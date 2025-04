本田仁美が磨きのかかった美貌でファンを虜にした。

【写真】本田仁美、胸元ゆるめトップスで“意外なボリューム感”

本田仁美は最近、自身のインスタグラムを更新し、「ShaLala活動記録」のコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真は、韓国の音楽番組に出演した際のオフショットだ。

本田仁美は、フリルが特徴的なトップスとデニムを着用している。ほっそりとした腕と、風船を持つ可愛らしい姿が目を引く。また、別の写真では、ストライプのブラウスを着た本田仁美の姿が収められている。洗練されたビジュアルとどこか儚い表情が見る者を魅了した。

(写真=本田仁美Instagram)

この投稿を見たファンからは「可愛い」「美貌が輝いてる」「めっきゃわ」「魅力がパワーアップしていく」「どんどん綺麗になってる」といった反応が寄せられている。

なお、本田仁美が所属するSAY MY NAMEは3月12日に2nd EP『My Name Is...』をリリースした。4月28日には豊洲PITで初の日本ファンミーティング「2025 SAY MY NAME 1st FANMEETING in JAPAN Hello My LOVvmE」を開催する。

