 「AnimeJapan 2024」ステージ 出演声優一覧＜声優名別＞（3月23日・24日開催）【AJ2024】 | RBB TODAY
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「AnimeJapan 2024」ステージ 出演声優一覧＜声優名別＞（3月23日・24日開催）【AJ2024】

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世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2024」が2024年3月23～24日に開催。

本記事では、声優別の出演情報をまとめて紹介します。

AnimeJapan2024公式サイト


▼出演声優50音順（敬称略）


  • 【あ】
    • 相川遥花／会沢紗弥／蒼井翔太／青山吉能／茜屋日海夏／秋谷智子／朝井彩加／阿座上洋平／浅沼晋太郎／天﨑滉平／雨宮天／天海由梨奈／綾瀬未来／安済知佳

  • 【い】
    • 井口裕香／井澤詩織／石井真／石川界人／石毛翔弥／石橋陽彩／石谷春貴／和泉風花／市ノ瀬加那／伊藤彩沙／伊藤静／伊藤美来／稲垣好／井上和彦／井上ほの花／井上麻里奈／岩崎諒太／岩田陽葵／石見舞菜香

  • 【う】
    • 上坂すみれ／植田佳奈／上田麗奈／内田真礼／内田雄馬／内山昂輝

  • 【え】
    • 榎木淳弥／遠藤一樹

  • 【お】
    • 大久保瑠美／大塚剛央／大西亜玖璃／大和田伸也／岡咲美保／小笠原仁／岡本信彦／置鮎龍太郎／興津和幸／小野賢章／小野大輔

  • 【か】
    • 海渡翼／加隈亜衣／梶裕貴／梶原岳人／加藤渉／佳原萌枝／川島零士／川澄綾子／川本成／神谷浩史／花耶／茅野愛衣／河西健吾

  • 【き】
    • 喜多村英梨／鬼頭明里／儀武ゆう子／木村良平

  • 【く】
    • くじら／久野美咲／久保田未夢／栗坂南美／黒沢ともよ

  • 【け】
    • KENN

  • 【こ】
    • 小市眞琴／古賀葵／小清水亜美／後藤彩佐／小西克幸／小林千晃／小林親弘／小林裕介／小原好美／小松未可子／小村将

  • 【さ】
    • 斎賀みつき／坂田将吾／相良茉優／佐倉綾音／指出毬亜／佐藤元／佐藤拓也／佐藤利奈／笹倉かな

  • 【し】
    • 宍戸留美／島﨑信長／嶋野花／島袋美由利／下野紘／白石晴香／真堂圭

  • 【す】
    • 杉田智和／鈴木愛唯／鈴木杏奈／鈴木達央／鈴木みのり／鈴木崚汰／鈴代紗弓／須藤叶希／諏訪彩花

  • 【せ】
    • 関根明良／瀬戸麻沙美／芹澤優／千本木彩花

  • 【た】
    • 高木美佑／高田憂希／高橋李依／武内駿輔／竹達彩奈／橘龍丸／立花日菜／田邊幸輔／谷山紀章／種﨑敦美／種田梨沙／田丸篤志／集貝はな

  • 【ち】
    • 千葉翔也／千葉千恵巳

  • 【つ】
    • 津田健次郎／土屋神葉

  • 【て】
    • 寺崎裕香／寺島拓篤／天麻ゆうき

  • 【と】
    • 東地宏樹／遠野ひかる／東山奈央／土岐隼一／利根健太朗／戸松遥／富田美憂／戸谷菊之介／豊崎愛生／豊田萌絵／豊永利行／鳥海浩輔

  • 【な】
    • 長江里加／中島由貴／永瀬アンナ／中村カンナ／中村悠一／夏吉ゆうこ／浪川大輔／鳴海まい

  • 【に】
    • 西山宏太朗

  • 【の】
    • 後本萌葉

  • 【は】
    • 花井美春／花江夏樹／花澤香菜／花守ゆみり／林鼓子／はやしりか／早見沙織／春瀬なつみ／潘めぐみ

  • 【ひ】
    • 日笠陽子／菱川花菜／日高里菜／広瀬裕也

  • 【ふ】
    • ファイルーズあい／福圓美里／福島潤／福西勝也／福原かつみ／福山潤／藤井ゆきよ／藤原夏海／古川慎

  • 【ほ】
    • 細田健太／堀江一眞／堀江瞬／本渡楓

  • 【ま】
    • 前田佳織里／前野智昭／M・A・O／増田俊樹／松岡美里／松岡由貴／松岡禎丞／真野あゆみ

  • 【み】
    • 三上枝織／三木眞一郎／美坂朱音／水瀬いのり／三宅健太／宮原永海／宮本侑芽

  • 【む】
    • 村瀬歩

  • 【も】
    • 森川智之／森久保祥太郎／森田成一

  • 【や】
    • 八代拓／安田陸矢／安野希世乃／安元洋貴／矢野妃菜喜／山北早紀／山口令悟／山下大輝／山根綺／山村響

  • 【ゆ】
    • 悠木碧／幸村恵理

  • 【よ】
    • 羊宮妃那

  • 【わ】
    • 若井友希／若山晃久／若山詩音／和氣あず未／渡部俊樹



    相川遥花

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    14:00～14:15

    うたごえはミルフィーユ

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    会沢紗弥

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    10:25～11:00

    無職転生Ⅱ ～異世界行ったら本気だす～

    RED STAGE

    3/23

    12:30～13:00

    無職転生Ⅱ ～異世界行ったら本気だす～

    J34ブース（BS11【ANIME＋】【アニメ＋】）

    3/24

    14:30～15:05

    時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん

    GREEN STAGE

    蒼井翔太

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    14:45～15:20

    出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    青山吉能

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    14:20～14:50

    ポケットモンスター

    BLUE STAGE

    茜屋日海夏

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:35～12:10

    i☆Ris the Movie - Full Energy!! -

    RED STAGE

    秋谷智子

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    15:05～15:40

    おジャ魔女どれみ

    RED STAGE

    朝井彩加

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    18:55～19:30

    響け！ユーフォニアム3

    RED STAGE

    阿座上洋平

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    16:15～16:50

    忘却バッテリー

    RED STAGE

    3/24

    14:40～15:10

    鴨乃橋ロンの禁断推理

    J49ブース（KADOKAWA）

    浅沼晋太郎

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    15:00～15:40

    休日のわるものさん

    J48ブース（日活）

    天﨑滉平

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:20～13:50

    ライドカメンズ

    BLUE STAGE

    3/24

    14:30～15:05

    時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん

    GREEN STAGE

    3/24

    16:20～16:50

    杖と剣のウィストリア

    BLUE STAGE

    雨宮天

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:50～14:20

