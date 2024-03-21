「AnimeJapan 2024」ステージ 出演声優一覧＜声優名別＞（3月23日・24日開催）【AJ2024】 | RBB TODAY

世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2024」が2024年3月23～24日に開催。
本記事では、声優別の出演情報をまとめて紹介します。
AnimeJapan2024公式サイト
▼出演声優50音順（敬称略）
相川遥花
日にち
時間
作品名
場所
3/24
14:00～14:15
うたごえはミルフィーユ
J12ブース（ポニーキャニオン）
会沢紗弥
日にち
時間
作品名
場所
3/23
10:25～11:00
無職転生Ⅱ ～異世界行ったら本気だす～
RED STAGE
3/23
12:30～13:00
無職転生Ⅱ ～異世界行ったら本気だす～
J34ブース（BS11【ANIME＋】【アニメ＋】）
3/24
14:30～15:05
時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん
GREEN STAGE
蒼井翔太
日にち
時間
作品名
場所
3/23
14:45～15:20
出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
青山吉能
日にち
時間
作品名
場所
3/23
14:20～14:50
ポケットモンスター
BLUE STAGE
茜屋日海夏
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:35～12:10
i☆Ris the Movie - Full Energy!! -
RED STAGE
秋谷智子
日にち
時間
作品名
場所
3/23
15:05～15:40
おジャ魔女どれみ
RED STAGE
朝井彩加
日にち
時間
作品名
場所
3/23
18:55～19:30
響け！ユーフォニアム3
RED STAGE
阿座上洋平
日にち
時間
作品名
場所
3/23
16:15～16:50
忘却バッテリー
RED STAGE
3/24
14:40～15:10
鴨乃橋ロンの禁断推理
J49ブース（KADOKAWA）
浅沼晋太郎
日にち
時間
作品名
場所
3/24
15:00～15:40
休日のわるものさん
J48ブース（日活）
天﨑滉平
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:20～13:50
ライドカメンズ
BLUE STAGE
3/24
14:30～15:05
時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん
GREEN STAGE
3/24
16:20～16:50
杖と剣のウィストリア
BLUE STAGE
雨宮天
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:50～14:20
神は遊戯に飢えている。／キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Season Ⅱ
J49ブース（KADOKAWA）
3/23
18:55～19:30
響け！ユーフォニアム3
RED STAGE
3/24
13:20～13:55
この素晴らしい世界に祝福を！3
GREEN STAGE
天海由梨奈
日にち
時間
作品名
場所
3/23
14:30～15:00
空色ユーティリティ
J12ブース（ポニーキャニオン）
綾瀬未来
日にち
時間
作品名
場所
3/24
14:00～14:15
うたごえはミルフィーユ
J12ブース（ポニーキャニオン）
安済知佳
日にち
時間
作品名
場所
3/23
18:55～19:30
響け！ユーフォニアム3
RED STAGE
井口裕香
日にち
時間
作品名
場所
3/24
15:40～16:15
〈物語〉シリーズ オフ＆モンスターシーズン
GREEN STAGE
井澤詩織
日にち
時間
作品名
場所
3/24
12:10～12:45
HIGHSPEED Étoile
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
石井真
日にち
時間
作品名
場所
3/23
16:00～16:35
蒼穹のファフナー
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
石川界人
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:05～13:50
この世界は不完全すぎる
A01ブース（バンダイナムコグループ）
石毛翔弥
日にち
時間
作品名
場所
3/23
16:20～16:50
トリリオンゲーム
J49ブース（KADOKAWA）
石橋陽彩
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:30～12:00
シンカリオン チェンジ ザ ワールド
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
3/24
11:30～12:00
シンカリオン チェンジ ザ ワールド
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
3/24
15:00～15:40
休日のわるものさん
J48ブース（日活）
石見舞菜香
日にち
時間
作品名
場所
3/24
09:15～09:50
【推しの子】
RED STAGE
石谷春貴
日にち
時間
作品名
場所
3/23
18:55～19:30
響け！ユーフォニアム3
RED STAGE
和泉風花
日にち
時間
作品名
場所
3/24
12:10～12:45
HIGHSPEED Étoile
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
市ノ瀬加那
日にち
時間
作品名
場所
3/23
09:50～10:25
魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？
GREEN STAGE
3/23
13:00～13:30
Turkey!
