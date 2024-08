IVE新曲「CRUSH」先行配信開始！MVも本日プレミア公開 | RBB TODAY

韓国の6人組ガールズグループIVEの新曲「CRUSH」の先行配信が解禁された。

「CRUSH」はIVEのJAPAN 2nd EP「ALIVE」(アライヴ)のタイトル曲。恋のときめきを詰め込んだ、華やかで愛らしい雰囲気に溢れた明るく爽やかな夏にぴったりの胸躍るポップソングとなっている。

本日21時にはYouTubeで「CRUSH」のMusic Videoがプレミア公開される。MVは4つのシチュエーションで構成され、目覚めのシーンから始まる。白い衣装をまとって優雅に踊るシーンに加え、自転車やシャボン玉で遊ぶ仲睦まじいシーンやリビングで思い思いに過ごす可憐な姿が見どころ。これまでの曲にはなかった、やわらかでポップな雰囲気が特徴的な楽曲だ。サビで、リズムに合わせて互い違いに優美に動く手の振付にも注目だ。

8月28日(水)にリリースされるJAPAN 2nd EP「ALIVE」には、「CRUSH」の他にも、テレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマ「Will」や、ヒット曲「I AM」「Off The Record」「Baddie」計3曲の日本語バージョンを収録。本日その配信ジャケットも公開となった。

IVEは8月17日・18日に初のSUMMER SONIC 2024出演、9月4日・5日にはワールドツアー「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' IN JAPAN」のファイナルとなる東京ドームでの公演を控える。さらに9月7日には、さいたまスーパーアリーナで開催される「第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER」にIVEが初登場することも本日発表となった。今回が初のファッションイベント出演となる。