BEYOOOOONDS・西田汐里、21歳の誕生日にファースト写真集が電子化！ | RBB TODAY

BEYOOOOONDS・西田汐里が2020年に出版したファースト写真集『汐里』（ワニブックス）が、21歳の誕生日である本日7日より電子版として配信スタートした。 同作の舞台は、出身地でもある京都。「もしも西田汐里がアイドルでなく、京都の女子高生だったら......」をテーマに、17歳の姿を収めている。由緒ある街並みの小路や石畳を歩く姿、浴衣で嵐山を散策姿、夕日が差す鴨川に佇む姿など、さまざまな表情に注目の作品だ。価格は2,200円。西田汐里 ファースト写真集 『 汐里 』￥2,200(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon【Amazon.co.jp 限定】BEYOOOOONDS 西田汐里 ファースト写真集 『 汐里 』 Amazon限定カバーVer.￥3,100(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)AmazonBEYOOOOONDS・江口紗耶の初の写真集が書泉売上1位に！ | RBB TODAY書泉 https://www.rbbtoday.com/article/2022/09/07/201773.html続きを読む »BEYOOOOONDS山崎夢羽「雨の中のセーラー服っていいな」、水着カットとの表情の違いにもビックリ！ | RBB TODAYアイドルグループ・BEYOOOOONDSの山崎夢羽（「崎」は正式には「たつさき」）が25日、都内にて、セカンド写真集『羽化-growing wings-』（ワニブックス刊）の発売記念イベントを開催し、囲み取材を行った。 https://www.rbbtoday.com/article/2022/06/25/199660.html続きを読む »