Stray Kids、初の東京ドーム公演が映像化！9月18日発売 | RBB TODAY

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2023年に開催され計34万人を動員した4大ドームツアー『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』が映像化される。同ツアーはStray Kids初の東京ドーム公演だ。
『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』は、完全生産限定盤(Blu-ray 2枚組)・通常盤初回仕様(Blu-ray only)の2形態でリリース。あわせて2形態それぞれのジャケット写真も公開となった。
東京ドーム公演ファイナルの模様が余すところなく収録されるだけでなく、完全生産限定盤には、メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナル銀テープや、メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナルバルーンなど豪華な特典が盛りだくさんの内容で発売される。その他、収録内容、封入特典などは後日発表となる。
発売：2024年9月18日(水)
『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』
<完全生産限定盤 : Blu-ray 2枚組 ￥13,500 / ESXL-311～312 >
＊60P LIVE PHOTO BOOK
＊三方背BOX＆オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様
＊オリジナルフォトカード封入 (メンバーソロ16枚セット封入)
＊Stray Kidsポストカード1枚 ＜完全生産限定盤ver.＞
＊メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナル銀テープ
＊メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナルバルーン
[ Disc1 / Blu-ray ]
01. Battle Ground
02. FREEZE
03. ITEM
04. CASE 143 -Japanese ver.-
05. 神メニュー -Japanese ver.-
06. ALL IN
07. WOLFGANG
08. MIROH
09. REV IT UP（フィリックス／ソロ楽曲）
10. Don't Say（ハン／ソロ楽曲）
11. PERFUME（スンミン／ソロ楽曲）
12. Hug Me（アイエン／ソロ楽曲）
13. Limbo（リノ／ソロ楽曲）
14. BABY（バンチャン／ソロ楽曲）
15. MIC & BRUSH（ヒョンジン／ソロ楽曲）
16. 命 (ミョン)（チャンビン／ソロ楽曲）
17. CIRCUS
18. TOPLINE (feat. Tiger JK)
19. S-Class
20. CHILL -Japanese ver.-
21. SLUMP -Japanese ver.-
22. SUPER BOARD
23. My Pace -Japanese ver.-
24. Question
25. Social Path (feat. LiSA)
26. MEGAVERSE
27. Hall of Fame
28. Astronaut
29. Star Lost
30. Fairytale
31. FAM
32. Haven
33. MIROH
[ Disc2 / Blu-ray ] 特典映像
詳細は後日発表
<通常盤 (初回仕様) : Blu-ray Only ￥8,800 / ESXL-313 >
＊20P PHOTO BOOK
＊連結オリジナルフォトカード (メンバーソロ8枚連結) ※初回仕様のみ封入 ＊スペシャルメンバーステッカー ※初回仕様のみ封入 ＊Stray Kidsポストカード1枚 ＜通常盤ver.＞ ※初回仕様のみ封入
※通常盤Blu-rayの内容は、完全生産限定盤[Disc1 / Blu-ray]の内容と共通。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、セブンネットショッピング、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がある。