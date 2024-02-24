酒蔵まつりも楽しめる「宇佐酒蔵巡りツアー2024 feat. JYOKKAS∞」開催！ | RBB TODAY

中和国際から、「宇佐酒蔵巡りツアー2024 feat. JYOKKAS∞」が、2024年3月23日（土）開催になります。
「宇佐酒蔵巡りツアー2024 feat. JYOKKAS∞」は、JYOKKAS∞特製酒枡、列車内振る舞い酒、試飲券500円、からあげミニパック、バスツアー各蔵試飲付きの企画です。
同企画は、JR大分駅またはJR別府駅から貸切列車に乗りJR柳ヶ浦駅に行き、同駅前で開催のJYOKKAS∞（ジョッカス）酒蔵まつりを楽しめることが特徴。酒蔵まつりの後に、宇佐酒蔵巡りバスツアー（3コース）を楽しめることもポイントのイベントになっています。
こだわりの本格焼酎や日本酒を堪能できるという「宇佐酒蔵巡りツアー2024 feat. JYOKKAS∞」。気になる方は、ぜひチェックしてみてください！
中和国際についてはこちら。
開催日
3月23日（土）
申込み締切日
3月15日（金）
旅行代金
5,000円（税込）
募集人数
80名
最小催行人数
40名
参加資格
20歳以上
監修・協力
一般社団法人宇佐市観光協会、NPO法人大分県地酒・焼酎文化創造会議
旅行企画・実施
中和国際株式会社
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