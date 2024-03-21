「AnimeJapan 2024」ステージ 出演声優一覧＜声優名別＞（3月23日・24日開催）【AJ2024】 | RBB TODAY

世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2024」が2024年3月23～24日に開催。



本記事では、声優別の出演情報をまとめて紹介します。



AnimeJapan2024公式サイト





▼出演声優50音順（敬称略）

相川遥花／会沢紗弥／蒼井翔太／青山吉能／茜屋日海夏／秋谷智子／朝井彩加／阿座上洋平／浅沼晋太郎／天﨑滉平／雨宮天／天海由梨奈／綾瀬未来／安済知佳井口裕香／井澤詩織／石井真／石川界人／石毛翔弥／石橋陽彩／石谷春貴／和泉風花／市ノ瀬加那／伊藤彩沙／伊藤静／伊藤美来／稲垣好／井上和彦／井上ほの花／井上麻里奈／岩崎諒太／岩田陽葵／石見舞菜香上坂すみれ／植田佳奈／上田麗奈／内田真礼／内田雄馬／内山昂輝榎木淳弥／遠藤一樹大久保瑠美／大塚剛央／大西亜玖璃／大和田伸也／岡咲美保／小笠原仁／岡本信彦／置鮎龍太郎／興津和幸／小野賢章／小野大輔海渡翼／加隈亜衣／梶裕貴／梶原岳人／加藤渉／佳原萌枝／川島零士／川澄綾子／川本成／神谷浩史／花耶／茅野愛衣／河西健吾喜多村英梨／鬼頭明里／儀武ゆう子／木村良平くじら／久野美咲／久保田未夢／栗坂南美／黒沢ともよKENN小市眞琴／古賀葵／小清水亜美／後藤彩佐／小西克幸／小林千晃／小林親弘／小林裕介／小原好美／小松未可子／小村将斎賀みつき／坂田将吾／相良茉優／佐倉綾音／指出毬亜／佐藤元／佐藤拓也／佐藤利奈／笹倉かな宍戸留美／島﨑信長／嶋野花／島袋美由利／下野紘／白石晴香／真堂圭杉田智和／鈴木愛唯／鈴木杏奈／鈴木達央／鈴木みのり／鈴木崚汰／鈴代紗弓／須藤叶希／諏訪彩花関根明良／瀬戸麻沙美／芹澤優／千本木彩花高木美佑／高田憂希／高橋李依／武内駿輔／竹達彩奈／橘龍丸／立花日菜／田邊幸輔／谷山紀章／種﨑敦美／種田梨沙／田丸篤志／集貝はな千葉翔也／千葉千恵巳津田健次郎／土屋神葉寺崎裕香／寺島拓篤／天麻ゆうき東地宏樹／遠野ひかる／東山奈央／土岐隼一／利根健太朗／戸松遥／富田美憂／戸谷菊之介／豊崎愛生／豊田萌絵／豊永利行／鳥海浩輔長江里加／中島由貴／永瀬アンナ／中村カンナ／中村悠一／夏吉ゆうこ／浪川大輔／鳴海まい西山宏太朗後本萌葉花井美春／花江夏樹／花澤香菜／花守ゆみり／林鼓子／はやしりか／早見沙織／春瀬なつみ／潘めぐみ日笠陽子／菱川花菜／日高里菜／広瀬裕也ファイルーズあい／福圓美里／福島潤／福西勝也／福原かつみ／福山潤／藤井ゆきよ／藤原夏海／古川慎細田健太／堀江一眞／堀江瞬／本渡楓前田佳織里／前野智昭／M・A・O／増田俊樹／松岡美里／松岡由貴／松岡禎丞／真野あゆみ三上枝織／三木眞一郎／美坂朱音／水瀬いのり／三宅健太／宮原永海／宮本侑芽村瀬歩森川智之／森久保祥太郎／森田成一八代拓／安田陸矢／安野希世乃／安元洋貴／矢野妃菜喜／山北早紀／山口令悟／山下大輝／山根綺／山村響悠木碧／幸村恵理羊宮妃那若井友希／若山晃久／若山詩音／和氣あず未／渡部俊樹