J12ブース（ポニーキャニオン）
3/23
15:20～15:50
ヴァンパイア男子寮
BLUE STAGE
3/24
12:10～12:45
葬送のフリーレン
GREEN STAGE
伊藤彩沙
日にち
時間
作品名
場所
3/24
11:00～11:35
エルフさんは痩せられない。
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
伊藤静
日にち
時間
作品名
場所
3/23
15:00～15:30
姫様“拷問”の時間です
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
3/24
13:00～13:30
姫様“拷問”の時間です
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
伊藤美来
日にち
時間
作品名
場所
3/24
12:20～12:50
夜のクラゲは泳げない
BLUE STAGE
3/24
13:20～13:55
夜のクラゲは泳げない
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
稲垣好
日にち
時間
作品名
場所
3/24
13:40～14:20
僕の妻は感情がない
J48ブース（日活）
井上和彦
日にち
時間
作品名
場所
3/23
15:40～16:15
夏目友人帳
GREEN STAGE
井上ほの花
日にち
時間
作品名
場所
3/24
13:00～13:30
姫様“拷問”の時間です
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
井上麻里奈
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:10～12:40
デート・ア・ライブV
J49ブース（KADOKAWA）
岩崎諒太
日にち
時間
作品名
場所
3/24
10:30～11:00
スナックバス江
J12ブース（ポニーキャニオン）
岩田陽葵
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:00～13:30
Turkey!
J12ブース（ポニーキャニオン）
上坂すみれ
日にち
時間
作品名
場所
3/24
14:30～15:05
時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん
GREEN STAGE
3/24
15:20～15:50
甘神さんちの縁結び
BLUE STAGE
3/24
16:10～16:45
甘神さんちの縁結び
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
植田佳奈
日にち
時間
作品名
場所
3/24
15:45～16:15
Re:Monster
J12ブース（ポニーキャニオン）
上田麗奈
日にち
時間
作品名
場所
3/23
09:15～09:50
異世界スーサイド・スクワッド
RED STAGE
3/23
17:45～18:20
アオのハコ
RED STAGE
3/24
14:30～15:05
ラグナクリムゾン
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
内田真礼
日にち
時間
作品名
場所
3/24
11:20～11:50
恋は双子で割り切れない
J49ブース（KADOKAWA）
内田雄馬
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:00～
死神坊ちゃんと黒メイド
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
3/24
09:50～10:25
劇場版ブルーロック ―EPISODE 凪―
GREEN STAGE
内山昂輝
日にち
時間
作品名
場所
3/24
15:40～16:15
僕のヒーローアカデミア
RED STAGE
内山夕実
日にち
時間
作品名
場所
3/24
15:40～16:15
僕のヒーローアカデミア
RED STAGE
3/23
12:30～13:00
無職転生Ⅱ ～異世界行ったら本気だす～
J34ブース（BS11【ANIME＋】【アニメ＋】）
3/23
18:20～18:55
夜桜さんちの大作戦
GREEN STAGE
梅田修一朗
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:20～14:00
ワンルーム、日当たり普通、天使つき。
J48ブース（日活）
3/24
14:00～
小市民シリーズ
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
梅原裕一郎
日にち
時間
作品名
場所
3/23
09:15～09:50
異世界スーサイド・スクワッド
RED STAGE
3/23
15:20～15:50
ヴァンパイア男子寮
BLUE STAGE
3/24
13:50～14:20
HIGH CARD season 2
J49ブース（KADOKAWA）
浦和希
日にち
時間
作品名
場所
3/24
09:50～10:25
劇場版ブルーロック ―EPISODE 凪―
GREEN STAGE
榎木淳弥
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:10～13:30
ROLY POLY PEOPLES
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
3/24
11:20～11:50
2.5次元の誘惑（リリサ）
BLUE STAGE
3/24
12:45～13:20
黒執事 ―寄宿学校編―
RED STAGE
3/24
14:40～15:10
鴨乃橋ロンの禁断推理
J49ブース（KADOKAWA）
遠藤一樹
日にち
時間
作品名
場所
3/24
10:20～10:50
僕の心のヤバイやつ
BLUE STAGE
大久保瑠美
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:00～13:30
異世界失格
J49ブース（KADOKAWA）
大塚剛央
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:45～13:20
薬屋のひとりごと
RED STAGE
3/23
16:20～16:50
トリリオンゲーム
J49ブース（KADOKAWA）
3/24
09:15～09:50
【推しの子】
RED STAGE
3/24
16:20～16:50
メダリスト
J49ブース（KADOKAWA）
大西亜玖璃
日にち
時間
作品名
場所
3/23
14:30～15:05
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
GREEN STAGE
大和田伸也
日にち
時間
作品名
場所
3/23
16:20～16:50
――
BLUE STAGE
岡咲美保
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:05～13:50
転生したらスライムだった件 第3期
A01ブース（バンダイナムコグループ）
小笠原仁
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:00～12:30
18TRIP
J12ブース（ポニーキャニオン）
岡本信彦
日にち
時間
作品名
場所
3/23
14:40～15:10
異修羅
J49ブース（KADOKAWA）
3/24
12:10～12:45
葬送のフリーレン
GREEN STAGE
3/24
13:20～13:50
青の祓魔師 島根啓明結社篇
BLUE STAGE
3/24
14:45～15:15
疑似ハーレム
J12ブース（ポニーキャニオン）
3/24
15:40～16:15
僕のヒーローアカデミア
RED STAGE
置鮎龍太郎
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:20～13:55
新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL
