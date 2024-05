TDS新エリア誕生記念の期間限定ライナーに潜入！全6種類のフリーきっぷも新登場 | RBB TODAY

東京ディズニーリゾートの各施設をつなぐモノレール、ディズニーリゾートラインでは、6月6日(木)に開業する東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」を記念した、東京ディズニーシー“ファンタジースプリングス”ライナーが運行中だ。

同ライナーは「ファンタジースプリングス」に登場するディズニー映画『塔の上のラプンツェル』『ピーターパン』『アナと雪の女王』のキャラクターたちがデザインされた外装と、ミッキーマウスやミニーマウスなど様々なキャラクターたちが描かれた色鮮やかな内装でゲストを出迎える。

車内にはTVCMが流れた際に話題となった「ファンタジースプリングス」の心地よい音楽も流れているほか、「ファンタジースプリングス」のロゴが描かれたスーベニアメダル2種類と、「ファンタジースプリングス」デザインのフリーきっぷ全6種類が5月28日より発売に。

東京ディズニーシー“ファンタジースプリングス”ライナーは、リゾートライナー(Type C)グリーンの1編成のみ運行。運行時間は、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトを確認のこと。なお、さらに6月5日(水)の期間限定で、東京ディズニーシー・ステーションには、「ファンタジースプリングス」グランドオープンまでのカウントダウンができるフォトロケーションを設置中だ。

東京ディズニーシー“ファンタジースプリングス”ライナーは、2025年4月7日(月)までの期間運行。期待広がる東京ディズニーシー“ファンタジースプリングス”ライナーで、新エリアへの想いを馳せてみて。

※取材時の状況に基づいて記事化しています。紹介したイベント、メニューなど、すべての掲載情報は、予告なく変更になる場合があります。

