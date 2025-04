BTS・J-HOPE＆坂口健太郎、“仲良し2SHOT”にファン歓喜「2人ともカッコいい」「最高」【PHOTO】 | RBB TODAY

BTSのJ-HOPEと坂口健太郎のツーショットが話題だ。

【写真】坂口健太郎、BTSメンバーとのアツい友情

J-HOPEは最近、自身のインスタグラムを更新し、「j-hope Tour. HOPE ON THE STAGE. Saitama. Day2」のコメントとともに写真を投稿した。

公開されたのは、4月20日にさいたまスーパーアリーナで行われた「j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN」での写真だ。

ステージ上での迫力ある姿はもちろん、観覧に訪れたファッションデザイナーのNIGOや俳優の坂口健太郎と仲良く写真を撮るJ-HOPEの姿が目を引く。

この投稿を見たファンからは、「ずっと仲良しでいてくれ」「わあああ坂口健太郎さんとホビの再開!」「素敵なツーショット」「最高」「2人もカッコいい」といった反応が寄せられている。

(写真=J-HOPE Instagram)3枚目NIGO(左)、4枚目坂口健太郎(右)

なお、J-HOPEは4月19日・20日の2日間にわたり、さいたまスーパーアリーナで「j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN」を開催した。5月31日・6月1日には京セラドーム大阪で公演を行う。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント(現HYBE)の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン(英:Jeong)の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