GREEN STAGE
興津和幸
日にち
時間
作品名
場所
3/23
18:20～18:55
夜桜さんちの大作戦
GREEN STAGE
小野賢章
日にち
時間
作品名
場所
3/24
11:30～12:00
シンカリオン チェンジ ザ ワールド
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
3/24
13:00～
パーティーから追放されたその治癒師、実は最強につき
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
小野大輔
日にち
時間
作品名
場所
3/24
12:45～13:20
黒執事 ―寄宿学校編―
RED STAGE
海渡翼
日にち
時間
作品名
場所
3/24
09:50～10:25
劇場版ブルーロック ―EPISODE 凪―
GREEN STAGE
加隈亜衣
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:00～
ささやくように恋を唄う
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
3/24
15:45～16:15
Re:Monster
J12ブース（ポニーキャニオン）
梶裕貴
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:10～12:45
七つの大罪 黙示録の四騎士
GREEN STAGE
3/23
14:40～15:10
異修羅
J49ブース（KADOKAWA）
3/23
16:15～16:50
忘却バッテリー
RED STAGE
3/24
11:00～11:35
アンデッドアンラック
GREEN STAGE
梶原岳人
日にち
時間
作品名
場所
3/23
16:00～
合コンに行ったら女がいなかった話
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
加藤渉
日にち
時間
作品名
場所
3/24
11:35～12:10
怪獣8号
RED STAGE
佳原萌枝
日にち
時間
作品名
場所
3/24
11:00～11:35
アンデッドアンラック
GREEN STAGE
川島零士
日にち
時間
作品名
場所
3/23
18:20～18:55
夜桜さんちの大作戦
GREEN STAGE
3/24
12:00～
夜桜さんちの大作戦
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
川澄綾子
日にち
時間
作品名
場所
3/24
15:05～15:40
Fate/Grand Order
RED STAGE
川本成
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:10～13:30
ROLY POLY PEOPLES
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
神谷浩史
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:00～13:30
異世界失格
J49ブース（KADOKAWA）
3/23
15:40～16:15
夏目友人帳
GREEN STAGE
花耶
日にち
時間
作品名
場所
3/23
未発表
ウタヒメドリーム
J25ブース（アース・スター エンターテイメント）
3/24
未発表
ウタヒメドリーム
J25ブース（アース・スター エンターテイメント）
茅野愛衣
日にち
時間
作品名
場所
3/23
10:25～11:00
無職転生Ⅱ ～異世界行ったら本気だす～
RED STAGE
3/23
12:20～12:50
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。／心が叫びたがってるんだ。／空の青さを知る人よと心が叫びたがってるんだ。／ふれる。
BLUE STAGE
3/24
13:20～13:55
この素晴らしい世界に祝福を！3
GREEN STAGE
河西健吾
日にち
時間
作品名
場所
3/24
11:35～12:10
怪獣8号
RED STAGE
喜多村英梨
日にち
時間
作品名
場所
3/24
13:20～13:50
青の祓魔師 島根啓明結社篇
BLUE STAGE
鬼頭明里
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:00～11:30
魔都精兵のスレイブ
J12ブース（ポニーキャニオン）
3/23
13:55～14:30
鬼滅の刃
GREEN STAGE
3/23
17:45～18:20
アオのハコ
RED STAGE
3/24
11:20～11:50
2.5次元の誘惑（リリサ）
BLUE STAGE
3/24
14:20～14:50
戦隊大失格
BLUE STAGE
3/24
15:30～16:00
佐々木とピーちゃん
J49ブース（KADOKAWA）
3/24
16:30～
結婚指輪物語
A28ブース（博報堂DYミュージック&ピクチャーズ）
儀武ゆう子
日にち
時間
作品名
場所
3/24
13:20～13:55
夜のクラゲは泳げない
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
木村良平
日にち
時間
作品名
場所
3/23
16:00～16:40
ツキウタ。劇場版『RABBITS KINGDOM THE MOVIE』
J48ブース（日活）
くじら
日にち
時間
作品名
場所
3/23
09:15～09:50
異世界スーサイド・スクワッド
RED STAGE
久野美咲
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:20～11:50
ライジングインパクト
BLUE STAGE
久保田未夢
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:35～12:10
i☆Ris the Movie - Full Energy!! -
RED STAGE
栗坂南美
日にち
時間
作品名
場所
3/23
14:45～15:20
出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
黒沢ともよ
日にち
時間
作品名
場所
3/23
17:10～17:45
ゆるキャン△ SEASON3
GREEN STAGE
3/23
18:55～19:30
響け！ユーフォニアム3
RED STAGE
KENN
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:20～13:50
ライドカメンズ
BLUE STAGE
小市眞琴
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:05～13:50
転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます
A01ブース（バンダイナムコグループ）
3/24
14:00～14:45
転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます
A01ブース（バンダイナムコグループ）
古賀葵
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:00～
ささやくように恋を唄う
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
小清水亜美
日にち
時間
作品名
場所
3/23
10:20～10:50
狼と香辛料 merchant meets the wise wolf
BLUE STAGE
後藤彩佐
日にち
時間
作品名
場所
3/23
14:30～15:00
空色ユーティリティ
J12ブース（ポニーキャニオン）
小西克幸
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:00～11:35
デリコズ・ナーサリー
GREEN STAGE
3/23
12:45～13:20
薬屋のひとりごと