    神は遊戯に飢えている。／キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Season Ⅱ

    J49ブース（KADOKAWA）

    3/23

    18:55～19:30

    響け！ユーフォニアム3

    RED STAGE

    3/24

    13:20～13:55

    この素晴らしい世界に祝福を！3

    GREEN STAGE

    天海由梨奈

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    14:30～15:00

    空色ユーティリティ

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    綾瀬未来

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    14:00～14:15

    うたごえはミルフィーユ

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    安済知佳

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    18:55～19:30

    響け！ユーフォニアム3

    RED STAGE

    目次に戻る

    井口裕香

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    15:40～16:15

    〈物語〉シリーズ オフ＆モンスターシーズン

    GREEN STAGE

    井澤詩織

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    12:10～12:45

    HIGHSPEED Étoile

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    石井真

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    16:00～16:35

    蒼穹のファフナー

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    石川界人

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:05～13:50

    この世界は不完全すぎる

    A01ブース（バンダイナムコグループ）

    石毛翔弥

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    16:20～16:50

    トリリオンゲーム

    J49ブース（KADOKAWA）

    石橋陽彩

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:30～12:00

    シンカリオン チェンジ ザ ワールド

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    3/24

    11:30～12:00

    シンカリオン チェンジ ザ ワールド

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    3/24

    15:00～15:40

    休日のわるものさん

    J48ブース（日活）

    石見舞菜香

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    09:15～09:50

    【推しの子】

    RED STAGE

    石谷春貴

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    18:55～19:30

    響け！ユーフォニアム3

    RED STAGE

    和泉風花

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    12:10～12:45

    HIGHSPEED Étoile

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    市ノ瀬加那

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    09:50～10:25

    魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？

    GREEN STAGE

    3/23

    13:00～13:30

    Turkey!

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    3/23

    15:20～15:50

    ヴァンパイア男子寮

    BLUE STAGE

    3/24

    12:10～12:45

    葬送のフリーレン

    GREEN STAGE

    伊藤彩沙

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    11:00～11:35

    エルフさんは痩せられない。

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    伊藤静

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    15:00～15:30

    姫様“拷問”の時間です

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    3/24

    13:00～13:30

    姫様“拷問”の時間です

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    伊藤美来

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    12:20～12:50

    夜のクラゲは泳げない

    BLUE STAGE

    3/24

    13:20～13:55

    夜のクラゲは泳げない

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    稲垣好

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    13:40～14:20

    僕の妻は感情がない

    J48ブース（日活）

    井上和彦

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    15:40～16:15

    夏目友人帳

    GREEN STAGE

    井上ほの花

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    13:00～13:30

    姫様“拷問”の時間です

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    井上麻里奈

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:10～12:40

    デート・ア・ライブV

    J49ブース（KADOKAWA）

    岩崎諒太

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    10:30～11:00

    スナックバス江

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    岩田陽葵

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:00～13:30

    Turkey!

