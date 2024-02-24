 酒蔵まつりも楽しめる「宇佐酒蔵巡りツアー2024 feat. JYOKKAS∞」開催！ | RBB TODAY
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酒蔵まつりも楽しめる「宇佐酒蔵巡りツアー2024 feat. JYOKKAS∞」開催！

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酒蔵まつりも楽しめる「宇佐酒蔵巡りツアー2024 feat. JYOKKAS∞」開催！
  • 酒蔵まつりも楽しめる「宇佐酒蔵巡りツアー2024 feat. JYOKKAS∞」開催！

中和国際から、「宇佐酒蔵巡りツアー2024 feat. JYOKKAS∞」が、2024年3月23日（土）開催になります。

「宇佐酒蔵巡りツアー2024 feat. JYOKKAS∞」は、JYOKKAS∞特製酒枡、列車内振る舞い酒、試飲券500円、からあげミニパック、バスツアー各蔵試飲付きの企画です。

同企画は、JR大分駅またはJR別府駅から貸切列車に乗りJR柳ヶ浦駅に行き、同駅前で開催のJYOKKAS∞（ジョッカス）酒蔵まつりを楽しめることが特徴。酒蔵まつりの後に、宇佐酒蔵巡りバスツアー（3コース）を楽しめることもポイントのイベントになっています。

こだわりの本格焼酎や日本酒を堪能できるという「宇佐酒蔵巡りツアー2024 feat. JYOKKAS∞」。気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

中和国際についてはこちら

開催日

3月23日（土）

申込み締切日

3月15日（金）

旅行代金

5,000円（税込）

募集人数

80名

最小催行人数

40名

参加資格

20歳以上

監修・協力

一般社団法人宇佐市観光協会、NPO法人大分県地酒・焼酎文化創造会議

旅行企画・実施

中和国際株式会社

リンク

申込みフォーム

https://www.chuwacorporation.com/tour/202401/11841/

《nomoooニュース》
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