット販売が行われた。

初のチケット販売にもかかわらず、販売開始と同時に全席が完売。ハン・ソヒのグローバルな人気を改めて証明する形となった。

(画像=9atoエンターテインメント)ハン・ソヒのファンミーティングメインポスター

今後は、6月3日にヨーロッパ、6月14日にバンコク公演のチケット販売が予定されており、各都市ごとの情報も順次公開されることで、世界中のファンの期待がさらに高まっている。

今回のファンミーティングは、ハン・ソヒが女優デビュー8年目にして初めて開催する単独イベントであり、7月12日のバンコク公演を皮切りに、東京、台北、ロサンゼルス、ニューヨーク、香港、フランクフルト、ロンドン、パリ、ベルリン、ソウルの全11都市で開催される予定だ。

ハン・ソヒは、ファンからの熱い愛に応えるため、自らメインポスターの制作に参加するなど、特別なこだわりを見せている。そのほかにも、さまざまなコンテンツを準備しており、ファンにとって忘れられない時間を届ける見込みだ。

2017年にドラマ『ひと夏の奇跡~Waiting for You』でデビューしたハン・ソヒは、『夫婦の世界』『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』などの話題作で演技力を認められ、トップ女優としての地位を確立。唯一無二の雰囲気とビジュアルで、世界的な存在感を放っている。

なお、ハン・ソヒのワールドツアーファンミーティングの詳細は、公式SNSおよびファンコミュニケーションプラットフォーム「High End」を通じて確認できる。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡~Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

■【写真】ハン・ソヒ、タンクトップ姿で“脇腹タトゥー”を堂々披露

■【写真】「愛国活動」ハン・ソヒの“突き抜けた美貌”

■【写真】ハン・ソヒ、妖艶ビジュでカンヌを華やかに彩る