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    目次に戻る

    上坂すみれ

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    14:30～15:05

    時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん

    GREEN STAGE

    3/24

    15:20～15:50

    甘神さんちの縁結び

    BLUE STAGE

    3/24

    16:10～16:45

    甘神さんちの縁結び

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    植田佳奈

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    15:45～16:15

    Re:Monster

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    上田麗奈

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    09:15～09:50

    異世界スーサイド・スクワッド

    RED STAGE

    3/23

    17:45～18:20

    アオのハコ

    RED STAGE

    3/24

    14:30～15:05

    ラグナクリムゾン

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    内田真礼

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    11:20～11:50

    恋は双子で割り切れない

    J49ブース（KADOKAWA）

    内田雄馬

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:00～

    死神坊ちゃんと黒メイド

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    3/24

    09:50～10:25

    劇場版ブルーロック ―EPISODE 凪―

    GREEN STAGE

    内山昂輝

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    15:40～16:15

    僕のヒーローアカデミア

    RED STAGE

    内山夕実

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    15:40～16:15

    僕のヒーローアカデミア

    RED STAGE

    3/23

    12:30～13:00

    無職転生Ⅱ ～異世界行ったら本気だす～

    J34ブース（BS11【ANIME＋】【アニメ＋】）

    3/23

    18:20～18:55

    夜桜さんちの大作戦

    GREEN STAGE

    梅田修一朗

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:20～14:00

    ワンルーム、日当たり普通、天使つき。

    J48ブース（日活）

    3/24

    14:00～

    小市民シリーズ

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    梅原裕一郎

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    09:15～09:50

    異世界スーサイド・スクワッド

    RED STAGE

    3/23

    15:20～15:50

    ヴァンパイア男子寮

    BLUE STAGE

    3/24

    13:50～14:20

    HIGH CARD season 2

    J49ブース（KADOKAWA）

    浦和希

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    09:50～10:25

    劇場版ブルーロック ―EPISODE 凪―

    GREEN STAGE

    目次に戻る

    榎木淳弥

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:10～13:30

    ROLY POLY PEOPLES

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    3/24

    11:20～11:50

    2.5次元の誘惑（リリサ）

    BLUE STAGE

    3/24

    12:45～13:20

    黒執事 ―寄宿学校編―

    RED STAGE

    3/24

    14:40～15:10

    鴨乃橋ロンの禁断推理

    J49ブース（KADOKAWA）

    遠藤一樹

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    10:20～10:50

    僕の心のヤバイやつ

    BLUE STAGE

    目次に戻る

    大久保瑠美

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:00～13:30

    異世界失格

    J49ブース（KADOKAWA）

    大塚剛央

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:45～13:20

    薬屋のひとりごと

    RED STAGE

    3/23

    16:20～16:50

    トリリオンゲーム

    J49ブース（KADOKAWA）

    3/24

    09:15～09:50

    【推しの子】

    RED STAGE

    3/24

    16:20～16:50

    メダリスト

    J49ブース（KADOKAWA）

    大西亜玖璃

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    14:30～15:05

    ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

    GREEN STAGE

    大和田伸也

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    16:20～16:50

    ――

    BLUE STAGE

    岡咲美保

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:05～13:50

    転生したらスライムだった件 第3期

    A01ブース（バンダイナムコグループ）

    小笠原仁

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:00～12:30

    18TRIP

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    岡本信彦

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    14:40～15:10

    異修羅

    J49ブース（KADOKAWA）

    3/24

    12:10～12:45

    葬送のフリーレン

    GREEN STAGE

    3/24

    13:20～13:50

    青の祓魔師 島根啓明結社篇

    BLUE STAGE

    3/24

    14:45～15:15

    疑似ハーレム

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    3/24

    15:40～16:15

    僕のヒーローアカデミア

    RED STAGE

    置鮎龍太郎

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:20～13:55

    新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL

    GREEN STAGE

    興津和幸

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    18:20～18:55

    夜桜さんちの大作戦

    GREEN STAGE

    小野賢章

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    11:30～12:00

    シンカリオン チェンジ ザ ワールド

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    3/24

    13:00～

    パーティーから追放されたその治癒師、実は最強につき

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    小野大輔

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    12:45～13:20

    黒執事 ―寄宿学校編―

    RED STAGE

    目次に戻る

    海渡翼

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    09:50～10:25

    劇場版ブルーロック ―EPISODE 凪―

    GREEN STAGE

    加隈亜衣

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:00～

    ささやくように恋を唄う

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    3/24

    15:45～16:15

    Re:Monster

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    梶裕貴

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:10～12:45

    七つの大罪 黙示録の四騎士

    GREEN STAGE

    3/23

    14:40～15:10

    異修羅

    J49ブース（KADOKAWA）

    3/23

    16:15～16:50

    忘却バッテリー

    RED STAGE

    3/24

    11:00～11:35

    アンデッドアンラック

    GREEN STAGE

    梶原岳人

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    16:00～

    合コンに行ったら女がいなかった話

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    加藤渉

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    11:35～12:10

    怪獣8号

    RED STAGE

    佳原萌枝

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    11:00～11:35

    アンデッドアンラック

    GREEN STAGE

    川島零士

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    18:20～18:55

    夜桜さんちの大作戦

    GREEN STAGE

    3/24

    12:00～

    夜桜さんちの大作戦

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    川澄綾子

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    15:05～15:40

    Fate/Grand Order

    RED STAGE

    川本成

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:10～13:30

    ROLY POLY PEOPLES

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    神谷浩史

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:00～13:30

    異世界失格

    J49ブース（KADOKAWA）

    3/23

    15:40～16:15

    夏目友人帳

    GREEN STAGE

    花耶

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    未発表

    ウタヒメドリーム

    J25ブース（アース・スター エンターテイメント）

    3/24

    未発表

    ウタヒメドリーム

    J25ブース（アース・スター エンターテイメント）

    茅野愛衣

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    10:25～11:00

    無職転生Ⅱ ～異世界行ったら本気だす～

    RED STAGE

    3/23

    12:20～12:50

    あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。／心が叫びたがってるんだ。／空の青さを知る人よと心が叫びたがってるんだ。／ふれる。

