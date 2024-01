花澤香菜、2024年初ライブ「Intaglio」開催！ 朗読を取り込んでファンを魅了した公演レポ | RBB TODAY

声優アーティスト・花澤香菜の2024年最初となるライブ「HANAZAWA KANA Live 2024 “Intaglio”」が、1月21日に神奈川県相模原市の相模女子大学グリーンホールにて開催された。この記事では、チケット完売となり大勢のファンが詰めかけた、当日の模様をレポートする。

ここ最近の花澤は、シングルのリリースに合わせて表題曲をタイトルに冠したライブを行うのが恒例になっている。今回のライブでフィーチャリングされているシングルは、TVアニメ『ダークギャザリング』のエンディングテーマである「インタリオ」だ。ホラー作品のテーマソングだけに、楽曲自体もミステリアスな雰囲気に包まれており、それをどうライブに落とし込むのかが注目のポイント。花澤が導き出した答えは、朗読をライブの中に取り入れることだった。「インタリオ」の作詞を手掛け、花澤のアーティスト活動初期から数々の楽曲で関わりのある宮川弾の書き下ろしによる台本で、独特の不思議な世界観が展開されていった。

開演と同時に真っ暗なステージへと姿を見せた花澤は、朗読の第一幕を読み始める。「インタリオの夜 帰れないふたり」と題されたその物語では、とある都会の夜に信号待ちの車内で繰り広げられる男女の会話が描かれた。どういう話の流れからか、東京タワーをバベルの塔だと言い出した“彼”がおり、“彼女”はそれに耳を傾ける。

あまりにも長い赤信号に不安を覚え始める“彼女”の「灰色が支配権を求めている」という言葉を受けて、「インタリオ」のカップリング曲であり『ダークギャザリング』の前期エンディングテーマである「灰色」からライブパートへと移行していった。

このように、前半のステージは朗読の内容と歌がリンクするような構成となっていた。会場のファンは最初の朗読から、花澤の語りと宮川が描く世界観に引き込まれていき、ペンライトの明かりもつけずにじっと聴き入っていた様子だ。しかし、「灰色」を歌い始めてからはだんだんと光が灯り出し、2曲目の「Miss You」からは通常のライブと同じように立ち上がった。「新年初のライブ、盛り上がっていけますかー?」という花澤の呼びかけに、大きく腕を振って応えていた。

「Don’t Know Why」「Moonlight Magic」と続けてファンと一緒に盛り上がった後、朗読劇の第二幕「彼の事情」では先ほどとは反対に“彼”の目線から都市伝説のような嘘をついた理由が語られた。ここでは“彼女”の「雪が降ってきた」というセリフから「Silent Snow」につながり、美しく幻想的な雰囲気で会場を魅了した。

続く「SHINOBI-NAI」では花澤のテンションがガラッと変わり、客席を煽る。突然の温度差にファンも少々戸惑い気味ではあったが、そこはやはりさすがの順応の速さを見せて、1曲歌い終わる頃には大きな歓声が沸き起こるようになっていった。そのままの勢いで「Circle」まで突っ走り、「青い夜だけの」では再びしっとりとした雰囲気がもたらされる。

そのまま花澤はステージからフェードアウトし、朗読の第三幕「イシュマルと神」が流れ出す。他愛もない嘘から始まった都市伝説がさも実際にある伝承のように語られ、朗読はここでいったんお休みとなった。

花澤が明るい緑の衣装に着替えて登場した後半は全編がライブパートとなり、前半で封印されていたMCの時間も開演から1時間近く経って、ようやく解禁された。衣装チェンジ明けの「Night and Day」「運命の扉」まで含めて10曲を歌い終えた時点での初MCということもあり、花澤も「歌ったねえ!」と清々しい表情を浮かべる。

次の曲の「ギミギミ ラヴ」に向けては「せっかくなので、サビの部分を一緒に踊ってみませんか?」と言って振付けを簡単にレクチャーし、ファンと共に楽しいひと時を過ごす。同じくファンと一緒に盛り上がれる「Groovy Mystery Train」「Young Oh! Oh!」、ロマンティックな時間に浸れる「恋する惑星」「ドラマチックじゃなくても」と4曲でラストスパートを駆け抜け、本編ラストはもちろんライブタイトルにもなっている「インタリオ」で締めくくった。

アンコールを受けてステージに戻ってきた花澤は、まず「We Are So in Love」「雲に歌えば」の2曲を歌う。ここでニューアルバム「追憶と指先」の発売やZeppツアーの開催、さらにはサンリオピューロランドでのコラボイベント開催などうれしい発表が次々と繰り出され、会場の空気は喜びと興奮で満ちあふれる。そして「アルバムから1曲、新曲を歌ってもいいですか?」と、宮川弾が楽曲提供した「ないものねだりのGreeDy」を本邦初披露。最後はおなじみの「星空☆ディスティネーション」で、ファンとしばしの別れを告げた。

ここで本日のステージはすべて終了……と思いきや、花澤とバンドメンバーが去った後、おもむろに朗読の最終幕「彼女の事情」が流れ出した。どこか不思議で不器用な二人の物語も無事に幕を下ろし、当日集まったファンは心地よい余韻に浸りながら会場を後にした。

■「HANAZAWA KANA Live 2024 “Intaglio”」セットリスト

M.01 灰色

M.02 Miss You

M.03 Don’t Know Why

M.04 Moonlight Magic

M.05 Silent Snow

M.06 SHINOBI-NAI

M.07 Circle

M.08 青い夜だけの

M.09 Night and Day

M.10 運命の扉

M.11 ギミギミ ラブ

M.12 Groovy Mystery Train

M.13 Young Oh! Oh!

M.14 恋する惑星

M.15 ドラマチックじゃなくても

M.16 インタリオ

EN.1 We Are So in Love

EN.2 雲に歌えば

EN.3 ないものねだりのGreeDy(新曲)

EN.4 星空☆ディスティネーション