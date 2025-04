BOYNEXTDOOR、新AL『No Genre』プロモーション日程を公開！“自由な音楽”に期待高まる | RBB TODAY

ボーイズグループBOYNEXTDOORが、5月13日のカムバックを前に、ニューアルバム『No Genre』のプロモーションスケジュールを公開した。

4月16日午後10時、BOYNEXTDOORはグループ公式SNSに、4thミニアルバム『No Genre』のスケジュールポスターを掲載した。ポスターはクールでおしゃれなモノトーンのデザインで、ファンの期待感を高めている。

公開されたスケジュールによると、BOYNEXTDOORは4月18日にトレーラー映像、21日にトラックリストを公開する予定だ。さらに4月22日~29日には、『No Matter』、『No Route』、『No Limit』の3つのバージョンに分かれたコンセプト映像と写真がそれぞれ公開される。

続いて、5月1日にはサウンドチェック、5月5日に音源の一部を公開し、5月9日にはタイトル曲のMVティザー映像が順に公開され、カムバックへの期待を高める。そして5月13日午後6時に、4thミニアルバム『No Genre』の全楽曲の音源と、タイトル曲のMVが公開される。また、リリース翌日の5月14日午後7時30分には、ファンとともに楽しむカムバックショーケースが開催される予定だ。

『No Genre』はBOYNEXTDOORの堂々たる自信が込められたアルバムだ。彼らは今回のアルバムを通して「ジャンル」という枠に自分たちを閉じ込めることなく、やりたい音楽を自由に表現していくというメッセージを発信している。勢いに乗っているBOYNEXTDOORの限界のない飛躍に期待が高まる。

なお、BOYNEXTDOORは最近、初の単独ツアー『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1'』を通じて、仁川、東京、大阪、神奈川、シンガポール、台北、香港、ジャカルタなど、計12都市で全17公演を開催した。そして今後は、6月に東京・武蔵野の森総合スポーツプラザで『KNOCK ON Vol.1 ENCORE IN JAPAN』を開催し、7月にはソウル・KSPO DOMEにてファイナル公演『KNOCK ON Vol.1 FINAL』を行い、ツアーの最後を華やかに締めくくる予定だ。