    BLUE STAGE

    3/24

    13:20～13:55

    この素晴らしい世界に祝福を！3

    GREEN STAGE

    河西健吾

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    11:35～12:10

    怪獣8号

    RED STAGE

    目次に戻る

    喜多村英梨

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    13:20～13:50

    青の祓魔師 島根啓明結社篇

    BLUE STAGE

    鬼頭明里

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:00～11:30

    魔都精兵のスレイブ

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    3/23

    13:55～14:30

    鬼滅の刃

    GREEN STAGE

    3/23

    17:45～18:20

    アオのハコ

    RED STAGE

    3/24

    11:20～11:50

    2.5次元の誘惑（リリサ）

    BLUE STAGE

    3/24

    14:20～14:50

    戦隊大失格

    BLUE STAGE

    3/24

    15:30～16:00

    佐々木とピーちゃん

    J49ブース（KADOKAWA）

    3/24

    16:30～

    結婚指輪物語

    A28ブース（博報堂DYミュージック&ピクチャーズ）

    儀武ゆう子

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    13:20～13:55

    夜のクラゲは泳げない

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    木村良平

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    16:00～16:40

    ツキウタ。劇場版『RABBITS KINGDOM THE MOVIE』

    J48ブース（日活）

    目次に戻る

    くじら

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    09:15～09:50

    異世界スーサイド・スクワッド

    RED STAGE

    久野美咲

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:20～11:50

    ライジングインパクト

    BLUE STAGE

    久保田未夢

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:35～12:10

    i☆Ris the Movie - Full Energy!! -

    RED STAGE

    栗坂南美

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    14:45～15:20

    出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    黒沢ともよ

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    17:10～17:45

    ゆるキャン△ SEASON3

    GREEN STAGE

    3/23

    18:55～19:30

    響け！ユーフォニアム3

    RED STAGE

    目次に戻る

    KENN

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:20～13:50

    ライドカメンズ

    BLUE STAGE

    目次に戻る

    小市眞琴

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:05～13:50

    転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます

    A01ブース（バンダイナムコグループ）

    3/24

    14:00～14:45

    転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます

    A01ブース（バンダイナムコグループ）

    古賀葵

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:00～

    ささやくように恋を唄う

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    小清水亜美

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    10:20～10:50

    狼と香辛料 merchant meets the wise wolf

    BLUE STAGE

    後藤彩佐

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    14:30～15:00

    空色ユーティリティ

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    小西克幸

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:00～11:35

    デリコズ・ナーサリー

    GREEN STAGE

    3/23

    12:45～13:20

    薬屋のひとりごと

    RED STAGE

    小林千晃

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:00～12:30

    18TRIP

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    3/24

    12:10～12:45

    葬送のフリーレン

    GREEN STAGE

    3/24

    14:30～15:05

    ラグナクリムゾン

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    小林親弘

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    10:00～10:30

    姫様“拷問”の時間です

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    3/23

    11:30～12:00

    シンカリオン チェンジ ザ ワールド

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    3/24

    10:00～10:30

    姫様“拷問”の時間です

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    3/24

    11:30～12:00

    シンカリオン チェンジ ザ ワールド

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    小林裕介

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    09:50～10:25

    魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？

    GREEN STAGE

    3/23

    13:50～14:20

    神は遊戯に飢えている。／キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Season Ⅱ

    J49ブース（KADOKAWA）

    小原好美

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:00～

    ささやくように恋を唄う

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    小松未可子

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:00～

    ささやくように恋を唄う

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    3/23

    16:00～

    合コンに行ったら女がいなかった話

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    小村将

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:10～12:45

    七つの大罪 黙示録の四騎士

    GREEN STAGE

    目次に戻る

    斎賀みつき

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:20～13:55

    新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL

    GREEN STAGE

    坂田将吾

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    11:20～11:50

    恋は双子で割り切れない

    J49ブース（KADOKAWA）

    相良茉優

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    14:30～15:05

    ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

    GREEN STAGE

    佐倉綾音

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    14:20～14:50

    ポケットモンスター

    BLUE STAGE

    3/23

    15:15～

    ご注文はうさぎですか？

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    3/24

    15:40～16:15

    僕のヒーローアカデミア

    RED STAGE

    指出毬亜

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    14:30～15:05

    ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

    GREEN STAGE

    佐藤元

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    13:50～14:20

    HIGH CARD season 2

    J49ブース（KADOKAWA）

    3/24

    16:30～

    結婚指輪物語

    A28ブース（博報堂DYミュージック&ピクチャーズ）

    佐藤拓也

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:00～11:35

    デリコズ・ナーサリー

    GREEN STAGE

    3/24

    15:45～16:15

    Re:Monster

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    佐藤利奈

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    15:40～16:15

    夏目友人帳

    GREEN STAGE

    笹倉かな

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:00～

    ささやくように恋を唄う

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    目次に戻る

    宍戸留美

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    15:05～15:40

    おジャ魔女どれみ

    RED STAGE

    島﨑信長

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:20～11:50（映像出演）

    範馬刃牙

    BLUE STAGE

    3/23

    12:10～12:40

    デート・ア・ライブV

    J49ブース（KADOKAWA）

    3/23

    13:50～14:20

    神は遊戯に飢えている。／キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Season Ⅱ

    J49ブース（KADOKAWA）

    3/23

    16:15～16:50

    忘却バッテリー

    RED STAGE

    3/24

    09:50～10:25

    劇場版ブルーロック ―EPISODE 凪―

    GREEN STAGE

    3/24

    15:05～15:40

    Fate/Grand Order

    RED STAGE

    嶋野花

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:00～

    ささやくように恋を唄う