RED STAGE
小林千晃
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:00～12:30
18TRIP
J12ブース（ポニーキャニオン）
3/24
12:10～12:45
葬送のフリーレン
GREEN STAGE
3/24
14:30～15:05
ラグナクリムゾン
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
小林親弘
日にち
時間
作品名
場所
3/23
10:00～10:30
姫様“拷問”の時間です
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
3/23
11:30～12:00
シンカリオン チェンジ ザ ワールド
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
3/24
10:00～10:30
姫様“拷問”の時間です
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
3/24
11:30～12:00
シンカリオン チェンジ ザ ワールド
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
小林裕介
日にち
時間
作品名
場所
3/23
09:50～10:25
魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？
GREEN STAGE
3/23
13:50～14:20
神は遊戯に飢えている。／キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Season Ⅱ
J49ブース（KADOKAWA）
小原好美
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:00～
ささやくように恋を唄う
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
小松未可子
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:00～
ささやくように恋を唄う
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
3/23
16:00～
合コンに行ったら女がいなかった話
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
小村将
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:10～12:45
七つの大罪 黙示録の四騎士
GREEN STAGE
斎賀みつき
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:20～13:55
新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL
GREEN STAGE
坂田将吾
日にち
時間
作品名
場所
3/24
11:20～11:50
恋は双子で割り切れない
J49ブース（KADOKAWA）
相良茉優
日にち
時間
作品名
場所
3/23
14:30～15:05
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
GREEN STAGE
佐倉綾音
日にち
時間
作品名
場所
3/23
14:20～14:50
ポケットモンスター
BLUE STAGE
3/23
15:15～
ご注文はうさぎですか？
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
3/24
15:40～16:15
僕のヒーローアカデミア
RED STAGE
指出毬亜
日にち
時間
作品名
場所
3/23
14:30～15:05
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
GREEN STAGE
佐藤元
日にち
時間
作品名
場所
3/24
13:50～14:20
HIGH CARD season 2
J49ブース（KADOKAWA）
3/24
16:30～
結婚指輪物語
A28ブース（博報堂DYミュージック&ピクチャーズ）
佐藤拓也
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:00～11:35
デリコズ・ナーサリー
GREEN STAGE
3/24
15:45～16:15
Re:Monster
J12ブース（ポニーキャニオン）
佐藤利奈
日にち
時間
作品名
場所
3/23
15:40～16:15
夏目友人帳
GREEN STAGE
笹倉かな
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:00～
ささやくように恋を唄う
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
宍戸留美
日にち
時間
作品名
場所
3/23
15:05～15:40
おジャ魔女どれみ
RED STAGE
島﨑信長
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:20～11:50（映像出演）
範馬刃牙
BLUE STAGE
3/23
12:10～12:40
デート・ア・ライブV
J49ブース（KADOKAWA）
3/23
13:50～14:20
神は遊戯に飢えている。／キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Season Ⅱ
J49ブース（KADOKAWA）
3/23
16:15～16:50
忘却バッテリー
RED STAGE
3/24
09:50～10:25
劇場版ブルーロック ―EPISODE 凪―
GREEN STAGE
3/24
15:05～15:40
Fate/Grand Order
RED STAGE
嶋野花
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:00～
ささやくように恋を唄う
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
島袋美由利
日にち
時間
作品名
場所
3/24
12:20～12:50
夜のクラゲは泳げない
BLUE STAGE
3/24
13:20～13:55
夜のクラゲは泳げない
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
下野紘
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:00～11:35
デリコズ・ナーサリー
GREEN STAGE
3/23
13:55～14:30
鬼滅の刃
GREEN STAGE
白石晴香
日にち
時間
作品名
場所
3/23
10:00～10:30
姫様“拷問”の時間です
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
3/23
15:00～15:30
姫様“拷問”の時間です
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
3/24
10:00～10:30
姫様“拷問”の時間です
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
3/24
13:50～14:20
HIGH CARD season 2
J49ブース（KADOKAWA）
真堂圭
日にち
時間
作品名
場所
3/23
14:20～14:50
ポケットモンスター
BLUE STAGE
杉田智和
日にち
時間
作品名
場所
3/23
10:25～11:00
無職転生Ⅱ ～異世界行ったら本気だす～
RED STAGE
3/24
12:30～13:00
メカウデ
J12ブース（ポニーキャニオン）
3/24
15:30～16:00
佐々木とピーちゃん
J49ブース（KADOKAWA）
鈴木愛唯
日にち
時間
