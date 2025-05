i-dleが大賞！ピョン・ウソク＆キム・ヘユンが3冠達成で俳優勢も躍進！「ASEA 2025」盛況のうちに閉幕 | RBB TODAY

アジアを代表するトップスターたちが一堂に会する音楽授賞式「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 presented by ZOZOTOWN」(以下「ASEA 2025」)が盛況のうちに幕を閉じた。

5月29日、神奈川県・Kアリーナ横浜にて、アジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で一つになる授賞式「ASEA 2025」の2日目が開催された。

2日目も、過去1年間に世界を舞台に顕著な成果を収めたトップクラスのK-POPアーティストやアジアの人気アーティストたちが集結した。初日に続き、約1万8700席が満席となり、熱気あふれる会場となった。

MCはMONSTA Xのヒョンウォン、女優のキム・ヘユン、THE BOYZのヨンフンが務め、ベテランらしい安定感とユーモアで進行した。また、俳優ピョン・ウソクが大賞のプレゼンターとして登場し、会場に華を添えた。

「ASEA 2025」2日目の大賞に輝いたのは、i-dleだった。2024年に2ndフルアルバム『2』と7thミニアルバム『I SWAY』で韓国国内外の音源チャートの1位を席巻し、「グローバル音源強者」としての地位を確立した彼女たちは、3度目のワールドツアー「(G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL]」で世界14都市の公演を全て完売させ、グローバルな人気を再び証明した。その結果、i-dleは大賞である「Record of the Year」、本賞である「The Platinum」と「Global K-POP Leader」を受賞し、3冠を達成した。

デビューアルバムから5作連続でミリオンセラーを達成するという快挙を成し遂げたZEROBASEONEは、「Performance of the Year」と「The Platinum」を受賞し、2冠に輝いた。

また、メンバー全員でOne Hundredへ移籍後初めてリリースしたアルバムでキャリアハイを記録したTHE BOYZも「The Platinum」と「The Best Conceptual Artist」を受賞した。

「The Platinum」は、i-dle、ZEROBASEONE、THE BOYZのほか、櫻坂46、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、&TEAMも受賞。

今年新設された俳優部門の受賞も注目を集めた。ドラマ『ソンジェ背負って走れ』で一大ブームを巻き起こした俳優ピョン・ウソクは、「The Best Artist(Actor)」、「Fan Choice Artist(Male)」も受賞。さらに、音源チャートを席巻した同ドラマのOST『Sudden Shower』で「The Best OST」も受賞し、見事3冠の栄誉に輝いた。

MCを務めた『ソンジェ背負って走れ』のもう一人の主役、キム・ヘユンも「The Best Artist(Actress)」、「Fan Choice Artist(Female)」、「Fan Choice Character」の3冠に輝いた。

Netflixオリジナル『トラウマコード』や時代劇『オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-』2作連続のヒットを記録した俳優チュ・ヨンウは、「The Best Artist(Actor)」と「Global Rising Artist」の2冠を手にした。

100%ファン投票で決定する「Fan Choice 第5世代」と「Fan Choice Artist」は、授賞式当日の午後7時まで激しい投票合戦が繰り広げられた末に、それぞれPLAVEとイム・ヨンウンが受賞した。

なお、「ASEA 2025」は、創刊20周年を迎える韓国の大手芸能ニュースメディア『NEWSEN』、創刊13周年を迎えるスター&スタイル専門誌『@star1』、およびThe Star I&Mが主催し、ASEA組織委員会とZOZOTOWNが主管する授賞式である。

「ASEA 2025」2日目の 受賞者一覧は、以下の通り。

Record of the Year:i-dle

Performance of the Year:ZEROBASEONE

The Platinum:THE BOYZ、ZEROBASEONE、i-dle、櫻坂46、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、&TEAM

Global K-POP Leader:i-dle

The Best Conceptual Artist:THE BOYZ

The Best Artist:新しい学校のリーダーズ

The Best Artist(俳優):ピョン・ウソク、チュ・ヨンウ

The Best Artist(女優):キム・ヘユン

The Best New Artist(女優):チョ・ユリ

The Best Vocal Group:BTOB

The Best OST:ピョン・ウソク『Sudden Shower』、BTS・JIN『Close to You』

The Best New Artist(歌手)(ベスト・ニュー・アーティスト・歌手):HANA

The Best Group(男性):PLAVE

Hot Icon:n.SSign、FANTASY BOYS

Hot Trend: NouerA、BADVILLAIN

Fan Choice Artist(男性):ピョン・ウソク

Fan Choice Artist(女性):キム・ヘユン

Fan Choice Character:キム・ヘユン

Fan Choice Couple:イ・セヨン、坂口健太郎(『愛のあとにくるもの』)

Global Rising Artist:チュ・ヨンウ

Producer:SKY-HI

Fan Choice Artist(歌手):イム・ヨンウン

Fan Choice 5th Generation(第5世代):PLAVE