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    島袋美由利

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    12:20～12:50

    夜のクラゲは泳げない

    BLUE STAGE

    3/24

    13:20～13:55

    夜のクラゲは泳げない

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    下野紘

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:00～11:35

    デリコズ・ナーサリー

    GREEN STAGE

    3/23

    13:55～14:30

    鬼滅の刃

    GREEN STAGE

    白石晴香

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    10:00～10:30

    姫様“拷問”の時間です

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    3/23

    15:00～15:30

    姫様“拷問”の時間です

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    3/24

    10:00～10:30

    姫様“拷問”の時間です

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    3/24

    13:50～14:20

    HIGH CARD season 2

    J49ブース（KADOKAWA）

    真堂圭

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    14:20～14:50

    ポケットモンスター

    BLUE STAGE

    目次に戻る

    杉田智和

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    10:25～11:00

    無職転生Ⅱ ～異世界行ったら本気だす～

    RED STAGE

    3/24

    12:30～13:00

    メカウデ

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    3/24

    15:30～16:00

    佐々木とピーちゃん

    J49ブース（KADOKAWA）

    鈴木愛唯

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    12:10～12:40

    義妹生活

    J49ブース（KADOKAWA）

    鈴木杏奈

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    未発表

    ウタヒメドリーム

    J25ブース（アース・スター エンターテイメント）

    3/24

    未発表

    ウタヒメドリーム

    J25ブース（アース・スター エンターテイメント）

    鈴木達央

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:20～11:50

    ケンガンアシュラ

    BLUE STAGE

    鈴木みのり

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    14:20～14:50

    ポケットモンスター

    BLUE STAGE

    3/23

    16:00～16:30

    ポケットモンスター

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    鈴木崚汰

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    15:20～15:50

    甘神さんちの縁結び

    BLUE STAGE

    3/24

    16:10～16:45

    甘神さんちの縁結び

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    鈴代紗弓

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:20～12:00

    ダンジョンの中のひと

    J48ブース（日活）

    3/23

    13:00～13:30

    異世界失格

    J49ブース（KADOKAWA）

    須藤叶希

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    14:00～14:15

    うたごえはミルフィーユ

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    諏訪彩花

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    12:10～12:45

    HIGHSPEED Étoile

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    目次に戻る

    関根明良

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:05～13:50

    杖と剣のウィストリア

    A01ブース（バンダイナムコグループ）

    3/24

    16:20～16:50

    杖と剣のウィストリア

    BLUE STAGE

    瀬戸麻沙美

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:00～

    ささやくように恋を唄う

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    3/24

    11:35～12:10

    怪獣8号

    RED STAGE

    芹澤優

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:35～12:10

    i☆Ris the Movie - Full Energy!! -

    RED STAGE

    千本木彩花

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:20～12:00

    ダンジョンの中のひと

    J48ブース（日活）

    目次に戻る

    高木美佑

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    14:30～15:00

    空色ユーティリティ

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    高田憂希

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    10:25～11:00

    無職転生Ⅱ ～異世界行ったら本気だす～

    RED STAGE

    3/23

    12:30～13:00

    無職転生Ⅱ ～異世界行ったら本気だす～

    J34ブース（BS11【ANIME＋】【アニメ＋】）

    3/24

    12:15～13:00

    戦国妖狐 世直し姉弟編

    CREATION STAGE

    高橋李依

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    12:20～12:50

    夜のクラゲは泳げない

    BLUE STAGE

    3/24

    13:20～13:55

    この素晴らしい世界に祝福を！3

    GREEN STAGE

    3/24

    15:05～15:40

    Fate/Grand Order

    RED STAGE

    武内駿輔

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    16:00～

    合コンに行ったら女がいなかった話

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    3/24

    12:45～13:20

    黒執事 ―寄宿学校編―

    RED STAGE

    竹達彩奈

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:10～12:40

    デート・ア・ライブV

    J49ブース（KADOKAWA）

    橘龍丸

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    12:45～13:20

    黒執事 ―寄宿学校編―

    RED STAGE

    3/24

    13:55～14:30

    魔法科高校の劣等生

    RED STAGE

    立花日菜

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:00～11:30

    魔都精兵のスレイブ

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    3/23

    13:50～14:20

    神は遊戯に飢えている。／キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Season Ⅱ

    J49ブース（KADOKAWA）

    3/23

    15:45～16:00

    ――

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    田邊幸輔

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:20～13:50

    ライドカメンズ

    BLUE STAGE

    谷山紀章

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    09:50～10:25

    魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？

    GREEN STAGE

    種﨑敦美

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:20～11:50

    メイクアガール

    J49ブース（KADOKAWA）

    3/23

    12:45～13:20

    薬屋のひとりごと

    RED STAGE

    3/24

    12:10～12:45

    葬送のフリーレン

    GREEN STAGE

    種田梨沙

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    15:15～

    ご注文はうさぎですか？

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    田丸篤志

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    16:20～17:00

    ただいま、おかえり

    J48ブース（日活）

    集貝はな

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:20～14:00

    ワンルーム、日当たり普通、天使つき。

    J48ブース（日活）

    目次に戻る

    千葉翔也

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    17:45～18:20

    アオのハコ

    RED STAGE

    千葉千恵巳

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    15:05～15:40

    おジャ魔女どれみ

    RED STAGE

    目次に戻る

    津田健次郎

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:05～12:40

    現代誤訳

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    土屋神葉

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:30～12:00

    シンカリオン チェンジ ザ ワールド

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    目次に戻る

    寺崎裕香

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    14:20～14:50

    ポケットモンスター

    BLUE STAGE

    3/23

    16:00～16:30

    ポケットモンスター

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    寺島拓篤

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:20～13:50

    ――

    P16ブース（アニメシアターX（AT―X））

    3/23

    16:20～16:50

    ――

    BLUE STAGE

    天麻ゆうき

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:00～13:30

    Turkey!

