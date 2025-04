櫻坂46の楽曲を世界各国のDJがリミックス！ 『Sakurazaka46 Remixes』のクロスフェード公開 | RBB TODAY

4月30日に発売される櫻坂46の2ndアルバム『Addiction』より、初回生産限定盤TYPE-Aに収録される『Sakurazaka46 Remixes』のクロスフェードが公開された。

『Sakurazaka46 Remixes』は、世界各国のDJたちが厳選された6曲を壮大にリミックスし、楽曲の新たな魅力を引き出す企画。世界中で人気を博しているオーストラリア出身のエレクトロニックアーティスト・Ninajirachiや、10億回以上のストリーム再生と数々のゴールド・プラチナ認定を獲得しているフランス人アーティスト・Naeleckなど、計6名が参加している。

Ninajirachiは「去年初めて日本を訪れた時に、すぐに櫻坂46のファンになりました。リミックスの依頼をいただいた時は本当に光栄でした。自分のDJセットでこの曲をプレイするのがとても楽しみです。また日本に戻って、この曲をライブで披露できる日が待ち遠しいです!」、Naeleckは「櫻坂46の曲をリミックスできて本当に嬉しいです。原曲が大好きで、聴いた瞬間にクラブやフェスで盛り上がるようなリミックスにしたいというインスピレーションが湧きました」とコメントしている。

Ninajirachi

Naeleck

クロスフェードでは、収録されている全6曲の一部を聴くことが可能。アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ、そしてアジアと、櫻坂46の楽曲が新しい魅力を携えながら国境の垣根を越える様子が一目でわかる映像となっている。

櫻坂46は今後も国際的な舞台での活躍が期待されており、4月19日には台湾で開催される「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 in Taipei」、7月にはアメリカ・ロサンゼルスで開催される「AnimeExpo2025」に出演する予定だ。

■『Sakurazaka46 Remixes』トラックリスト

1.静寂の暴力 -NURKO Remix-

2.承認欲求 -Ninajirachi Remix-

3.何歳の頃に戻りたいのか? -Raiden Remix-

4.自業自得 -devin Remix-

5.I want tomorrow to come -Naeleck Remix-

6.UDAGAWA GENERATION -TSAR Remix-