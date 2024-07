NEXZが地上波初の冠バラエティー番組「NEXZ NOW」放送決定 | RBB TODAY

グローバル・ボーイズグループ「NEXZ(ネクスジ)」の地上波初となる冠バラエティー番組「NEXZ NOW」の放送が決定した。9月10日24時59分から日本テレビ系で5週連続で放送される。

NEXZは、JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグループだ。今年5月に世界デビューを果たし、韓国チャートで上位にランクインするなど、早くも注目を集めている。番組では、MCのなすなかにしと共に、NEXZメンバーが話題のスポットを巡ったり、スタジオでゲームやクイズに挑戦したりする。ゲストには「実況!ニジプロ2」でサポーター代表を務めたヒロミや、お笑いコンビのティモンディの出演が決定している。

また、NEXZの日本デビュー曲「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」や新曲「Keep on Moving」のパフォーマンス映像も番組内で毎週オンエアされる予定だ。さらに、地上波放送直後からHulu独占で「NEXZ NOW <Hulu特別版>」の配信も決定。テレビ放送では入りきらなかったトークや未公開シーンが追加される。

NEXZのメンバーTOMOYAは、「初めての冠番組で緊張しましたが、なすなかにしさんに助けていただきながら楽しく収録しました」とコメント。「一生懸命頑張る僕たちの姿を見て、視聴者のみなさんやファンのNEX2Yに喜んでもらえたらうれしいです」と意気込みを語った。

8月21日、Japan 1st EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』で待望の日本デビューが決定している。