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    目次に戻る

    東地宏樹

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    14:30～15:00

    オーイ！とんぼ

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    遠野ひかる

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:20～14:00

    ワンルーム、日当たり普通、天使つき。

    J48ブース（日活）

    東山奈央

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    16:00～

    合コンに行ったら女がいなかった話

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    3/23

    17:10～17:45

    ゆるキャン△ SEASON3

    GREEN STAGE

    土岐隼一

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    15:20～15:50

    ヴァンパイア男子寮

    BLUE STAGE

    利根健太朗

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:20～13:55

    新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL

    GREEN STAGE

    戸松遥

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    18:55～19:30

    響け！ユーフォニアム3

    RED STAGE

    富田美憂

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    10:00～10:30

    姫様“拷問”の時間です

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    3/23

    15:00～15:30

    姫様“拷問”の時間です

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    3/24

    12:20～12:50

    夜のクラゲは泳げない

    BLUE STAGE

    戸谷菊之介

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:10～12:45

    七つの大罪 黙示録の四騎士

    GREEN STAGE

    豊崎愛生

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    16:20～16:50

    ――

    P16ブース（アニメシアターX（AT―X）））

    豊田萌絵

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    18:55～19:30

    響け！ユーフォニアム3

    RED STAGE

    豊永利行

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    12:30～13:00

    メカウデ

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    3/24

    13:40～14:20

    僕の妻は感情がない

    J48ブース（日活）

    鳥海浩輔

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    16:00～16:40

    ツキウタ。劇場版『RABBITS KINGDOM THE MOVIE』

    J48ブース（日活）

    目次に戻る

    長江里加

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    14:20～14:50

    戦隊大失格

    BLUE STAGE

    中島由貴

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    12:10～12:40

    義妹生活

    J49ブース（KADOKAWA）

    永瀬アンナ

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    09:15～09:50

    異世界スーサイド・スクワッド

    RED STAGE

    3/24

    13:00～13:30

    姫様“拷問”の時間です

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    中村カンナ

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:10～12:45

    七つの大罪 黙示録の四騎士

    GREEN STAGE

    3/23

    13:50～14:20

    神は遊戯に飢えている。／キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Season Ⅱ

    J49ブース（KADOKAWA）

    中村悠一

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    11:00～11:35

    アンデッドアンラック

    GREEN STAGE

    3/24

    13:55～14:30

    魔法科高校の劣等生

    RED STAGE

    夏吉ゆうこ

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    14:00～14:15

    うたごえはミルフィーユ

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    浪川大輔

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:05～12:40

    現代誤訳

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    鳴海まい

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    14:45～15:15

    疑似ハーレム

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    目次に戻る

    西山宏太朗

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:10～13:30

    ROLY POLY PEOPLES

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    3/24

    14:00～14:30

    ――

    P16ブース（アニメシアターX（AT―X））

    目次に戻る

    後本萌葉

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    11:20～11:50

    恋は双子で割り切れない

    J49ブース（KADOKAWA）

    目次に戻る

    花井美春

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    14:00～14:15

    うたごえはミルフィーユ

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    花江夏樹

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:00～

    死神坊ちゃんと黒メイド

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    3/23

    13:55～14:30

    鬼滅の刃

    GREEN STAGE

    花澤香菜

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    13:20～13:50

    青の祓魔師 島根啓明結社篇

    BLUE STAGE

    3/24

    15:40～16:15

    〈物語〉シリーズ オフ＆モンスターシーズン

    GREEN STAGE

    花守ゆみり

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:50～14:20

    神は遊戯に飢えている。／キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Season Ⅱ

    J49ブース（KADOKAWA）

    林鼓子

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    14:30～15:05

    ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

    GREEN STAGE

    はやしりか

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    14:30～15:00

    オーイ！とんぼ

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    早見沙織

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    13:55～14:30

    魔法科高校の劣等生

    RED STAGE

    3/24

    15:40～16:15

    〈物語〉シリーズ オフ＆モンスターシーズン

    GREEN STAGE

    春瀬なつみ

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    16:20～16:50

    メダリスト

    J49ブース（KADOKAWA）

    潘めぐみ

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    09:15～09:50

    【推しの子】

    RED STAGE

    目次に戻る

    日笠陽子

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:00～

    死神坊ちゃんと黒メイド

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    3/24

    12:10～12:45

    HIGHSPEED Étoile

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    3/24

    14:40～15:10

    鴨乃橋ロンの禁断推理

    J49ブース（KADOKAWA）

    菱川花菜

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    09:50～10:25

    魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？

    GREEN STAGE

    3/23

    13:00～13:30

    Turkey!

