NewJeans、活動中断中の心境を初告白「大変な時間を過ごしている…」【全文】 | RBB TODAY

NewJeansが裁判所の“独自活動禁止”仮処分決定を受け、活動を中断しているなか、心境を明かした。

【写真】NewJeansメンバーの入浴ショット

NewJeansは4月11日、「mhdhh_friends」のインスタグラムのストーリーに、「Bunnies(NewJeansファン)から届いた手紙を受け取った。1通1通が大切で、毎日欠かさず読んでいる。慰めの言葉、励ましの言葉、そして愛してくれる気持ちがそのまま伝わってきて、涙をこらえることができなかった」と、長文のメッセージを掲載した。

特に、投稿には「The sun will shine again(太陽は再び輝く)」というフレーズが書かれた写真も添えられており、注目を集めた。

(写真=「mhdhh_friends」)

メンバーたちは「今、私たちは大変な時間を過ごしているけれど、Bunniesと交流するときに一番大きな力をもらっている」とし、「今はとてもBunniesと話したい。私たちはいつでもBunniesと会えると思えば、まったく辛くない。Bunniesが好きな曲、Bunniesが聴いて幸せになれる曲、みんなで楽しく過ごせる時間が必ず来る」と、ファンへの愛情をあらわにした。

最後に「毎日ちゃんと食べて、よく眠って、音楽もたくさん聴いて、家族やメンバーたちと楽しい時間を過ごしている。Bunniesのことを思いながら、幸せな時間を過ごしている。Bunniesも元気で、毎日幸せに過ごしていてほしい」と近況も伝えた。

これに先立ち、NewJeansのメンバーたちは2024年11月、所属事務所ADORとの専属契約の解除を宣言。その後、新たなチーム名「NJZ」を発表し、独自の活動を予告していた。

これに対しADORは、「企画会社としての地位保全および広告契約締結禁止」などを求める仮処分申請と、専属契約の有効性確認を求める訴訟を提起し、裁判所はこの仮処分を認め、ADORの主張を支持した。

(写真提供=OSEN)

この裁判所の決定にNewJeansは不服を申し立て、異議申請を提出。4月9日に行われた「企画会社の地位保全および広告契約締結禁止」仮処分の異議申請に関する審問は、10分ほどで終了した。

NewJeans メンバーの投稿全文は以下の通り。

◇

Bunniesから送ってもらった手紙、ちゃんと受け取りました!! 感動です。泣いちゃったよ。1通1通がとても大切で、毎日欠かさず読んでいます。

EVERY LETTER FEELS SO HEARTFELT AND MEANINGFUL THANK YOU SO SO MUCH!!(どの手紙も心がこもっていて、とても意味のあるものです。本当に本当にありがとう!!)

慰めの言葉、励ましの言葉、そして愛してくれる気持ちがまっすぐ伝わってきて、泣かないわけにはいきませんでした。

正直、こんなにもたくさんの愛を受け取ってもいいのかなって怖くなるときもあるんです。だからこそ、Bunniesが誇りに思えるような人になろうと努力しています。

今、私たちは大変な時間を過ごしていますが、Bunniesとつながる時間が一番大きな力になります。今、本当にすごくBunniesと話したかった。だから、Bunniesがくれた手紙が本当に大きな支えになっています。

Bunniesが手紙を書いてくれている姿を想像しながら読んでいるんです。そうすると、まるで Bunnies が目の前に座って直接話してくれているみたいに、その気持ちが伝わってきて、Bunniesの方が私よりも私のことをよく分かってくれている気がして、不思議な気持ちになります。

Bunniesも知っていると思うけど、私は自分のことがよく分からなかったり、自分の感情が掴めないときがあるんです。最近は、自分の気持ちをもっと感じようと努力しているところなのですが、Bunniesが書いてくれた手紙を読むと、私の心が豊かになって、自分自身をもっと見つめられるようになるんです。

本当にありがとう、Bunnies。愛してるよ、Bunnies。

Bunniesがたくさん心配してくれていたけど、私たちは「いつでもBunniesと会える」と思えば、全然つらくないんです!Bunniesが好きな曲、Bunniesが聴いて幸せになれる曲、そして私たちみんなで楽しい時間を過ごせる日が、きっと来るよ!

毎日ちゃんとご飯食べて、よく寝て、音楽もたくさん聴いて、家族やメンバーたちと一緒に楽しい時間を過ごしています。そして、 Bunnies のことを思いながら、幸せな時間を過ごしています!

だから、Bunniesも健康で、毎日幸せに過ごしてほしいです。愛してるよ、Bunnies。

YOU'RE MY UNIVERSE(あなたは私の宇宙です)

◇NewJeans(NJZ)プロフィール

2022年7月22日にミュージックビデオを公開し、「NewJeans」として電撃デビューした5人組ガールズグループ。2004年生まれのミンジとハニ、2005年生まれのダニエル、2006年生まれのヘリン、2008年生まれのヘインで構成された。デビューアルバム『New Jeans』の発売と同時にライジングアーティストとして急浮上。デビュー曲『Attention』と『Hype Boy』が韓国Melonの「TOP 100」チャートで1、2位を記録した初のガールズグループとなった。またK-POPグループで初めてデビュー曲(『Attention』)がSpotifyの「ウィークリートップソング・アメリカ」にチャートイン。所属事務所ADORとの紛争のなか、2025年2月7日にグループ名を「NJZ」に変更すると発表した。

■【写真】NewJeansメンバー、裁判中に笑いこらえる…なぜ?

■【写真】NewJeansも…モンスター化するアイドルの親

■「嫌韓発言まで吐き出し…」NewJeansに真の危機、始まったファン離れ