作品名
場所
3/24
12:10～12:40
義妹生活
J49ブース（KADOKAWA）
鈴木杏奈
日にち
時間
作品名
場所
3/23
未発表
ウタヒメドリーム
J25ブース（アース・スター エンターテイメント）
3/24
未発表
ウタヒメドリーム
J25ブース（アース・スター エンターテイメント）
鈴木達央
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:20～11:50
ケンガンアシュラ
BLUE STAGE
鈴木みのり
日にち
時間
作品名
場所
3/23
14:20～14:50
ポケットモンスター
BLUE STAGE
3/23
16:00～16:30
ポケットモンスター
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
鈴木崚汰
日にち
時間
作品名
場所
3/24
15:20～15:50
甘神さんちの縁結び
BLUE STAGE
3/24
16:10～16:45
甘神さんちの縁結び
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
鈴代紗弓
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:20～12:00
ダンジョンの中のひと
J48ブース（日活）
3/23
13:00～13:30
異世界失格
J49ブース（KADOKAWA）
須藤叶希
日にち
時間
作品名
場所
3/24
14:00～14:15
うたごえはミルフィーユ
J12ブース（ポニーキャニオン）
諏訪彩花
日にち
時間
作品名
場所
3/24
12:10～12:45
HIGHSPEED Étoile
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
関根明良
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:05～13:50
杖と剣のウィストリア
A01ブース（バンダイナムコグループ）
3/24
16:20～16:50
杖と剣のウィストリア
BLUE STAGE
瀬戸麻沙美
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:00～
ささやくように恋を唄う
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
3/24
11:35～12:10
怪獣8号
RED STAGE
芹澤優
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:35～12:10
i☆Ris the Movie - Full Energy!! -
RED STAGE
千本木彩花
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:20～12:00
ダンジョンの中のひと
J48ブース（日活）
高木美佑
日にち
時間
作品名
場所
3/23
14:30～15:00
空色ユーティリティ
J12ブース（ポニーキャニオン）
高田憂希
日にち
時間
作品名
場所
3/23
10:25～11:00
無職転生Ⅱ ～異世界行ったら本気だす～
RED STAGE
3/23
12:30～13:00
無職転生Ⅱ ～異世界行ったら本気だす～
J34ブース（BS11【ANIME＋】【アニメ＋】）
3/24
12:15～13:00
戦国妖狐 世直し姉弟編
CREATION STAGE
高橋李依
日にち
時間
作品名
場所
3/24
12:20～12:50
夜のクラゲは泳げない
BLUE STAGE
3/24
13:20～13:55
この素晴らしい世界に祝福を！3
GREEN STAGE
3/24
15:05～15:40
Fate/Grand Order
RED STAGE
武内駿輔
日にち
時間
作品名
場所
3/23
16:00～
合コンに行ったら女がいなかった話
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
3/24
12:45～13:20
黒執事 ―寄宿学校編―
RED STAGE
竹達彩奈
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:10～12:40
デート・ア・ライブV
J49ブース（KADOKAWA）
橘龍丸
日にち
時間
作品名
場所
3/24
12:45～13:20
黒執事 ―寄宿学校編―
RED STAGE
3/24
13:55～14:30
魔法科高校の劣等生
RED STAGE
立花日菜
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:00～11:30
魔都精兵のスレイブ
J12ブース（ポニーキャニオン）
3/23
13:50～14:20
神は遊戯に飢えている。／キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Season Ⅱ
J49ブース（KADOKAWA）
3/23
15:45～16:00
――
J12ブース（ポニーキャニオン）
田邊幸輔
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:20～13:50
ライドカメンズ
BLUE STAGE
谷山紀章
日にち
時間
作品名
場所
3/23
09:50～10:25
魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？
GREEN STAGE
種﨑敦美
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:20～11:50
メイクアガール
J49ブース（KADOKAWA）
3/23
12:45～13:20
薬屋のひとりごと
RED STAGE
3/24
12:10～12:45
葬送のフリーレン
GREEN STAGE
種田梨沙
日にち
時間
作品名
場所
3/23
15:15～
ご注文はうさぎですか？
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
田丸篤志
日にち
時間
作品名
場所
3/24
16:20～17:00
ただいま、おかえり
J48ブース（日活）
集貝はな
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:20～14:00
ワンルーム、日当たり普通、天使つき。
J48ブース（日活）
千葉翔也
日にち
時間
作品名
場所
3/23
17:45～18:20
アオのハコ
RED STAGE
千葉千恵巳
日にち
時間
作品名
場所
3/23
15:05～15:40
おジャ魔女どれみ
RED STAGE
津田健次郎
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:05～12:40
現代誤訳
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
土屋神葉
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:30～12:00
シンカリオン チェンジ ザ ワールド
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
寺崎裕香
日にち
時間
作品名
場所
3/23
14:20～14:50
ポケットモンスター
BLUE STAGE
3/23
16:00～16:30
ポケットモンスター
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
寺島拓篤
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:20～13:50
――
P16ブース（アニメシアターX（AT―X））
3/23
16:20～16:50
――
BLUE STAGE
天麻ゆうき
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:00～13:30
Turkey!
