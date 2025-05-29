日向坂46、全国ツアー2025の開催を発表 | RBB TODAY

日向坂46公式サイトは、同グループの全国ツアー2025の開催を発表した。
日向坂46 BRAND NEW LIVE 2025「OVER THE RAINBOW」のステージ上でアナウンスされたもの。チケット先行の詳細は5月30日(金)12:00に発表される。
日向坂46 全国ツアー2025 「タイトル未定」
【出演】
日向坂46
※出演者は予告なく変更となる場合がある
【日程・会場】
《宮城》
2025年9月20日(土)、21日(日)
セキスイハイムスーパーアリーナ
《広島》
2025年9月27日(土)、28日(日)
広島サンプラザホール
《福岡》
2025年10月1日(水)、2日(木)
マリンメッセ福岡A館
《愛知》
2025年10月13日(月・祝)、14日(火)
ポートメッセなごや 第1展示館
《大阪》
2025年10月22日(水)、23日(木)
大阪城ホール
《東京》
2025年11月19日(水)、20日(木)、21日(金)
国立代々木競技場 第一体育館
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