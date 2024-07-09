BABYMONSTER、YouTubeチャンネル「イッツライブ」に登場！バンド編曲の「FOREVER」で魅了！ | RBB TODAY

BABYMONSTERが8日、YouTubeチャンネル「イッツライブ」に出演し、新曲「FOREVER」を披露した。 同チャンネルにハンドマイクを持って登場したBABYMONSTERは、バンドの生演奏をバックに力強い歌声を披露した。ちなみに、「FOREVER」は1日に配信直後、iTunesワールドワイドソングチャートにて上位圏に進出したのち、国内音源サイトネイバーバイブでもリアルタイム1位となり、ミュージックビデオの再生回数はYouTubeで4,500万ビューを突破した。 BABYMONSTERは現在、アジア7都市12回にわたる初のファンミーティングツアー「[BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE]」を実施中。8月10日・11日にはソウルでフィナーレを飾る。・YouTubeチャンネル「イッツライブ」に出演し新曲「FOREVER」を披露したBABYMONSTERhttps://www.youtube.com/watch?v=TQfC0xdpiw4K-POPニュース | RBB TODAYK-POPに関するニュース一覧。『RBB TODAY』は、ブロードバンドへのエントリーから活用までをカバーした日本最大のブロードバンド情報サイト。その他、エンタメや芸能、ＩＴ関連情報など幅広いジャンルを配信する総合ニュースサイトです。 https://www.rbbtoday.com/special/4579/recent/K-POP続きを読む »