J12ブース（ポニーキャニオン）
東地宏樹
日にち
時間
作品名
場所
3/24
14:30～15:00
オーイ！とんぼ
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
遠野ひかる
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:20～14:00
ワンルーム、日当たり普通、天使つき。
J48ブース（日活）
東山奈央
日にち
時間
作品名
場所
3/23
16:00～
合コンに行ったら女がいなかった話
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
3/23
17:10～17:45
ゆるキャン△ SEASON3
GREEN STAGE
土岐隼一
日にち
時間
作品名
場所
3/23
15:20～15:50
ヴァンパイア男子寮
BLUE STAGE
利根健太朗
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:20～13:55
新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL
GREEN STAGE
戸松遥
日にち
時間
作品名
場所
3/23
18:55～19:30
響け！ユーフォニアム3
RED STAGE
富田美憂
日にち
時間
作品名
場所
3/23
10:00～10:30
姫様“拷問”の時間です
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
3/23
15:00～15:30
姫様“拷問”の時間です
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
3/24
12:20～12:50
夜のクラゲは泳げない
BLUE STAGE
戸谷菊之介
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:10～12:45
七つの大罪 黙示録の四騎士
GREEN STAGE
豊崎愛生
日にち
時間
作品名
場所
3/24
16:20～16:50
――
P16ブース（アニメシアターX（AT―X）））
豊田萌絵
日にち
時間
作品名
場所
3/23
18:55～19:30
響け！ユーフォニアム3
RED STAGE
豊永利行
日にち
時間
作品名
場所
3/24
12:30～13:00
メカウデ
J12ブース（ポニーキャニオン）
3/24
13:40～14:20
僕の妻は感情がない
J48ブース（日活）
鳥海浩輔
日にち
時間
作品名
場所
3/23
16:00～16:40
ツキウタ。劇場版『RABBITS KINGDOM THE MOVIE』
J48ブース（日活）
長江里加
日にち
時間
作品名
場所
3/24
14:20～14:50
戦隊大失格
BLUE STAGE
中島由貴
日にち
時間
作品名
場所
3/24
12:10～12:40
義妹生活
J49ブース（KADOKAWA）
永瀬アンナ
日にち
時間
作品名
場所
3/23
09:15～09:50
異世界スーサイド・スクワッド
RED STAGE
3/24
13:00～13:30
姫様“拷問”の時間です
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
中村カンナ
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:10～12:45
七つの大罪 黙示録の四騎士
GREEN STAGE
3/23
13:50～14:20
神は遊戯に飢えている。／キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Season Ⅱ
J49ブース（KADOKAWA）
中村悠一
日にち
時間
作品名
場所
3/24
11:00～11:35
アンデッドアンラック
GREEN STAGE
3/24
13:55～14:30
魔法科高校の劣等生
RED STAGE
夏吉ゆうこ
日にち
時間
作品名
場所
3/24
14:00～14:15
うたごえはミルフィーユ
J12ブース（ポニーキャニオン）
浪川大輔
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:05～12:40
現代誤訳
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
鳴海まい
日にち
時間
作品名
場所
3/24
14:45～15:15
疑似ハーレム
J12ブース（ポニーキャニオン）
西山宏太朗
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:10～13:30
ROLY POLY PEOPLES
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
3/24
14:00～14:30
――
P16ブース（アニメシアターX（AT―X））
後本萌葉
日にち
時間
作品名
場所
3/24
11:20～11:50
恋は双子で割り切れない
J49ブース（KADOKAWA）
花井美春
日にち
時間
作品名
場所
3/24
14:00～14:15
うたごえはミルフィーユ
J12ブース（ポニーキャニオン）
花江夏樹
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:00～
死神坊ちゃんと黒メイド
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
3/23
13:55～14:30
鬼滅の刃
GREEN STAGE
花澤香菜
日にち
時間
作品名
場所
3/24
13:20～13:50
青の祓魔師 島根啓明結社篇
BLUE STAGE
3/24
15:40～16:15
〈物語〉シリーズ オフ＆モンスターシーズン
GREEN STAGE
花守ゆみり
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:50～14:20
神は遊戯に飢えている。／キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Season Ⅱ
J49ブース（KADOKAWA）
林鼓子
日にち
時間
作品名
場所
3/23
14:30～15:05
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
GREEN STAGE
はやしりか
日にち
時間
作品名
場所
3/24
14:30～15:00
オーイ！とんぼ
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
早見沙織
日にち
時間
作品名
場所
3/24
13:55～14:30
魔法科高校の劣等生
RED STAGE
3/24
15:40～16:15
〈物語〉シリーズ オフ＆モンスターシーズン
GREEN STAGE
春瀬なつみ
日にち
時間
作品名
場所
3/24
16:20～16:50
メダリスト
J49ブース（KADOKAWA）
潘めぐみ
日にち
時間
作品名
場所
3/24
09:15～09:50
【推しの子】
RED STAGE
日笠陽子
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:00～
死神坊ちゃんと黒メイド
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
3/24
12:10～12:45
HIGHSPEED Étoile
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
3/24
14:40～15:10
鴨乃橋ロンの禁断推理
J49ブース（KADOKAWA）
菱川花菜
日にち
時間
作品名
場所
3/23
09:50～10:25
魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？
GREEN STAGE
3/23
13:00～13:30
Turkey!
