中野区駅前大盆踊り大会「盆ジョヴィ」に3万人超！なかやまきんに君も登場！ | RBB TODAY

8月3日、中野区駅前大盆踊り大会、通称「盆ジョヴィ」にボン・ジョヴィ公式アンバサダー「なかやまきんに君」が出演。会場を大いに沸かせた。

「中野駅前大盆踊り大会」は、2010年代後半から、伝統的な盆踊りの音楽に加えて、DJによるディスコやロック音楽が演奏される。2018年には、DJ Cellyが「Livin' on a Prayer」をかけた時に、観客が躍る様子が動画で拡散し、ボン・ジョヴィの海外公式アカウントも反応して大きな話題となった。

今や「盆ジョヴィ」としても知られるこの盆踊り大会について、今年はバンドから直接メッセージが届くなどさらに大きな盛り上がりとなっている。

8月3日には16時台にDJ Cellyが登場。最初にボン・ジョヴィの「Born To Be My Baby」から始まったステージは、洋楽や邦楽のヒット曲や今年発売されたボン・ジョヴィの最新アルバム『Forever』のリードシングルである「Legendary」を挟みながら、最後には定番となった「Livin' on a Prayer」で集まった観客が大いに沸き踊るDJタイムとなった。

そして18時台には「ボン・ジョヴィ公式アンバサダー」のなかやまきんに君が登場。長年「It's My Life」をネタとして使用しているなかやまきんに君。

2000年に発売された同曲が2023年のレコチョク年間洋楽ランキングで1位と輝いたことをうけ、ボン・ジョヴィの海外公式からSNSで感謝が届いたことで話題となり、今年にはバンドから動画メッセージで「ボン・ジョヴィ公式アンバサダー」として任命されたことでもさらに大きな話題に。

「中野区駅前大盆踊り大会」で、なかやまきんに君は「It's My Life」にて登場すると、集まった大観衆に向けてネタを披露した。「中野駅前大盆踊り大会」の実行委員長でもある日本民踊鳳蝶流家元、鳳蝶美成(あげはびじょう)がステージできんに君に「It's My Life」での盆踊りの振りを指導。ほぼぶっつけ本番ながら、盆踊りの振りを覚えて大観衆からの喝采を受けていた。

ところどころに自身の決めポーズ「ヤー」を入れながら盆踊りを終えたなかやまきんに君は、「洋楽でこうやって踊るのもあうものですね。とても面白かったです!」と感想を話し、「(非常に多くのお客さんが集まったので)みなさんもスペースがあれば一緒に踊ったら凄い良かったと思いますが、見てもらいながら盛り上げていただいたので、一体になって踊った感じがして凄い楽しかったです」とコメントを寄せた。

8月3日(土)には3万人以上の観客が来場した「中野区駅前大盆踊り大会」は、8月4日(日)にも開催される。会場ではHMVが特設ブースを出展し、ボン・ジョヴィのCDやグッズを販売、会場のすぐ隣りにある中野区新庁舎の1Fではボン・ジョヴィのMVが放映され、中野サンモール商店街のBGMがボン・ジョヴィになるなど中野区をあげてボン・ジョヴィが盛り上がっている。