aespa、日本アリーナツアーをスタート！マリンメッセ福岡で9500人を魅了 | RBB TODAY

7月3日に待望の日本デビューを果たしたaespaが、日本のアリーナツアーとなる「2024 aespa LIVE TOUR – SYNK : Parallel Line – in JAPAN」の初日公演をマリンメッセ福岡ホールAにて開催した。 aespaにとって九州でのライブは初であり、ツアー初日。今年リリースした楽曲から、初期の楽曲まで披露し、会場に集まった9,500人の観客を魅了した。 また、今月までアリーナツアーを開催し、来月8月17、18日には昨年に続き、東京ドーム2日間の公演が控えているが、既に全公演ソールドアウトしている。【Amazon.co.jp限定】Hot Mess (Limited Edition Ver.) (メガジャケ付)￥2,750(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon＜公演情報＞【2024 aespa LIVE TOUR – SYNK : Parallel Line – in JAPAN】2024年7月6日(土) [福岡] マリンメッセ福岡 A館 18:00開場 / 19:00開演2024年7月10日(水) [愛知] Aichi Sky Expo ホールA 18:00開場 / 19:00開演2024年7月11日(木) [愛知] Aichi Sky Expo ホールA 18:00開場 / 19:00開演2024年7月14日(日) [埼玉] さいたまスーパーアリーナ 15:00開場 / 16:00開演2024年7月15日(月・祝) [埼玉] さいたまスーパーアリーナ 15:00開場 / 16:00開演2024年7月27日(土) [大阪] Asue アリーナ大阪 17:00開場 / 18:00開演2024年7月28日(日) [大阪] Asue アリーナ大阪 15:00開場 / 16:00開演2024年7月30日(火) [福岡] マリンメッセ福岡 B館 17:00開場 / 18:00開演2024年7月31日(水) [福岡] マリンメッセ福岡 B館 17:00開場 / 18:00開演【2024 aespa LIVE TOUR – SYNK : PARALLEL LINE – in TOKYO DOME -SPECIAL EDITION-】2024年8月17日(土) [東京] 東京ドーム 16:00開場 / 18:00開演2024年8月18日(日) [東京] 東京ドーム 14:00開場 / 16:00開演