J12ブース（ポニーキャニオン）
日高里菜
日にち
時間
作品名
場所
3/24
10:00～10:30
姫様“拷問”の時間です
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
広瀬裕也
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:00～11:30
魔都精兵のスレイブ
J12ブース（ポニーキャニオン）
ファイルーズあい
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:10～12:45
七つの大罪 黙示録の四騎士
GREEN STAGE
3/24
11:35～12:10
怪獣8号
RED STAGE
3/24
13:00～13:30
怪異と乙女と神隠し
J49ブース（KADOKAWA）
3/24
14:30～15:05
ラグナクリムゾン
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
福圓美里
日にち
時間
作品名
場所
3/24
15:40～16:15
僕のヒーローアカデミア
RED STAGE
福島潤
日にち
時間
作品名
場所
3/24
10:30～11:00
スナックバス江
J12ブース（ポニーキャニオン）
福西勝也
日にち
時間
作品名
場所
3/24
11:35～12:10
怪獣8号
RED STAGE
福原かつみ
日にち
時間
作品名
場所
3/24
11:20～11:50
恋は双子で割り切れない
J49ブース（KADOKAWA）
福山潤
日にち
時間
作品名
場所
3/23
09:15～09:50
異世界スーサイド・スクワッド
RED STAGE
3/23
10:20～10:50
狼と香辛料 merchant meets the wise wolf
BLUE STAGE
3/23
13:20～13:50
ライドカメンズ
BLUE STAGE
3/23
14:40～15:10
異修羅
J49ブース（KADOKAWA）
3/24
13:20～13:50
青の祓魔師 島根啓明結社篇
BLUE STAGE
3/24
15:00～15:30
――
P16ブース（アニメシアターX（AT―X））
3/24
16:20～16:50（たいがさん役）
――
P16ブース（アニメシアターX（AT―X））
藤井ゆきよ
日にち
時間
作品名
場所
3/24
14:30～15:05
時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん
GREEN STAGE
藤原夏海
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:05～13:50
転生貴族、鑑定スキルで成り上がる
A01ブース（バンダイナムコグループ）
3/24
14:00～14:45
転生貴族、鑑定スキルで成り上がる
A01ブース（バンダイナムコグループ）
古川慎
日にち
時間
作品名
場所
3/23
14:20～14:50
ポケットモンスター
BLUE STAGE
3/24
10:00～10:30
変人のサラダボウル
J34ブース（BS11【ANIME＋】【アニメ＋】）
3/24
14:00～
小市民シリーズ
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
細田健太
日にち
時間
作品名
場所
3/24
15:45～16:15
Re:Monster
J12ブース（ポニーキャニオン）
堀江一眞
日にち
時間
作品名
場所
3/23
15:40～16:15
夏目友人帳
GREEN STAGE
堀江瞬
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:20～11:50
メイクアガール
J49ブース（KADOKAWA）
3/23
14:20～14:50
ポケットモンスター
BLUE STAGE
3/23
16:00～
合コンに行ったら女がいなかった話
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
3/24
10:20～10:50
僕の心のヤバイやつ
BLUE STAGE
3/24
13:50～14:20
HIGH CARD season 2
J49ブース（KADOKAWA）
本渡楓
日にち
時間
作品名
場所
3/23
18:20～18:55
夜桜さんちの大作戦
GREEN STAGE
3/24
12:00～
夜桜さんちの大作戦
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
3/24
15:20～15:50
甘神さんちの縁結び
BLUE STAGE
3/24
16:10～16:45
甘神さんちの縁結び
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
前田佳織里
日にち
時間
作品名
場所
3/24
10:00～10:30
変人のサラダボウル
J34ブース（BS11【ANIME＋】【アニメ＋】）
3/24
11:20～11:50
2.5次元の誘惑（リリサ）
BLUE STAGE
3/24
13:00～
パーティーから追放されたその治癒師、実は最強につき
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
前野智昭
日にち
時間
作品名
場所
3/23
16:00～16:40
ツキウタ。劇場版『RABBITS KINGDOM THE MOVIE』
J48ブース（日活）
M・A・O
日にち
時間
作品名
場所
3/24
14:20～14:50
戦隊大失格
BLUE STAGE
増田俊樹
日にち
時間
作品名
場所
3/23
16:15～16:50
忘却バッテリー
RED STAGE
3/24
13:50～14:20
HIGH CARD season 2
J49ブース（KADOKAWA）
松岡美里
日にち
時間
作品名
場所
3/24
14:00～14:15
うたごえはミルフィーユ
J12ブース（ポニーキャニオン）
松岡由貴
日にち
時間
作品名
場所
3/23
15:05～15:40
おジャ魔女どれみ
RED STAGE
松岡禎丞
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:55～14:30
鬼滅の刃
GREEN STAGE
真野あゆみ
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:00～
死神坊ちゃんと黒メイド
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
三上枝織
日にち
時間
作品名
場所
3/23
15:30～16:00
じいさんばあさん若返る
J49ブース（KADOKAWA）
