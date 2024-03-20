1日で12thバスラを振り返る番組配信決定！秋元真夏、白石麻衣、高山一実、樋口日奈のSPトークも | RBB TODAY

3月7日(木)～3月10日(日)に開催され、8万人を動員した「乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE」の全4日間のライブを1日かけてノンストップで振り返る番組「乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE～123曲 10時間 ONE DAY LIVE！～」が、3月31日(日)に配信される。
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乃木坂46デビュー12周年を祝うバースデーライブ「乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE」が3月7～10日、さいたまスーパーアリーナで開催された。
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乃木坂46のデビュー12周年を祝うバースデーライブ「乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE」が3月7日～10日の4日間にわたって、さいたまスーパーアリーナで実施された。
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ライブ映像だけではなく、ライブ後日に収録したスペシャルトークも配信。現役メンバーに加えて、乃木坂46の卒業生である秋元真夏、白石麻衣、高山一実、樋口日奈が出演する。
31日(日)の朝10時から配信を開始し、Day1からDay4のライブ映像を一挙に配信。さらに、本番組の目玉企画として、ライブ後日に収録した約30分のスペシャルトークトークを番組内で合計4本配信する。
■「乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE～123曲 10時間 ONE DAY LIVE！～」
配信日時：3月31日(日)10:00～配信開始（23:10配信終了予定）
配信チケット販売企画：3月23日(土)12:00～3月31日(日)15:00
番組の詳細は特設サイトで確認
https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/12th_birthday_live
3月31日(日)の配信タイムテーブル
●10:00
「12th YEAR BIRTHDAY LIVE」Day1公演
●12:30
Day1公演スペシャルトーク（高山一実、賀喜遥香、山下美月、弓木奈於）
●13:05
「12th YEAR BIRTHDAY LIVE」Day2公演
●15:50
Day2公演スペシャルトーク（樋口日奈、久保史緒里、阪口珠美、田村真佑）
●16:25
「12th YEAR BIRTHDAY LIVE」Day3公演
●19:05
Day3公演スペシャルトーク（白石麻衣、梅澤美波、佐藤楓、向井葉月）
●19:40
「12th YEAR BIRTHDAY LIVE」Day4公演
●22:35
Day4公演スペシャルトーク（秋元真夏、岩本蓮加、遠藤さくら、与田祐希）
●23:10
配信終了