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    日高里菜

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    10:00～10:30

    姫様“拷問”の時間です

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    広瀬裕也

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:00～11:30

    魔都精兵のスレイブ

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    目次に戻る

    ファイルーズあい

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:10～12:45

    七つの大罪 黙示録の四騎士

    GREEN STAGE

    3/24

    11:35～12:10

    怪獣8号

    RED STAGE

    3/24

    13:00～13:30

    怪異と乙女と神隠し

    J49ブース（KADOKAWA）

    3/24

    14:30～15:05

    ラグナクリムゾン

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    福圓美里

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    15:40～16:15

    僕のヒーローアカデミア

    RED STAGE

    福島潤

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    10:30～11:00

    スナックバス江

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    福西勝也

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    11:35～12:10

    怪獣8号

    RED STAGE

    福原かつみ

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    11:20～11:50

    恋は双子で割り切れない

    J49ブース（KADOKAWA）

    福山潤

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    09:15～09:50

    異世界スーサイド・スクワッド

    RED STAGE

    3/23

    10:20～10:50

    狼と香辛料 merchant meets the wise wolf

    BLUE STAGE

    3/23

    13:20～13:50

    ライドカメンズ

    BLUE STAGE

    3/23

    14:40～15:10

    異修羅

    J49ブース（KADOKAWA）

    3/24

    13:20～13:50

    青の祓魔師 島根啓明結社篇

    BLUE STAGE

    3/24

    15:00～15:30

    ――

    P16ブース（アニメシアターX（AT―X））

    3/24

    16:20～16:50（たいがさん役）

    ――

    P16ブース（アニメシアターX（AT―X））

    藤井ゆきよ

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    14:30～15:05

    時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん

    GREEN STAGE

    藤原夏海

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:05～13:50

    転生貴族、鑑定スキルで成り上がる

    A01ブース（バンダイナムコグループ）

    3/24

    14:00～14:45

    転生貴族、鑑定スキルで成り上がる

    A01ブース（バンダイナムコグループ）

    古川慎

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    14:20～14:50

    ポケットモンスター

    BLUE STAGE

    3/24

    10:00～10:30

    変人のサラダボウル

    J34ブース（BS11【ANIME＋】【アニメ＋】）

    3/24

    14:00～

    小市民シリーズ

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    目次に戻る

    細田健太

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    15:45～16:15

    Re:Monster

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    堀江一眞

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    15:40～16:15

    夏目友人帳

    GREEN STAGE

    堀江瞬

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:20～11:50

    メイクアガール

    J49ブース（KADOKAWA）

    3/23

    14:20～14:50

    ポケットモンスター

    BLUE STAGE

    3/23

    16:00～

    合コンに行ったら女がいなかった話

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    3/24

    10:20～10:50

    僕の心のヤバイやつ

    BLUE STAGE

    3/24

    13:50～14:20

    HIGH CARD season 2

    J49ブース（KADOKAWA）

    本渡楓

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    18:20～18:55

    夜桜さんちの大作戦

    GREEN STAGE

    3/24

    12:00～

    夜桜さんちの大作戦

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    3/24

    15:20～15:50

    甘神さんちの縁結び

    BLUE STAGE

    3/24

    16:10～16:45

    甘神さんちの縁結び

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    目次に戻る

    前田佳織里

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    10:00～10:30

    変人のサラダボウル

    J34ブース（BS11【ANIME＋】【アニメ＋】）

    3/24

    11:20～11:50

    2.5次元の誘惑（リリサ）

    BLUE STAGE

    3/24

    13:00～

    パーティーから追放されたその治癒師、実は最強につき

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    前野智昭

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    16:00～16:40

    ツキウタ。劇場版『RABBITS KINGDOM THE MOVIE』

    J48ブース（日活）

    M・A・O

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    14:20～14:50

    戦隊大失格

    BLUE STAGE

    増田俊樹

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    16:15～16:50

    忘却バッテリー

    RED STAGE

    3/24

    13:50～14:20

    HIGH CARD season 2

    J49ブース（KADOKAWA）

    松岡美里

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    14:00～14:15

    うたごえはミルフィーユ

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    松岡由貴

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    15:05～15:40

    おジャ魔女どれみ

    RED STAGE

    松岡禎丞

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:55～14:30

    鬼滅の刃

    GREEN STAGE

    真野あゆみ

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:00～

    死神坊ちゃんと黒メイド

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    目次に戻る

    三上枝織

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    15:30～16:00

    じいさんばあさん若返る

    J49ブース（KADOKAWA）

