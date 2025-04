TWICE・ツウィの穴あき衣装にファン騒然「一体いくつ穴が開いているの?」 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのツウィが強烈な魅力を放ってSNS上で話題だ。ツウィは4月26日、自身のSNSに「Coldplay WE LOVE YOU❤. Thanks for fixing us」というコメントとともに、数枚の写真を公開した。

【写真】ツウィの”胸元ざっくり”な大胆衣装

写真の中でツウィは、赤いレザー衣装を着てポーズを取っていた。特に、はっきりとした目鼻立ちに加え、衣装の随所に施されたスリットによってセクシーさが際立ち、視線を引きつけた。

(写真=ツウィInstagram)

なお、TWICEは4月25日に終了したイギリスのバンド・コールドプレイの韓国公演に、全公演でスペシャルゲストとして出演した。今回の写真は、その舞台裏で撮影されたものと思われる。

この投稿を受け、ネット上では「斬新。一体いくつ穴が開いているんだよ」といった声が上がっている。

ツウィが所属するTWICEは、5月14日に日本ベストアルバム『#TWICE5』をリリース予定だ。

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ(周子瑜)。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長(公称170cm)。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。

