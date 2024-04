ディズニー新アトラクション「ラプンツェルのランタンフェスティバル」をテーマにしたグッズが登場 | RBB TODAY

2月27日、東京ディズニーシー8番目の新テーマポート「ファンタジースプリングス」グランドオープン100日前をお祝いするセレモニーおよび展示会が開催され、様々な新情報が解禁となった。

東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」に誕生する新アトラクション、「ラプンツェルのランタンフェスティバル」をテーマにしたグッズが登場する。販売開始予定日は、5月28日(火)だ。

新アトラクション「ラプンツェルのランタンフェスティバル」は、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』の世界がモチーフ。年に一度のランタンフェスティバルへ向かうロマンティックなボートの旅で、フリン・ライダーと出会って「今までで最高の日」を迎えたラプンツェルの物語を追っていくというものだ。

その王国で開かれる年に一度のランタンフェスティバルへと向かうロマンティックなポートの旅を描いたグッズが登場する。フォトフレームや、光り輝くランタンをモチーフにしたプラネタリウムのおもちゃなど、アトラクションの思い出をいつでも思い起こせそうなラインアップだ。

また、ラプンツェル自身が描いた「今までで最高の日」の壁画をテーマにしたデザインのグッズも登場する。

東京ディズニーシー8番目の新テーマポート「ファンタジースプリングス」は、6月6日(木)グランドオープン。

※取材時の状況に基づいて記事化しています。紹介したイベント、メニューなど、すべての掲載情報は、予告なく変更になる場合があります。

(C) Disney

