LE SSERAFIM、日本初ファンミーティングスタート | RBB TODAY

LE SSERAFIMが日本で初めて開催するファンミーティング『LE SSERAFIM FAN MEETING ‘FEARNADA’ 2024 S/S - JAPAN』が、兵庫・神戸を皮切りにスタートした。6月29日と30日の2日間、神戸ワールド記念ホールはファンダム「FEARNOT」で埋め尽くされ、大盛況となった。

今回のファンミーティングは、5人のメンバーが特別なヒーローとなり、ファンの悩みを解決するというコンセプトで行われた。悩み相談やゲームコーナーなど多彩な演出が盛り込まれ、2時間近くにわたるイベントは笑顔と歓声に包まれた。会場内に5つのロゴが映し出されると、ファンは大きな歓声を上げた。LE SSERAFIMは3rd Mini Album『EASY』の収録曲「Smart」でステージに登場し、1曲目のパフォーマンスを披露。SAKURAは「FEARNOTの皆さんが一人残らず来てもらえるように」とファンへの愛情を伝えた。

会場では全10曲が披露され、「Smart」や「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) -Japanese ver.-」、「EASY」、「Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife」などのヒット曲に加え、日本1stシングル『FEARLESS』収録の「Choices」、ロックバージョンの「No Celestial」、KAZUHAのバレエソロ「Swan Song」などが披露された。さらに、未発表曲「1-800-hot-n-fun」や「ジュエリー (Prod. imase)」も日本初披露された。

なおKIM CHAEWONが宇多田ヒカルの「First Love」をカバーし、SAKURA、KAZUHA、HONG EUNCHAEの3人は「夢で Kiss me!」のダンスパフォーマンスを披露。HUH YUNJINは自作曲「피어나도록 (love you twice)」を歌唱し、5人それぞれが特別なステージをプレゼントした。最後には、メンバーが作詞に参加したファンソング「피어나 (Between you, me and the lamppost)」を披露し、ファンへの愛情を最大限に伝えた。

兵庫・神戸での公演を終えたLE SSERAFIMは、7月6日から愛知、神奈川、福岡を巡る4都市9公演を行う予定だ。また、ファンミーティングを記念したポップアップストアも7月6日より渋谷で開催される。