3/24
14:20～14:50
戦隊大失格
BLUE STAGE
三木眞一郎
日にち
時間
作品名
場所
3/23
15:30～16:00
じいさんばあさん若返る
J49ブース（KADOKAWA）
美坂朱音
日にち
時間
作品名
場所
3/23
09:50～10:25
魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？
GREEN STAGE
水瀬いのり
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:20～12:50
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。／心が叫びたがってるんだ。／空の青さを知る人よと心が叫びたがってるんだ。／ふれる。
BLUE STAGE
3/23
15:15～
ご注文はうさぎですか？
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
三宅健太
日にち
時間
作品名
場所
3/23
14:20～14:50
ポケットモンスター
BLUE STAGE
宮原永海
日にち
時間
作品名
場所
3/23
15:05～15:40
おジャ魔女どれみ
RED STAGE
宮本侑芽
日にち
時間
作品名
場所
3/24
10:30～11:00
スナックバス江
J12ブース（ポニーキャニオン）
村瀬歩
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:10～12:45
七つの大罪 黙示録の四騎士
GREEN STAGE
3/24
14:30～15:05
ラグナクリムゾン
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
森川智之
日にち
時間
作品名
場所
3/24
16:20～17:00
ただいま、おかえり
J48ブース（日活）
森久保祥太郎
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:20～13:55
新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL
GREEN STAGE
森田成一
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:00～11:35
デリコズ・ナーサリー
GREEN STAGE
八代拓
日にち
時間
作品名
場所
3/23
09:15～09:50
異世界スーサイド・スクワッド
RED STAGE
3/23
14:20～14:50
ポケットモンスター
BLUE STAGE
安田陸矢
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:20～13:50
ライドカメンズ
BLUE STAGE
安野希世乃
日にち
時間
作品名
場所
3/24
13:55～14:30
魔法科高校の劣等生
RED STAGE
安元洋貴
日にち
時間
作品名
場所
3/23
13:20～13:55
新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL
GREEN STAGE
矢野妃菜喜
日にち
時間
作品名
場所
3/24
10:00～10:30
変人のサラダボウル
J34ブース（BS11【ANIME＋】【アニメ＋】）
3/24
14:00～14:45
この世界は不完全すぎる
A01ブース（バンダイナムコグループ）
山北早紀
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:35～12:10
i☆Ris the Movie - Full Energy!! -
RED STAGE
山口令悟
日にち
時間
作品名
場所
3/23
09:15～09:50
異世界スーサイド・スクワッド
RED STAGE
山下大輝
日にち
時間
作品名
場所
3/24
13:00～13:30
怪異と乙女と神隠し
J49ブース（KADOKAWA）
3/24
15:40～16:15
僕のヒーローアカデミア
RED STAGE
山根綺
日にち
時間
作品名
場所
3/24
13:00～13:30
姫様“拷問”の時間です
J02ブース（ShoPro（小学館集英社プロダクション））
山村響
日にち
時間
作品名
場所
3/24
15:00～15:40
休日のわるものさん
J48ブース（日活）
悠木碧
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:45～13:20
薬屋のひとりごと
RED STAGE
3/23
14:40～15:10
異修羅
J49ブース（KADOKAWA）
3/23
16:00～
合コンに行ったら女がいなかった話
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
3/23
18:20～18:55
夜桜さんちの大作戦
GREEN STAGE
3/24
13:55～14:30
魔法科高校の劣等生
RED STAGE
3/24
15:30～16:00
佐々木とピーちゃん
J49ブース（KADOKAWA）
幸村恵理
日にち
時間
作品名
場所
3/24
13:00～13:30
怪異と乙女と神隠し
J49ブース（KADOKAWA）
羊宮妃那
日にち
時間
作品名
場所
3/24
10:20～10:50
僕の心のヤバイやつ
BLUE STAGE
3/24
14:00～
小市民シリーズ
J01ブース（NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン）
若井友希
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:35～12:10
i☆Ris the Movie - Full Energy!! -
RED STAGE
若山晃久
日にち
時間
作品名
場所
3/23
11:20～11:50
T・Pぼん
BLUE STAGE
若山詩音
日にち
時間
作品名
場所
3/23
12:20～12:50
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。／心が叫びたがってるんだ。／空の青さを知る人よと心が叫びたがってるんだ。／ふれる。
BLUE STAGE
3/24
15:20～15:50
甘神さんちの縁結び
BLUE STAGE
3/24
16:10～16:45
甘神さんちの縁結び
J33ブース（キング・アミューズメント・クリエイティブ）
和氣あず未
日にち
時間
作品名
場所
3/24
14:20～14:50
戦隊大失格
BLUE STAGE
渡部俊樹
日にち
時間
作品名
場所
3/24
12:45～13:20
黒執事 ―寄宿学校編―
RED STAGE