    3/24

    14:20～14:50

    戦隊大失格

    BLUE STAGE

    三木眞一郎

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    15:30～16:00

    じいさんばあさん若返る

    J49ブース（KADOKAWA）

    美坂朱音

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    09:50～10:25

    魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？

    GREEN STAGE

    水瀬いのり

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:20～12:50

    あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。／心が叫びたがってるんだ。／空の青さを知る人よと心が叫びたがってるんだ。／ふれる。

    BLUE STAGE

    3/23

    15:15～

    ご注文はうさぎですか？

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    三宅健太

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    14:20～14:50

    ポケットモンスター

    BLUE STAGE

    宮原永海

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    15:05～15:40

    おジャ魔女どれみ

    RED STAGE

    宮本侑芽

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    10:30～11:00

    スナックバス江

    J12ブース（ポニーキャニオン）

    目次に戻る

    村瀬歩

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:10～12:45

    七つの大罪 黙示録の四騎士

    GREEN STAGE

    3/24

    14:30～15:05

    ラグナクリムゾン

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    目次に戻る

    森川智之

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    16:20～17:00

    ただいま、おかえり

    J48ブース（日活）

    森久保祥太郎

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:20～13:55

    新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL

    GREEN STAGE

    森田成一

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:00～11:35

    デリコズ・ナーサリー

    GREEN STAGE

    目次に戻る

    八代拓

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    09:15～09:50

    異世界スーサイド・スクワッド

    RED STAGE

    3/23

    14:20～14:50

    ポケットモンスター

    BLUE STAGE

    安田陸矢

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:20～13:50

    ライドカメンズ

    BLUE STAGE

    安野希世乃

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    13:55～14:30

    魔法科高校の劣等生

    RED STAGE

    安元洋貴

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    13:20～13:55

    新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL

    GREEN STAGE

    矢野妃菜喜

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    10:00～10:30

    変人のサラダボウル

    J34ブース（BS11【ANIME＋】【アニメ＋】）

    3/24

    14:00～14:45

    この世界は不完全すぎる

    A01ブース（バンダイナムコグループ）

    山北早紀

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:35～12:10

    i☆Ris the Movie - Full Energy!! -

    RED STAGE

    山口令悟

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    09:15～09:50

    異世界スーサイド・スクワッド

    RED STAGE

    山下大輝

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    13:00～13:30

    怪異と乙女と神隠し

    J49ブース（KADOKAWA）

    3/24

    15:40～16:15

    僕のヒーローアカデミア

    RED STAGE

    山根綺

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    13:00～13:30

    姫様“拷問”の時間です

    J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））

    山村響

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    15:00～15:40

    休日のわるものさん

    J48ブース（日活）

    目次に戻る

    悠木碧

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:45～13:20

    薬屋のひとりごと

    RED STAGE

    3/23

    14:40～15:10

    異修羅

    J49ブース（KADOKAWA）

    3/23

    16:00～

    合コンに行ったら女がいなかった話

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    3/23

    18:20～18:55

    夜桜さんちの大作戦

    GREEN STAGE

    3/24

    13:55～14:30

    魔法科高校の劣等生

    RED STAGE

    3/24

    15:30～16:00

    佐々木とピーちゃん

    J49ブース（KADOKAWA）

    幸村恵理

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    13:00～13:30

    怪異と乙女と神隠し

    J49ブース（KADOKAWA）

    目次に戻る

    羊宮妃那

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    10:20～10:50

    僕の心のヤバイやつ

    BLUE STAGE

    3/24

    14:00～

    小市民シリーズ

    J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）

    目次に戻る

    若井友希

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:35～12:10

    i☆Ris the Movie - Full Energy!! -

    RED STAGE

    若山晃久

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    11:20～11:50

    T・Pぼん

    BLUE STAGE

    若山詩音

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/23

    12:20～12:50

    あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。／心が叫びたがってるんだ。／空の青さを知る人よと心が叫びたがってるんだ。／ふれる。

    BLUE STAGE

    3/24

    15:20～15:50

    甘神さんちの縁結び

    BLUE STAGE

    3/24

    16:10～16:45

    甘神さんちの縁結び

    J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）

    和氣あず未

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    14:20～14:50

    戦隊大失格

    BLUE STAGE

    渡部俊樹

    日にち

    時間

    作品名

    場所

    3/24

    12:45～13:20

    黒執事 ―寄宿学校編―

    RED STAGE

    《栗林コウスケ》

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