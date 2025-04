ジュンス、6月13日より映画『XIA CONCERT MOVIE：RECREATION』待望の日本公開決定！ | RBB TODAY

歌手ジュンス(XIA)の韓国でのコンサートの様子を捉えた映画『XIA CONCERT MOVIE:RECREATION~キム・ジュンス 2024 アンコールコンサート』が日本で公開される。

ジュンスのコンサート・フィルム『XIA CONCERT MOVIE:RECREATION ~キム・ジュンス 2024 アンコールコンサート』が、来る6月13日より日本で公開されることが決定した。

この映画は、ジュンスが歌手デビュー20 周年を迎え、昨年4月27~28日に韓国・蚕室(チャムシル)室内体育館で開催したコンサート「XIA 2024 ENCORE CONCERT Chapter 1:Recreation」の模様を余すところなく収めたものだ。

韓国では昨年6月に公開されると、限定劇場での公開ながら、まるでコンサート会場にいるかのような臨場感が話題になり、観客動員数3万人以上を記録した。

今作では、デジタルシングル『Red Diamond』、2ndミニアルバムの同名タイトル曲『Pit A Pat』、4thフルアルバム『XIGNATURE』のタイトル曲『ROCK THE WORLD』など、さまざまなヒット曲のステージが見られる。

また、今もなお進化し続けるダイナミックなパフォーマンスと多彩な舞台演出、そして座席を埋め尽くしたファンによるペンライトの波とジュンスが呼応する熱気をスクリーンとサウンドシステムでそのまま再現した。さらに、舞台裏の姿までが捉えられた。

そして今回、日本版ポスタービジュアルと特報も公開された。ポスターには「ファンがくれた贈り物」というコピーとともに、ステージに立つジュンスの姿が見える。

上からムビチケカード、フォトカード2種

特報では、ステージを躍動するジュンスの圧倒的なパフォーマンスと歌声、そして会場の大歓声が観客をコンサートの熱狂に誘う。観客席にまで足を運ぶジュンスの熱い思いも感じられるファン必見の作品となっている。

なお、ジュンスのコンサート・フィルム『XIA CONCERT MOVIE:RECREATION ~キム・ジュンス 2024 アンコールコンサート』は6月13日に日本公開予定。4月18日からは特典付きムビチケ(カード)の発売もスタートする。

© 2024 PALMTREE ISLAND, LOTTE CULTUREWORKS and GRAMFILMS INC. All Rights Reserved.

◇キム・ジュンス プロフィール

1986年12月15日生まれ。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJ、そしてミュージカル俳優として活動。優れた歌唱力と完成度の高いパフォーマンスは圧巻で、ミュージカル界で確固たる地位を固めている。2019年には韓流文化の拡散や人気に貢献した者に与えられる「韓流文化大賞」を受賞した。

