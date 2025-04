NewJeansがデビュー1000日を迎えた同日、「デビュー10000日」となった元祖K-POPガールズグループとは | RBB TODAY

NewJeansがデビュー1000日を迎えたその日、ちょうどその10倍となる「デビュー10000日」を迎えたK-POPガールズグループが存在する。

【写真】S.E.S.ユジン、“娘”とツーショット

韓国アイドル第1世代のS.E.S.だ。

歌手のパダは4月16日、自身のインスタグラムに「デビュー10,000日、S.E.S.を覚えていてくださり、お祝いしてくださった皆さんに心から感謝します。ファンの皆さんと共に過ごした幻想的な私の10,000日は、誰の人生とも引き換えられない素晴らしい日々でした」とのコメントとともに、複数の写真を掲載した。

公開された写真には、デビュー当時から現在に至るまでのS.E.S.の3人の姿が収められている。

(写真=パダInstagram)S.E.S.

パダは、「私たちがそれぞれどこでどのように生きていようと、私たちの音楽の中で感じた初恋、自由と勇気、夢のように輝く希望を常に感じながら、堂々と生きていけることを心から願い、応援しています」とし、「長い時間、皆さんのそばで、音楽の中で、ステージの上の“パダ”として生きられたことに感謝します」と、感謝の気持ちを伝えた。

パダ、シュー、ユジンの3人で構成されたS.E.S.は、1997年11月28日にデビュー。『I'm Your Girl』『Dreams Come True』『I Love You』『Love』『Just In Love』『Just A Feeling』など、数々のヒット曲を生み出した。

K-POPガールズグループの「始祖」と呼ばれる存在であり、その影響力は今なお色褪せていない。

今年1月28日に韓国SBSで放送されたSMエンターテインメント30周年記念特別番組『K-POPザ・ビギニング:SMTOWN 30』で、S.E.S.の歴史が振り返られた際、SHINeeのキーは「本当に伝説だった」と喜び、少女時代のユナもまた「私はS.E.S.先輩を見て夢を育んだ。特技自慢もS.E.S.の歌で練習した」と話した。

現在は3人とも結婚しており、母親でもある。だが、シューは計7億9000万ウォン(約7900万円)規模の常習賭博をした疑惑を受け、2019年2月に懲役6カ月、執行猶予2年を言い渡され、大きな批判を浴びた。

その後、ユジンやバダの支えもあり、シューは2022年にテレビ復帰を果たしたものの、かつての輝きを完全に取り戻すには至っていない。

■旧ジャニーズとコラボ経験も…S.E.S.メンバー、古巣記念特番から“消された”理由

■“前科のついた女性K-POPアイドル”に仲間入りか…有罪判決で注目される女たち

■解散・活動休止から“再結成”するパターンが多すぎ?復活したK-POPガールズグループ