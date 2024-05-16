「TIF2024」出演者第4弾！アイドルカレッジ、SWEET STEADY、WHITE SCORPIONなど | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 「TOKYO IDOL FESTIVAL 2024」が、8月2日から4日の3日間、お台場・青海周辺エリアで実施される。このほど、出演者第4弾が発表された。 このほど出演が発表されたのは、TIF2010から出演を続ける「アイドルカレッジ」や、再始動で話題となったコスプレイヤーのえなこ率いる「PPE41」、「FRUITS ZIPPER」の妹分としてデビューした「SWEET STEADY」、秋元康が総合プロデューサーを務めるアイドルグループ「WHITE SCORPION」など、初出演6組を含む26組。【出演者名（第4弾発表） ※50音順」・アイドルカレッジ・可憐なアイボリー・Gran☆Ciel・Kolokol・CYBERJAPAN DANCERS・SWEET STEADY・SUPER☆GiRLS・STAiNY・青SHUN学園・太陽と踊れ月夜に唄え・Task have Fun・W. ダブルヴィー・東京女子流・ドラマチックレコード・ネコプラpixx. ・のんふぃく！・PPE41・fishbowl・×純文学少女歌劇団・WHITE SCORPION・夜光性アミューズ・yosugalaLucky・ラフ×ラフ・LinQ・Luce Twinkle Wink☆