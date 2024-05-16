「TIF2024」出演者第4弾！アイドルカレッジ、SWEET STEADY、WHITE SCORPIONなど | RBB TODAY

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「TIF2024」出演者第4弾！アイドルカレッジ、SWEET STEADY、WHITE SCORPIONなど

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　「TOKYO IDOL FESTIVAL 2024」が、8月2日から4日の3日間、お台場・青海周辺エリアで実施される。このほど、出演者第4弾が発表された。

　このほど出演が発表されたのは、TIF2010から出演を続ける「アイドルカレッジ」や、再始動で話題となったコスプレイヤーのえなこ率いる「PPE41」、「FRUITS ZIPPER」の妹分としてデビューした「SWEET STEADY」、秋元康が総合プロデューサーを務めるアイドルグループ「WHITE SCORPION」など、初出演6組を含む26組。

【出演者名（第4弾発表） ※50音順」
・アイドルカレッジ
・可憐なアイボリー
・Gran☆Ciel
・Kolokol
・CYBERJAPAN DANCERS
・SWEET STEADY
・SUPER☆GiRLS
・STAiNY
・青SHUN学園
・太陽と踊れ月夜に唄え
・Task have Fun
・W. ダブルヴィー
・東京女子流
・ドラマチックレコード
・ネコプラpixx.
・のんふぃく！
・PPE41
・fishbowl
・×純文学少女歌劇団
・WHITE SCORPION
・夜光性アミューズ
・yosugalaLucky
・ラフ×ラフ
・LinQ
・Luce Twinkle Wink☆


《KT》
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