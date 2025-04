BTS・J-HOPE、愛知でワールドツアー大阪公演ライブ中継イベント開催決定！「違う会場」で体験する「現地と同じ没入感」 | RBB TODAY

BTS・J-HOPEの「j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN」大阪公演が、愛知県のポートメッセなごやで“ライブ中継”されることになった。

来る5月31日と6月1日に京セラドーム大阪で開催される「j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN」の公演が、両日ともにポートメッセなごやで開催される没入型ライブ中継イベント「ライブプレイ(LIVE PLAY)」で同時中継されることが決定した。

自身初のワールドツアー「j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’」を開催中のJ-HOPEは、2月のソウル公演で約3万7500人、続く北米ツアーでは6都市で延べ17万8000人以上の観客を動員するなど、世界各地で多くのファンを魅了している。特に、韓国ソロアーティストとして初めて米ロサンゼルスのBMOスタジアムのステージに立つなど、その各国のメディアからも大きな注目を集めている。

そして、今度は4月12~13日のマニラ公演を皮切りにアジアツアーがスタート。日本では4月19~20日に埼玉県のさいたまスーパーアリーナ、5月31日~6月1日に京セラドーム大阪で公演を披露する。

限定スペシャル特典も…「ライブプレイ」とは

今回発表された「ライブプレイ」は、コンサート会場を再現した特別な空間を通じて、“違う会場”で“同じコンサート”をリアルタイムに楽しむことができる画期的なライブ中継イベントだ。

ただコンサート映像を「観る」のではなく、「体感」するためのイベントである「ライブプレイ」。巨大スクリーンによるリアルタイム配信に迫力のある演出も加わり、まさに「もう一つの会場」がそこにあるかのような没入型のライブ体験をファンに提供する。

ポートメッセなごやで開催される大阪公演「ライブプレイ」の“没入ポイント”は7つだ。

まずは「ARMY BOMBリアルタイム・ペアリング!」。OFFICIAL LIGHT STICKが本会場と同様に連動して光り、会場の一体感をそのまま再現する。

次に「OFFICIAL MERCHANDISE販売エリア設置!」。会場内に「j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in JAPAN」公式マーチャンダイズ販売エリアを設置し、「ライブプレイ」会場でも公式公演アイテムを購入できる。

また、VIPチケット購入者限定で開演前のサウンドチェック中継イベントも開催し、リハーサルの裏側も見られる特別体験を提供する。

「ライブプレイ」では公演会場と同じ迫力サウンドシステムを完備しており、特別な演出を通じて“体験型”の没入感をもたらす。また、「声出し」はもちろん「応援」もOKのため、来場者全員で歓声・応援を自由に楽しむことができる。

そして、「ライブプレイ」来場者全員にはスペシャル特典がプレゼントされる。「ここでしかもらえない」アイテムが、ファンの“かけがえのない一日”をより彩るはずだ。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント(現HYBE)の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン(英:Jeong)の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

