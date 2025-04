日本公演も期待大！NMIXX、全席完売を記録した台北公演を成功裏に終了「心から感謝」 | RBB TODAY

ガールズグループNMIXXがファンコンサートツアーの台北公演を成功裏に終え、観客を完全に魅了した。

去る4月19~20日(以下、現地時間)、NMIXXは台北NTSUアリーナで2度目のファンコンサート「NMIXX 2ND FAN CONCERT ‘NMIXX CHANGE UP:MIXX LAB’」を開催した。今回の公演は全席完売し、NMIXXの海外での大きな存在感を実感させた。

6人のメンバーは、バランスの良いガールズグループとしての実力が輝く公演を披露し、すべての公演を全席完売させた台湾のファンの熱い声援に応えた。

4thミニアルバム『Fe3O4:FORWARD』のタイトル曲『KNOW ABOUT ME』をはじめ、1stミニアルバム『expérgo』のタイトル曲『Love Me Like This』、2ndミニアルバム『Fe3O4:BREAK』のタイトル曲『DASH』、3rdミニアルバム『Fe3O4:STICK OUT』のタイトル曲『See that?』など、代表曲を観客とともに歌唱した。

さらに、台湾の有名バンドMaydayの楽曲をカバーし、会場には歓声が響いた。

また、メンバーたちの瞬発力、ウィットを見ることができるイベントコーナーを設けたかと思えば、観客たちと意思疎通を行う時間もあり、特別な思い出を作った。

(写真=JYPエンターテインメント)NMIXX

ファンは『Fe3O4:FORWARD』の収録曲『Ocean』を活用したプラカードイベントを行い、NMIXXを感動させた。

NMIXXは、「いつも大きな愛と応援を送ってくださるファンの皆さんのおかげで本当に幸せです。多くの観客の皆さんとともにした今回の公演も、長い間記憶に残ると思います。心から感謝しています」と感想を述べた。

なお、NMIXXは香港、フィリピン・マニラ、タイ・バンコク、オーストラリア・メルボルン、シドニー、日本・東京、マカオなどを訪れ、12地域20公演のファンコンサートツアーを開催予定だ。

◇NMIXXとは?

2022年2月22日にTWICEやStray Kidsなどが所属するJYPエンターテインメントからデビューした韓国の6人組グループ。グループ名の「NMIXX」は、「now」「new」「next」や未知数「n」を意味する文字「N」と、「組み合わせ」や「多様性」を象徴する「MIX」を組み合わせてつけられた。もともとは7人組であったが、メンバーのジニがデビューから10カ月でグループを脱退し、6人体制となった。清純なビジュアルからは想像できないパワフルなステージパフォーマンスが特徴で、実力派グループとして高く評価されている。

